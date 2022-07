Steigt der FC Aarau am Ende der Saison auf? Das tippt die AZ

Challenge League Steigt der FC Aarau am Ende dieser Saison auf? Das tippen unsere AZ-Experten Am Freitag startet die Challenge League wieder. Dabei trifft der FC Aarau auf den FC Vaduz. Auf jenen Gegner, der ihm im Mai die Aufstiegsparty vermiest hat. Was liegt in dieser Saison drin? Belegt die Keller-Equipe am Ende einen der ersten beiden Plätze und steigt in die Super League auf? Das sind die Tipps unserer Experten. Sportredaktion AZ Jetzt kommentieren 14.07.2022, 18.19 Uhr

Tipp von Stefan Wyss:

Stefan Wyss, FCA-Reporter. Sandra Ardizzone

Prognosen sind schwierig in einer Liga mit sechs neuen Trainern und teilweise umgekrempelten Kadern. Trotzdem: Der Kampf um die ersten drei Plätze wird maximal zu einem Vierkampf. Aarau und Lausanne halten Xamax und Vaduz auf Distanz. Der FCA sichert sich sogar Platz 1. Zwar verfügt Absteiger Lausanne über mehr Geld, aber das FCA-Kader wurde mit mehr Weitsicht zusammengestellt. Aufsteiger Bellinzona überrascht dank guten Zuzügen mit einem Mittelfeldplatz, Wil bestreitet als Letzter die Abstiegsbarrage.

Tabelle 1. Aarau

2. Lausanne-Sport

3. Vaduz

4. Neuchâtel Xamax

5. Thun

6. Bellinzona

7. Yverdon

8. Schaffhausen

9. Lausanne-Ouchy

10. Wil

Tipp von Frederic Härri:

Frederic Härri, FCA-Reporter. Severin Bigler

Dieses Jahr gibt es zwei ernsthafte Bewerber um den Direktaufstieg: Lausanne und Aarau stellen die besten Mannschaften und machen die beiden Plätze an der Spitze untereinander aus. Am Ende haben die Westschweizer aufgrund der Kaderbreite leicht die Nase vorn. Aarau steigt dennoch komfortabel auf – ein Drama gibt es dieses Mal nicht. Dahinter wird Xamax Dritter, weil es sich klug verstärkt hat. Vaduz scheitert erneut am Aufstiegsziel. Der FC Wil wird Letzter, weil er von allen zehn Teams am wenigsten Qualität hat.

Tabelle 1. Lausanne-Sport

2. Aarau

3. Neuchâtel Xamax

4. Vaduz

5. Lausanne-Ouchy

6. Thun

7. Bellinzona

8. Schaffhausen

9. Yverdon

10. Wil

Tipp von François Schmid-Bechtel:

François Schmid-Bechtel,

FCA-Reporter. Sandra Ardizzone

Die neue Saison wird nicht mehr so ausgeglichen. Vieles deutet auf eine Zweiklassengesellschaft. Lausanne, Aarau, Vaduz und Xamax kämpfen um die Plätze 1 bis 3. Mit dem schlechtesten Ende für Xamax, weil es qualitativ nicht ganz an die Konkurrenz herankommt. Lausanne wird Erster, weil es am meisten Substanz hat. Aarau wird Zweiter und steigt auf, denn die gewichtigen Abgänge wurden gut kompensiert. Vaduz geht in die Barrage. Aufsteiger Bellinzona entgeht dank geschickten Transfers knapp dem Abstieg.

Tabelle 1. Lausanne-Sport

2. Aarau

3. Vaduz

4. Neuchâtel Xamax

5. Lausanne-Ouchy

6. Yverdon

7. Thun

8. Schaffhausen

9. Bellinzona

10. Wil

