Challenge League: Aarau holt nach 0:2-Rückstand noch einen Punkt

Challenge League Spektakel gegen Thun: Der FC Aarau holt einen 0:2-Rückstand auf und dreht noch fast das Spiel Das Topspiel im Stadion Brügglifeld hielt, was es versprach: Nach rasanten 90 Minuten trennen sich der FC Aarau und der FC Thun 2:2. Die Aarauer patzen zweimal und liegen 0:2 zurück. Danach macht das Heimteam Druck, Tore von Tasar und Fazliu besorgen den Ausgleich. In der Schlussphase hat der FCA Chancen auf den Siegtreffer. Stefan Wyss Jetzt kommentieren Aktualisiert 07.10.2022, 23.02 Uhr

Nach schwacher erster Stunde konnten die Aarauer doch noch über einen Punktgewinn jubeln. Marc Schumacher / freshfocus

Was für ein Spiel, was für eine Aufholjagd! Es hebe die Hand, wer nach einer Stunde noch viel auf den FC Aarau gewettet hätte. 0:2 lag er da gegen den formstarken FC Thun zurück. Es hätte auch 0:3 oder 0:4 stehen können. Doch just als niemand mehr an sie glaubte, kämpften sich die Aarauer zurück in dieses Spiel. Sie liessen die Pfiffe verstummen, die im Brügglifeld erstmals seit langem wieder ertönten, und zeigten eine mitreissende letzte halbe Stunde. Man habe gleich zwei Spiele gesehen, eines in der ersten Stunde, ein zweites in den letzten 30 Minuten, sagte Aaraus Präsident Philipp Bonorand nach dem Schlusspfiff.

Erstes Tor im Brügglifeld: Varol Tasar nach dem 1:2-Anschlusstor. Marc Schumacher / freshfocus

Varol Tasar, der vor der Pause mit zwei Pfostenschüssen noch der Pechvogel gewesen war, traf in der 67. Minute nach einem mehrmals abgewehrten Angriff aus zehn Metern zum Anschluss. Und nur zwölf Minuten später glich Topskorer Valon Fazliu zum 2:2 aus. Erst war er selbst gefoult worden, dann verwertete er den Penalty frech ins Lattenkreuz. Und als der eingewechselte Andrin Hunziker in der 87. Minute losstürmte und mit seinem Flachschuss die entfernte Ecke anvisierte, schien sogar der Sieg perfekt. Doch Thuns Keeper Andreas Hirzel wehrte mit dem Fuss bravourös in Corner – und parierte danach auch noch einen letzten Aarauer Abschluss von Silvan Schwegler. Es blieb beim 2:2.

Kellers entscheidender Dreifachwechsel

Der Aarauer Schlussspurt wurde also nicht mehr mit dem Punktemaximum belohnt. Doch irgendwie durften sich die Aarauer trotzdem ein wenig wie Sieger fühlen. Die vielen Fehler in der ersten Halbzeit im Spielaufbau, wo alle, aber keiner mehr als Imran Bunjaku, sündigten? Weit weg. Die Art, wie sich Captain Olivier Jäckle vor dem 0:1 von Dimitri Oberlin düpieren liess? Fast vergessen. Das Wehklagen wegen der beiden Pfostenschüsse von Varol Tasar? Verstummt. So verunsichert und fast ausschliesslich mit weiten Bällen in den Sturm operierend die Aarauer ins Spiel gestiegen waren, so druckvoll und selbstbewusst agierten sie in der Schlussphase.

Auch er brachte frischen Wind: Milot Avdyli zieht am rechten Flügel davon. Marc Schumacher / freshfocus

Keller hatte seine Mannschaft nach 53 Minuten mit einem frühen, dreifachen Wechsel aufgerüttelt. Er nahm den schwachen Imran Bunjaku raus und übergab die Verantwortung im zentralen Mittelfeld dem 19-jährigen Silvan Schwegler. Er stärkte die rechte Abwehrseite, indem er Marco Thaler durch Arijan Qollaku ersetzte. Und er brachte mit Milot Avdyli mehr Schwung auf dem rechten Flügel. Das Spiel des FCA wurde aber auch besser, weil Nikola Gjorgjev stärker wurde, und weil Bastien Conus über die linke Seite mehr Druck erzeugte. Aber auch Mischa Eberhard zeigte plötzlich, dass er zu Recht erstmals seit Anfang September wieder von Beginn weg spielen durfte. An der Seite von Schwegler blühte er auf. Das Spiel mit den langen Bällen war passé. Aarau fand zurück zu seinem Stil.

30 Schlussminuten für eine Bestätigung

Nach dem schwachen Auftritt in Yverdon letzte Woche und der enttäuschenden Leistung in der ersten Stunde nun gegen Thun waren die letzten 30 Minuten eine Bestätigung, dass das Team von Stephan Keller nicht plötzlich vom Kurs abgekommen ist, nachdem es noch im September in der Meisterschaft zwei Siege in Serie gefeiert und im Cup in einem begeisternden Spiel dem FC Basel Paroli geboten hatte. Dass dem FCA die Aufholjagd glückte, war auch mit Blick auf die Tabelle nicht unerheblich. Er hielt einen der ganz grossen Konkurrenten auf eine Top-3-Klassierung auf Distanz. Noch immer liegt Thun drei Punkte hinter Aarau.

