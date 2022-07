FC Aarau: Das muss besser werden für den nächsten Schritt

Challenge League Solide, aber da geht noch viel mehr: Das muss beim FC Aarau besser werden Vier Punkte aus drei Spielen – der FCA ist ordentlich in die neue Saison gestartet. Doch bislang war noch keine Topleistung darunter. Für den nächsten Schritt müssen sich die Aarauer vor allem in drei Punkten steigern. Frederic Härri Jetzt kommentieren 31.07.2022, 05.00 Uhr

Es gibt einiges zu besprechen und zu verbessern in Aarau. Marc Schumacher / freshfocus

Einmal hat der FC Aarau bisher gewonnen, einmal spielte er Remis, einmal verlor er. Es ist weder ein Fehl- noch ein Traumstart in die neue Saison. Bedenkt man, dass es keinem anderen Challenge-League-Team gelungen ist, an den ersten drei Spieltagen das Punktemaximum zu erreichen, liegen die Aarauer mit ihren vier Punkten im Soll.

Und doch bietet sich zum Abschluss dieses Auftaktprogramms die Gelegenheit, erstmalig Bilanz zu ziehen. Zu eruieren, was gut lief beim FCA – und was nicht. Nimmt man die drei Startspiele als Ganzes, fällt auf, dass es der Mannschaft in den rund 270 Minuten Ligafussball bislang noch nicht gelungen ist, eine Topleistung abzurufen.

Damit ist im Grunde eine Leistung gemeint, die den Aarauer Anspruch, in dieser Saison in den Top 2 abzuschliessen, rechtfertigen würde. Am Freitag, beim 1:2 gegen Lausanne-Sport, ist man gegen einen klugen und geschickt verteidigenden Gegner gar ein erstes Mal an Grenzen gestossen. Ansonsten war das, was der FCA anzubieten hatte, wohl am besten mit einem Wort zu umschreiben: solide. Um den nächsten Schritt zu machen, muss sich der FC Aarau besonders in drei Qualitäten verbessern.

So sehr sich die Spiele gegen den FC Vaduz (1:1), Neuchâtel Xamax (2:1) und den FC Lausanne-Sport (1:2) in ihren Verläufen unterschieden, so hatten sie doch eines gemein: eine Startphase, in welcher die Aarauer gehörigen Druck entfalteten. Jedes Mal reüssierte der FCA darin, dem Kontrahenten sein Spiel aufzuzwingen und sich mindestens eine erfolgversprechende Torchance zu erarbeiten. Kommt Aarau mit Tempo und Verve, überfordert das jeden Gegner, egal welcher Güteklasse. In der vergangenen Saison war das schon zu beobachten, und daran hat sich nichts geändert.

Kommt der FC Aarau mit Druck, überfordert das jeden Gegner. Marc Schumacher / freshfocus

Nur vermochte der FCA in keinem der drei Spiele, die druckvollen Phasen über einen längeren Zeitraum auszuweiten. Gegen Vaduz überliess man den Gästen spätestens in der zweiten Halbzeit die Kontrolle, in Neuenburg verlor man nach der frühen Trinkpause kurzzeitig den Faden und gegen Lausanne-Sport kam man erst dann wieder zu guten Tormöglichkeiten, als man sich nach dem Zwei-Tore-Rückstand und dem späten Anschlusstreffer von den Fesseln des Zögerns und Abwartens befreite. Mehr Mut und Vertrauen in die unbestrittenen spielerischen Stärken – das muss die Losung für die kommenden Wochen sein.

Valon Fazliu (rechts), Zuzug aus Wil, konnte an seine Leistungen aus der Vorsaison noch nicht anknüpfen. Marc Schumacher / freshfocus

Shkelqim Vladi ist in Form. Mit drei Toren aus drei Spielen im Zwischenzeugnis darf jeder Stürmer zufrieden sein, das gilt selbstredend auch für ihn. Schaut man sich die Zuständigkeiten aller bis anhin erzielten Treffer an, ist man allerdings schon bei der eigentlichen Schwierigkeit angelangt: Lediglich ein weiteres Tor stammt nicht aus der fussballerischen Feder Vladis.

Die gesamte Offensive ist gefordert. Und weil sich diese überwiegend aus Neuzuzügen zusammensetzt, gilt das überwiegend für sie. Valon Fazliu, der beste Skorer der Vorsaison, hängt noch im luftleeren Raum, ist nicht eingebunden und hat Mühe, sich überhaupt in Abschlussposition zu bringen. Für Nikola Gjorgjev gilt Ähnliches, wenngleich ihm gegen Xamax sein Debüt-Tor glückte und er durch Dribblings sporadisch Gefahr erzeugen kann. Nuno da Silva hat die wenigsten Anlaufschwierigkeiten und bereitete schon zwei Tore vor. Doch auch bei ihm ist das Potenzial bei weitem noch nicht ausgeschöpft. Klar ist: Umstellungen brauchen Zeit. Fallen sie so weitreichend aus wie in dieser Saison beim FC Aarau, umso mehr. Ansätze sind vorhanden, nur müssen sie alsbald in Zählbares – sprich: Tore – übersetzt werden.

Mickaël Almeida zeigt nach seinen Einwechslungen bislang Vielversprechendes. Marc Schumacher / freshfocus

Wie es gehen kann, beweisen die Einwechselspieler. Mickaël Almeida brachte bei seinen drei bisherigen Einwechslungen ein neues, unberechenbares Element ins Spiel und durfte sich gegen Xamax den ersten Assist der Saison gutschreiben. Andrin Hunziker, für diese Spielzeit vom FC Basel ausgeliehen und erst seit Dienstag im Training, war gegen Lausanne-Sport ein sofortiger Gewinn. In nur zehn Minuten Spielzeit legte der 19-Jährige eine gute Chance für Vladi auf, provozierte den Foulpenalty und eine gelb-rote Karte für seinen Gegenspieler. So darf es weitergehen.

Vier Gegentore hat der FC Aarau bis anhin erhalten. Bis auf den unglücklichen Vaduzer Ausgleich im Auftaktspiel ging jedem der Treffer ein individueller (Stellungs-)Fehler voraus, der sich vermeiden lässt. Seit dieser Saison agiert der FCA in der Verteidigung mit einer Dreierabwehr, wie in der Offensive müssen sich Mechanismen einspielen und Absprachen verfestigen. Arijan Qollaku und mit Abstrichen auch Jan Kronig benötigen weiterhin Spielpraxis in Ernstkämpfen.

Nun fällt Trainer Stephan Keller zudem die herausfordernde Aufgabe zu, die zentrale Position der Abwehrkette neu zu besetzen. Abwehrchef Léon Bergsma ist nicht mehr hier, der 25-Jährige hat am Donnerstag einen Vertrag bei Cambuur Leeuwarden in der niederländischen Eredivisie unterschrieben. Zeitgleich gab der FCA die Verpflichtung von Aleksandar Cvetkovic bekannt. Dieser kennt die Gegebenheiten in Klub und Mannschaft, schliesslich verbrachte er bereits die vergangene Rückrunde in Aarau.

Weiterhin beim FCA beschäftigt: Aleksandar Cvetkovic. Marc Schumacher / freshfocus

Am Freitagabend lief Olivier Jäckle als Abwehrpatron auf, weil Cvetkovic noch die entsprechende Spielgenehmigung fehlte. Doch künftig soll der 27-jährige Serbe diesen Part übernehmen und die defensiven Strukturen festigen. Auf einer Schlüsselposition wie dieser ist Beständigkeit vonnöten, ständige Wechsel wären der Stabilität nicht zuträglich. Und zugleich wäre ein weiterer Punkt erfüllt, um die Fehlermenge entscheidend zu reduzieren.

