Die Abwehrschwäche als Déja-Vu beim FC Aarau

Challenge League «So wird es grausam schwierig»: Der FC Aarau hat erneut Abwehrprobleme – was Trainer Keller Hoffnung macht Bis vor einer Woche stellte der FCA die beste Defensive der Liga. Dann folgten zwei Niederlagen mit je vier Toren. Das erinnert an die Vorsaison – und eine historische Niederlage in Wil. Trainer Stephan Keller wird zu Umstellungen gezwungen sein. Frederic Härri 14.03.2022, 05.00 Uhr

Es lässt sich darüber streiten, ob die Niederlage des FC Aarau im Stadion Schützenwiese zu hoch ausgefallen ist. Wahrscheinlich ist sie das. Zwei Tore besser war der FC Winterthur nicht, trotzdem gewann er 4:2. Und ungeachtet der Frage, ob das Spitzenspiel der Challenge League nun nachträglich zugunsten der Aarauer gewertet werden wird, drängt sich ein Eindruck auf: Die Defensive ist zu unsicher.

Längst schienen die Abwehrprobleme beim FCA überwunden zu sein, ein Relikt vergangener Tage. Nach der Vorrunde stellte man mit zwanzig Gegentoren die beste Verteidigung. In den ersten sechs Spielen nach der Winterpause wurde Torhüter Simon Enzler zudem nur viermal bezwungen, dreimal spielte er zu Null. Die Abwehr wirkte gefestigt, die Hinzunahme von Aleksandar Cvetkovic in der Innenverteidigung erwies sich als Glücksgriff.

Verursachte in den vergangenen zwei Partien ebensoviele Elfmeter: Aleksandar Cvetkovic. Claudio Thoma / freshfocus

Es folgten die Partien gegen Schaffhausen und Winterthur, die der FCA beide verlor, weil sich die Hypothek von jeweils vier Gegentreffern als zu gross erwies. Symbolischer Unglücksrabe war ausgerechnet Cvetkovic, der in beiden Spielen einen Penalty verschuldete, in Winterthur Gelb-Rot sah. «Wenn du derart viele Tore bekommst, ist es grausam schwierig, wenn nicht unmöglich zu gewinnen», sagt Trainer Stephan Keller.

Ein 0:7 in Wil – und der schöne Abwehrtrend war dahin

Fällt der FC Aarau in alte Muster zurück? Dies lässt sich jetzt noch nicht seriös beantworten, dafür ist die Stichprobengrösse zu gering, man kennt das aus der Statistik. Zumindest aber werden Erinnerungen wach an eine Phase in der Vorsaison. Damals, im Frühjahr 2021, stabilisierten sich die Aarauer in Liga und Cup, mit einer Bilanz von nur einem Gegentor aus vier Spielen. Bis schliesslich die Woche kam, die alles durcheinanderbrachte: 0:7 ging der FCA in Wil unter, 3:3 spielte er gegen Winterthur. Der schöne Abwehrtrend war dahin.

Auch zu Beginn dieser Spielzeit plagte sich die Mannschaft mit defensiven Schwierigkeiten herum. Elf Gegentore an den ersten sechs Spieltagen zwangen den Trainer zu einem Umdenken. Keller stellte um. In der Folge kehrte eine neue Stabilität ein.

Indirekt sprach Keller jene Justierungen an, als er nach Spielschluss in Winterthur sagte:

«Wir haben das schon einmal gefixt. Ich wüsste nicht, warum wir es nicht wieder hinkriegen sollten.»