Challenge League Smiljanic-Starteuphorie schon weg: Der FC Aarau ist in Wil völlig von der Rolle und verliert 1:6 Ein desolater FC Aarau verliert in Wil 1:6 und bezieht die höchste Niederlage seit dem Frühjahr 2021 und einem 0:7 in… Wil. Damit ist die kleine Euphorie nach dem Startsieg unter dem neuen Trainer Boris Smiljanic bereits wieder weg und der Rückstand auf den 2. Platz auf neun Punkte angewachsen. Patrick Haller Aktualisiert 13.11.2022, 16.03 Uhr

Diesmal war es sogar noch schlimmer als vor einem Monat beim 0:4 in Vaduz. Damals wurde der Schaden nach dem klaren Pausenrückstand gegen Ende immerhin nicht mehr grösser. In Wil hoffte Aarau dank dem Anschlusstor von Allen Njie kurz vor der Pause zum 1:3 zwar lange irgendwie noch auf einen Lucky Punch, doch als die Wiler in der Schlussphase nochmals zulegten, gab es innerhalb von acht Minuten gleich nochmals drei Gegentore.