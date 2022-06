FCA-Transfers: Schneider geht, Fazliu kommt

Challenge League Bewegung auf dem Brügglifeld: Vorne kommt es zum Umbruch, hinten und in der Mitte strebt der FCA nach Kontinuität Drei Transfers an einem Tag: Der Umbau in der Offensive des FC Aarau schreitet voran. Randy Schneider, der Shootingstar der letzten Saison, wechselt zum FC St. Gallen. Darauf waren sie in Aarau vorbereitet - und präsentierten kurz darauf Challenge-League-Topskorer Valon Fazliu vom FC Wil. FCA-Ersatzkeeper Nicholas Ammeter geht derweil den umgekehrten Weg. Stefan Wyss Jetzt kommentieren 11.06.2022, 05.00 Uhr

Randy Schneider kehrt dem FC Aarau den Rücken und wechselt nach St. Gallen Freshfocus / Daniela Frutiger

Was für ein intensiver Freitag für den FC Aarau. Oder war es eher sogar ein «Black Friday»? Weil nach dem verpassten Aufstieg eine Art Ausverkauf der Stars voranschreitet? Das zumindest wird sich manch einer gefragt haben. Denn im Zentrum des Aarauer Interesses stand der Transfer von Randy Schneider zum FC St. Gallen und weniger der Abgang von Ersatztorhüter Nicholas Ammeter zum FC Wil oder die Verpflichtung von ­Stürmer Valon Fazliu, der den umgekehrten Weg geht.

Nur zwei Tage nach Donat Rrudhanis Wechsel zu den Young Boys verlässt somit ein zweiter Top-Offensivspieler das Brügglifeld. Nach nur einem ­halben Jahr als Stammspieler und nach einer Rückrunde, in welcher Schneider sieben seiner neun Saisontore erzielt hat. In diesen Tagen stand Schneider auch erstmals im Aufgebot der Schweizer U21-Nationalmannschaft.

Schneider bei der Präsentation in St. Gallen zwischen Präsident Matthias Hüppi (links) und Sportchef Alain Sutter Bild: FC St. Gallen

Challenge-League-Topskorer zum FC Aarau

Auf dem falschen Fuss hat der Abgang von Schneider den FCA-Sportchef Sandro Burki nicht erwischt, wie die Nachricht der Verpflichtung von Valon Fazliu vom FC Wil als Ersatz nur eine Stunde später zeigte. Und dieser Transfer des 26-jährigen Zürchers hat es durchaus in sich: Beim

FC Wil agierte er als zentraler, offensiver Spieler hinter der Spitze auf der gleichen Position wie Schneider in Aarau – und er bringt sogar eine Bilanz mit, die selbst im Vergleich mit Rrudhani und Schneider glänzen kann.

14 Tore und 14 Assists realisierte Fazliu in der vergangenen Saison. So produktiv wie der gebürtige Kosovare war in der Challenge League keiner.

Topskorer Valon Fazliu (links) kommt als Schneider-Ersatz aus Wil Claudio Thoma / freshfocus

Die Verpflichtung Fazlius unterstreicht Aaraus Ambitionen, trotz gewichtiger Abgänge auch in der kommenden Saison an der Spitze der Challenge League mitzuspielen. Solches kann auch mit schmalem Budget gelingen. ­Fazlius Vertrag in Wil lief zum Ende der vergangenen Saison aus, dies machte ihn für den FC Aarau erschwinglich. Er unterschrieb für zwei Jahre. Ähnliche wirtschaftliche Rahmenbe­dingungen finden Interessenten etwa auch beim Offensivspieler Nikola Gjorgjev vor, der die Rückrunde der vergangenen Saison als GC-Leihspieler mit dem FC Schaffhausen bestritt – und bislang weder in Zürich noch in Schaffhausen ein zufriedenstellendes Angebot erhielt.

Nach AZ-Informationen hat ihn der FC Aarau auf dem Radar, um die durch den Abgang Rrudhanis entstandene Lücke auf der linken Seite zu schliessen. Der einstige Junior des FC Wettingen wäre in Aarau kein Unbe­kannter. Im Frühling 2018 spielte Gjorgjev schon einmal eine halbe Saison beim FCA. Stephan Keller kennt ihn aus dieser Zeit. Der aktuelle Chefcoach war damals Assistenz- und Interimstrainer auf dem Brügglifeld. Der Umbau in der Offensive schreitet also voran. Nägel mit Köpfen will Burki in den nächsten Tagen auch im Mittelfeld und in der Abwehr machen.

Imran Bunjaku soll als Mittelfeldstratege beim FC Aarau bleiben. freshfocus / Marc Schumacher

Zeitnah ist etwa damit zu rechnen, dass der Mittelfeldspieler Imran Bunjaku einen neuen Vertrag unterschreibt. Als Leihgabe der Grasshoppers absolvierte der 29-Jährige eine gute Saison, war auf dem Platz eine Persönlichkeit und taugte auch als Alternative für die Innenverteidigung. Es ist kein Geheimnis, dass die Personalie Bunjaku beim FCA prioritär behandelt wird. In die Karten spielt den Aarauern auch hier, dass Bunjaku derzeit bei keinem anderen Verein unter Vertrag steht.

Eine neue Chance für Marco Thaler

Mit Marco Thaler soll die Zusammenarbeit ebenfalls weitergeführt werden. Der 27-jährige Innenverteidiger verpasste die Rückrunde wegen einer Knieverletzung und hatte einen auslaufenden Vertrag. Normalerweise keine gute Konstellation, doch auf den Spieler aus dem eigenen Nachwuchs baut der FCA weiterhin. Kann Thaler die Vorbereitung schmerzfrei absolvieren, ist er in der Challenge League ein mehr als valabler Abwehrspieler. Wie viel Einsatzzeit Thaler bekommt, hängt letztlich aber auch davon ab, ob sich Aarau und Aleksander Cvetkovic nochmals finden. Der zentrale Verteidiger aus Serbien war in der Rückrunde leihweise von GC gekommen, um eben den verletzten Thaler zu ersetzen. Er hat in den vier Monaten einen guten Eindruck hinterlassen. Burki schätzt ihn nicht zuletzt auch als Menschen.

Doch dürfte die finanzielle Hürde hoch sein, die es zu überwinden gilt. Zu hoch? Cvetkovic ist sich nach über vier Jahren

bei den Grasshoppers deutlich besser dotierte Verträge gewohnt, als sie der FCA anbieten kann. Apropos besser dotierter Vertrag: Aussenverteidiger Raoul Giger hat ein Angebot von Lausanne-Sport vorliegen. Der vom Konzern Ineos gesteuerte Super-League-Absteiger verfügt über ganz andere finanzielle Möglichkeiten als die übrigen Klubs der Challenge League.

