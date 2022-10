4 Beteiligte erklären die Resultatkrise beim FC Aarau

Challenge League Seit dem Cup-Match gegen Basel steckt beim FC Aarau der Wurm drin – die Suche nach Erklärungen Beim Cup-Out gegen Basel (1:3) zeigte der FC Aarau ein begeisterndes Spiel. Seither hat die Mannschaft in der Liga nicht mehr gewonnen. Was sind die Gründe? Der Trainer, der Sportchef und zwei Spieler erklären die Lage. François Schmid-Bechtel & Frederic Härri Jetzt kommentieren 19.10.2022, 05.00 Uhr

Es war ein Auftritt, der Zuversicht vermittelte, auch wenn das Resultat negativ ausfiel. Nicht gegen irgendwen. Sondern gegen den grossen FC Basel. Aber die Art, wie die Aarauer in der regulären Spielzeit aufgetreten sind, den Favoriten phasenweise dominierten und dem Sieg näherstanden, beeindruckte.

Was auf das Wow-Erlebnis folgte, war indes ernüchternd. Ein uninspirierter Auftritt in Yverdon. Wobei man sich trotz zweimaliger Führung mit einem 2:2 begnügen musste. Ein verunsicherter Auftritt in der ersten Halbzeit gegen Thun. Wobei man dank einer eklatanten Steigerung vom 0:2 zum 2:2 kam. Und dann der «Blackout» in Vaduz (0:4).

Fakt ist: Der FC Aarau steckt seit dem Cup-Match in einer Resultatkrise. Vor den Heimspielen gegen Bellinzona (heute Mittwoch, 19.30 Uhr) und Xamax (Sonntag, 14.15 Uhr) erklären Trainer Stephan Keller, Sportchef Sandro Burki und die Spieler Nuno da Silva und Olivier Jäckle die Situation beim FC Aarau.

Stephan Keller, Cheftrainer des FC Aarau. Marc Schumacher / freshfocus

«Sicher haben wir im Spiel gegen Basel unsere Messlatte enorm hoch gelegt. Aber wir haben verloren. Ob ehrenvoll oder nicht, spielt keine Rolle mehr.

Einverstanden, in Yverdon kommen wir nicht an die Leistung aus dem Basel-Spiel heran. Trotzdem liegen wir zweimal in Führung. Aber dann passieren Fehler, die zu zwei Gegentreffern führen und von denen uns in den letzten drei Spielen zu viele unterlaufen sind.

Einen Zusammenhang zwischen dem Basel-Match und den letzten, nicht überzeugenden Auftritten sehe ich nicht. Was ich aber sehe: In der Liga sind meist wir in der Rolle, die Basel gegen uns hatte – jene des Favoriten. Trotzdem müssen wir in dieser ausgeglichenen Liga für jedes gute Resultat sehr hart arbeiten. In dieser Hinsicht kann ich den Spielern weder in Yverdon noch im Spiel gegen Thun einen Vorwurf machen. Einzig beim 0:4 in Vaduz hat die Arbeitseinstellung nicht gestimmt.

Wir haben zu häufig unentschieden gespielt und diese Serie nicht mit einem Sieg aufgelöst. Darum sind das jetzt keine goldenen Punkte, sondern verlorene Punkte. Wir haben eine gute Mannschaft, die Spieler entwickeln sich positiv, aber wir sind nicht der einzige Krösus dieser Liga.

Nicht von der Hand zu weisen ist die Tatsache, dass in den letzten drei Spielen zu wenige Spieler ihr Top-Niveau erreicht haben. Dabei brauchen wir von mindestens acht Feldspielern plus des Torhüters eine gute bis sehr gute Leistung, um unsere Spiele zu gewinnen. In der Regel gewinnt man Spiele mit acht Spielern und dem Torhüter, weil man immer mindestens zwei Spieler hat, die nicht top performen. Beim 0:4 in Vaduz haben wir definitiv mit weniger als acht Spielern gespielt.

Und dann passieren einem Spieler wie unserem Goalie Simon Enzler, der in zwei Jahren bei Aarau kaum je gepatzt hat und einer der besten Fussballer unter den hiesigen Torhütern ist, zwei grobe Schnitzer. Aber ich verlange von meinem Torhüter das aktive Mitspielen und übernehme deshalb vollumfänglich die Verantwortung für diese Schnitzer.»

Nuno da Silva, Flügelspieler und seit diesem Sommer beim FC Aarau. Marc Schumacher / freshfocus

«Gegen Vaduz haben wir Fehler gemacht, viele Fehler. Was passiert ist, ist passiert und weiter geht’s. Wichtig ist, dass wir aus den Fehlern lernen.

Man könnte sagen, dass die Nationalmannschaftspause zu einem ungünstigen Zeitpunkt gekommen ist. Wir waren davor gut dran, mit zwei Siegen in der Liga und dem guten Cup-Match gegen Basel. Seither stockt es etwas, haben wir Mühe. Ich habe das schon oft in meiner Karriere erlebt, dass es nach einem Unterbruch nicht mehr so läuft.

Warum das so ist, kann ich nicht erklären, aber ich kenne das. Dass das Spiel gegen Basel Einfluss auf unsere Spiele in der Liga hatte, glaube ich nicht. Jenes Spiel haben wir verloren, danach war es wieder vergessen. Auch in der Kabine war es nicht mehr Thema.

Klar bin ich mit den Leistungen zuletzt nicht zufrieden. Das war vielfach nicht gut, speziell auch von mir nicht. Jeder muss jetzt wieder ein wenig mehr machen, sich auf seine Aufgaben konzentrieren und für die anderen mitgehen. Dann kommen wir aus diesem Tief wieder heraus, da bin ich überzeugt. Ich glaube an unsere Mannschaft. Wir haben sehr viel Qualität, die wir auch wieder auf den Platz bringen müssen.

Entscheidend ist, dass man kämpft, auch wenn etwas nicht gelingt. Man kann auch mal einen dreckigen Sieg einfahren. Wir müssen nicht immer hundert Pässe spielen, um zum Torerfolg zu kommen. Vielleicht ist es genau das, was wir momentan brauchen – einen dreckigen Sieg. Dann starten wir danach wieder eine Siegesserie.»

Sandro Burki, Sportchef des FC Aarau. Urs Lindt / freshfocus

«Die aktuelle Baisse kann nicht auf den Cup-Match gegen Basel zurückgeführt werden. Uns war indes klar, dass der erste Auftritt danach schwierig würde. Allein, weil die Atmosphäre in Yverdon nicht zu vergleichen ist mit jener im Brügglifeld gegen die Basler.

Und dann muss man schon sehen, dass wir trotz guter Leistung gegen Basel eine Niederlage kassiert haben, die wir verarbeiten mussten. Dazu hatten wir mit Allen Njie einen gesperrten und mit Shkelqim Vladi einen verletzten Stammspieler. Aber man kann nicht sagen, dass aufgrund des Basel-Spiels die Resultate und Leistungen zuletzt nicht befriedigend waren.

Nun folgen die zwei Heimspiele gegen Bellinzona und Xamax. Auch wenn unsere Heimbilanz aktuell nicht sonderlich gut ist, müssen wir positiv in diese Partien. Woran es liegt, dass wir zu Hause unter den Erwartungen performt haben, hat Gründe. Da ist ein Gegner, der in der Regel abwartend agiert. Da ist aber auch die Erwartungshaltung, erfolgreich zu spielen. Damit sind wir noch nicht klargekommen.

Wir analysieren und beurteilen unsere Spielleistung laufend und versuchen darauf zu reagieren. Richtungsweisend für die Tabelle am Ende der Saison sind die beiden Spielen gegen Bellinzona und Xamax aber nicht. Sicher, wenn wir beide verlieren, wird zurecht von einer Krise gesprochen. Aber selbst in diesem Fall wäre der Zug in Richtung Super League nicht abgefahren.

Denn diese Liga ist derart ausgeglichen, dass noch sehr viel passieren kann. Schauen Sie sich nur den FC Thun an: Gegen uns zeigt er eine sehr starke erste Halbzeit. Trotzdem verliert er in den folgenden Partien gegen Yverdon und Lausanne-Ouchy.

Zuversichtlich stimmen mich trotz allem die letzten Spiele - das 0:4 in Vaduz ausgeklammert. Sowohl in Yverdon (2:2) wie auch gegen Thun (2:2) spielen wir nicht das, was man von uns erwarten darf. Trotzdem haben wir die Qualität in der Mannschaft, diese beiden Partien gewinnen zu können, ja vielleicht sogar gewinnen zu müssen. Aber klar ist auch, dass wir zuletzt zu viele Spieler hatten, die nicht ihr bestes Niveau erreicht haben.»

Olivier Jäckle, Verteidiger und Captain des FC Aarau. Marc Schumacher / freshfocus

«Wir haben in den letzten Spielen zu viele Gegentore bekommen. Wenn du jedes Mal mindestens drei Tore schiessen musst, um zu gewinnen, wird es schwierig.

Wir befinden uns gerade in einer Phase, an der wir keine Freude haben. Im Nachhinein könnte man jetzt sagen, dass uns die Nationalmannschaftspause den Wind aus den Segeln genommen hat. Aber das wäre zu einfach. Wir können das nicht als Ausrede nehmen, es wäre falsch, der Pause die Schuld zu geben. Wir allein sind für unsere Leistungen verantwortlich.

Auch das Spiel gegen Basel taugt nicht als Begründung. Dort haben wir gut gespielt und fast gewonnen, die Atmosphäre haben wir genossen, klar, aber das war nur ein einziger Match. Daran kannst du dich in der Meisterschaft nicht festhalten. Der Alltag ist für uns ein Spiel wie in Yverdon, vor ein paar hundert Leuten, seit Jahren schon.

Wenn man einmal in einer schwierigen Phase steckt, geht es in Aarau relativ schnell, dass die Kritik lauter wird. Das ist auch okay, denn wir haben den Anspruch aufzusteigen. Das gehört zu unserem Job. Ich verstehe auch, dass Menschen wütend sind, wenn sie Zeit investieren, nach Vaduz fahren und wir dann einen solchen Auftritt abliefern. Den Fans tut es weh, wenn sie das sehen. Aber wir begehen Fehler wie solche in Vaduz natürlich nicht mit Absicht.

Jetzt haben wir zwei Heimspiele vor uns. Letzte Saison hat es sich schon angedeutet, dass wir zu Hause nicht so viele Punkte holen wie auswärts. In früheren Jahren war es andersherum. Zu wissen, wie unsere Statistik im Brügglifeld aussieht, hat eventuell einen kleinen Einfluss darauf, wie wir spielen. Dass wir vielleicht etwas gehemmter auftreten.

Es bringt aber nichts, zu viel darüber nachzudenken, sonst steigerst du dich nur in etwas rein. Wenn wir zwei Siege in Folge in unserem Heimstadion holen, sieht das Ganze auch wieder völlig anders aus.

Bellinzona, unseren heutigen Gegner, haben wir im Hinspiel deutlich geschlagen. Das heisst nicht, dass wir sie erneut aus dem Stadion schiessen, nur weil sie der Aufsteiger sind. Die Ausgangslage ist völlig anders: Sie reisen mit einem hohen Sieg (5:1 gegen Wil) im Rücken an, während wir am Wochenende deutlich verloren haben.»

