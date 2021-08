Challenge League Sein Herz schlägt auch für Xamax: Frédéric Page schaut jetzt nach dem Nachwuchs des FC Aarau Mit Frédéric Page ist ein früherer Profi des FC Aarau in leitender Funktion im Nachwuchsbereich ins Brügglifeld zurückgekehrt. Vor kurzem hatte er bereits eine ähnliche Position inne bei Xamax – dem FCA-Gegner vom Dienstag.

Ruedi Kuhn 09.08.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Frédéric Page 2017 in Suhr. Damals war er noch Nachwuchs-Chef bei Xamax.

Chris Iseli / SPO

Der FC Aarau ist eine Familie, die Wert auf Zusammenhalt legt: Mehr als eine Floskel! Sandro Burki, Petar Aleksandrov, Sven Christ, Andreas Hilfiker und Frédéric Page sind fünf ehemalige Profis, die zeigen, dass die Verbundenheit von Spielern und Verein trotz zwischenzeitlicher Trennung über Jahrzehnte bestehen bleibt. Die Fünf feierten mit dem FC Aarau während ihrer aktiven Karriere Erfolge, suchten und fanden ihr Glück auch in der Fremde, kehrten früher oder später allerdings an die frühere Arbeitsstätte im Brügglifeld zurück und stehen heute in Diensten des Vereins.

Im Fall von Page dauerte es zwölf Jahre bis zur Rückkehr. Zwischen 2009 und 2021 schlug er seine Zelte zusammen mit seiner Frau und den zwei Kindern in der Romandie auf. Nach Abschluss seiner aktiven Karriere 2013 bei Xamax hielt er den Neuenburgern die Treue und legte fernab von seinen Wurzeln den Grundstein für das Leben nach der Zeit als Profi. Er investierte viel Zeit in die Aus- und Weiterbildung in Theorie und Praxis, absolvierte die Prüfungen für die Uefa-A-Lizenz und den SFV-Instruktor, war während sieben Jahren als Geschäftsführer der Nachwuchsabteilung «Fondation Gilbert Facchinetti» tätig und übernahm 2019 kurzzeitig das Amt des Sportchefs von Xamax.

2009 war für Page also so etwas wie ein Wendepunkt in der Laufbahn. Der Innenverteidiger wollte beim FC Aarau einen langfristigen Vertrag, konnte sich mit dem damaligen Sportchef Fritz Hächler aber nicht einigen. Page entschied sich für eine neue Herausforderung, folgte dem Lockruf von Xamax-Sportchef Alain Geiger und unterschrieb bei den Neuenburgern einen Dreijahresvertrag. «Nach reiflicher Überlegung verlagerte ich damals meinen privaten und beruflichen Lebensmittelpunkt von Aarau nach Neuenburg», blickt Page zurück. «Ich habe diesen Schritt nie bereut, eine intensive Zeit erlebt, auf und neben dem Spielfeld viel gelernt und freue mich jetzt, zurück in der Aargauer Fussballszene zu sein. Ich werde die künftigen Aufgaben im kantonalen Nachwuchsbereich voller Tatendrang in Angriff nehmen.»

Der Aufgabenbereich ist vielfältig

Der 42-jährige Page wird beim FC Aarau die neu geschaffene Stelle als Leiter Administration im Nachwuchsbereich übernehmen. Er wird sowohl für das Team Aargau und den Footeco-Bereich (U12- U15) zuständig sein. Er ist Kontaktperson und Ansprechpartner für die Trainer im Nachwuchs. Und er ist für die Belange der 200 Junioren im Elitefussball zuständig, die Zusammenarbeit mit ihren Eltern und den Verantwortlichen der Schulen. Zudem kümmert er sich auch um die Verwaltung des Materials und um Verhandlungen mit Bund und Kanton bezüglich Subventionen.

Es geht bei Pages Tätigkeit also nicht in erster Linie um einen Job auf, sondern um einen Job neben dem Spielfeld. Page hat seine Arbeitsstelle beim FC Aarau am 1. Juli dieses Jahres angetreten und wird zusätzlich auf Mandatsbasis bei der Aarauer Treuhandfirma Reist und Partner tätig sein. Für das Ressort Technik im Team Aargau ist weiterhin Sven Christ als Leiter zuständig.

Page ist nach zwölfjähriger Tätigkeit bei Xamax seit dem 1. Juli für den FC Aarau tätig, jenem Verein also, für den er in der Zeit zwischen 1996 und 2003 beziehungsweise 2007 und 2009 sage und schreibe 222 Spiele in der ersten Mannschaft bestritten hat. Und alle in der höchsten Spielklasse! Seine Rückkehr ist symptomatisch für die Entwicklung und den Fortschritt in den Reihen des FC Aarau. Unter der Führung von Präsident Philipp Bonorand und von Sportchef Sandro Burki, der auch das Amt des Präsidenten vom Team Aargau innehat, gibt es mit der Verpflichtung der früheren Cracks Hilfiker und Page mehr Sachverstand und Dynamik rund um den Nachwuchsbereich.

Page leitete den Umbruch bei Neuchâtel Xamax ein

Mit der Person von Page kann der FC Aarau auf einen Fachmann zählen, der sich während seiner Zeit in Neuenburg nicht nur in Sachen Trainerausbildung, sondern auch im Bereich des Marketing viel Wissen angeeignet hat. Nach dem Konkurs von Xamax Ende Januar 2012 spielte er mit der ersten Mannschaft in der 2. Liga Interregional und war danach im Marketing tätig. Page war massgeblich daran beteiligt, dass Xamax nach dem sportlichen Absturz und der finanziellen Krise wieder zu alter Stärke fand und den Wiederaufstieg in die Super League schaffte. Und nun treffen die Neuenburger und die Aarauer im Stade de la Maladière aufeinander. Logisch, dass bei Page Emotionen aufkommen. Schliesslich haben beide Vereine seine Laufbahn als Berufsfussballer geprägt.