FC Aarau: Das Wichtigste vor dem Heimspiel gegen Vaduz

Challenge League Schwache FCA-Bilanz, Liechtensteiner Stotterstart und der AZ-Tipp: Das Wichtigste vor dem Heimspiel gegen Vaduz Am Freitagabend (ab 20.30 Uhr im AZ-Liveticker) empfängt der FC Aarau den FC Vaduz im Stadion Brügglifeld. Wir stellen den Gegner vor und verraten, weshalb die Aarauer gegen die Gäste aus dem Ländle etwas gut zu machen haben. Frederic Härri 27.08.2021, 05.00 Uhr

In den letzten Duellen gegen den FC Aarau hatten die Vaduzer meist die Oberhand. Freshfocus

Der Gegner

Der FC Vaduz ist der Super-League-Absteiger. In der vergangenen Saison sahen die Liechtensteiner lange wie der klare Kandidat für den direkten Abstiegsplatz aus. Mit nur sieben Punkten bis zum Jahreswechsel war man praktisch abgestiegen. Dann legte die Mannschaft von Trainer Mario Frick eine eindrückliche Aufholjagd hin und machte den Kampf um den Klassenerhalt noch einmal spannend. Doch der Steigerungslauf brachte am Ende nicht das gewünschte Resultat: Nach einem 1:4 am letzten Spieltag gegen den FC Zürich stiegen die Vaduzer ab. Auf den Titel als «bester Absteiger aller Zeiten» (noch nie stieg eine Mannschaft mit 36 Punkten direkt ab) hätten sie wohl gerne verzichtet.