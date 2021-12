FC Aarau: So antwortet Randy Schneider seinen Kritikern

Challenge League Schönwetterfussballer oder feiner Künstler? Randy Schneider spaltet die FCA-Fans Ansprechender Start, dann die Bruchlandung und jetzt plötzlich Stammkraft – der 20-Jährige offensive Mittelfeldspieler erlebt seit dem Wechsel von GC zum FC Aarau einen wilden Ritt. Seinen Kritikern erwidert er: «Ich gehöre zu Recht auf den Platz!» Sebastian Wendel Jetzt kommentieren 10.12.2021, 05.00 Uhr

Kaum ein Spieler spaltet die FCA-Fans so wie Randy Schneider: Die einen lieben ihn für seine feine Ballbehandlung, den Mut zum Hackentrick und dafür, dass er für die Prise Eleganz im manchmal brachialen Aarauer Angriffsspiel sorgt. Doch ebenso viele fluchen, wenn Schneider in Tornähe wieder einmal am Verteidiger abprallt oder wenn ein misslungenes Kabinettstück den Gegner zum Kontern einlädt – sie rufen dann: «Schönwetterfussballer!»

Gleich zu Beginn unseres Treffens konfrontieren wir Schneider mit seinem zwiespältigen Stand beim Publikum. Der 20-Jährige gebürtige Schaffhauser überlegt erst einen Moment und sagt dann: «Ich denke schon, dass ich der Mehrheit mit meinem Stil Freude mache. Und Schönwetterfussballer – da muss ich widersprechen: Ich scheue keinen Zweikampf!»

«Ich scheue keinen Zweikampf»: Als Beweis dient dieses Bild aus dem Spiel gegen Schaffhausen - Schneider geht nach dem Duell mit dem Goalie mit schmerzverzerrtem Gesicht zu Boden. Claudio Thoma/Freshfocus / freshfocus

Es ist das Los von Spielertypen wie Schneider, Angriffsfläche zu bieten – vor allem nach Niederlagen, wenn es heisst, es wurde zu wenig gekämpft. Dabei ist es ja naturgegeben, dass man mit 1,70 Meter und 70 Kilogramm nicht primär Massen verschiebt, sondern sich um die feinen Seiten des Spiels kümmert. Schneider: «Der FC Aarau hat mich fürs Kreative geholt, ich soll Tore vorbereiten und selber erzielen. Momentan kann ich dem Team helfen und gehöre daher zu Recht auf den Platz.»

Seit dem zehnten Spieltag, dem 2:0 auswärts gegen Stade Lausanne-Ouchy am 15. Oktober, ist Schneider Stammkraft. Aus dem Nichts steht er nach der damaligen Länderspielpause in der Startformation – denn angedeutet hat sich das nicht im Geringsten: Zuvor ist Schneider sieben Monate lang Statist, nicht mal im Cup gegen die Feierabendkicker aus Someo darf er von Anfang an ran. Wie ist es zu dieser Achterbahnfahrt gekommen?

Seit Mitte Oktober ist Schneider Stammkraft im offensiven FCA-Mittelfeld - «zurecht», wie er findet. Marc Schumacher / freshfocus

Der Beginn im FCA-Dress nach der Verpflichtung im September 2020 verläuft gut: 21 Einsätze in fünf Monaten, das sind viel für einen, der nach sieben Juniorenjahren bei GC der portugiesischen Welle zum Opfer fällt, just nachdem er im Sommer 2020 die ersten Einsätze im Profiteam absolviert, ein Tor erzielt und gute Kritiken erhalten hat.

Er steht vor der Wahl: Entweder bei GC zurück in die U21 oder der Versuch, bei einem anderen Challenge-Ligisten Fuss zu fassen. Wo kein Koch auf dem Vereinsgelände zwei Mal am Tag eine warme Mahlzeit zubereitet und wo nicht der Klub die Wohnung bezahlt – kurz: Wo alles etwas kleiner ist als beim Rekordmeister und wo man sich als Spieler ums meiste selber kümmern muss.

«Den Koch bei GC vermisse ich wirklich, der war top - sonst nur die Freunde, die ich in den sieben Jahren gewonnen habe», lacht Schneider und fügt an: «Selbstständigkeit lernt man auch bei GC: Ich zog mit 13 auf den Campus und musste fortan meine Wäsche selber machen. Der Vorteil meines Weges war, dass ich mich bei besten Bedingungen auf den Fussball sowie die schulische Ausbildung und die KV-Lehre konzentrieren konnte. Aber bei GC wäre ich noch ewig der Junior geblieben – auch vom eigenen Gefühl her. Gelernt, was es heisst, Profi zu sein, habe ich in Aarau.»

Im GC-Dress, das er sich als 13-Jähriger erstmals überstreifte, sammelte Schneider erste Erfahrungen in der Challenge League: «Zum Profi bin ich aber erst beim FC Aarau geworden.»

Philippinen-Nati baggert, doch Schneider zögert noch

Auch Winterthur zeigt Interesse, doch dass der Weg nach Aarau führt, liegt vor allem an Stephan Keller, dem Schneider schon vor Jahren bei Sichtungen auf den Schweizer Fussballplätzen auffällt. Als Keller 2020 Cheftrainer wird und der FCA kurz vor der vergangenen Saison an Spielerknappheit leidet, erinnert er sich an Schneider – und dieser stimmt einer Ausleihe zu, auf Geheiss seines Beraters und weil er nach einem Gespräch mit Keller ein gutes Gefühl hat: «Dass der Trainer mich kannte, hat mir den Einstieg erleichtert. Zudem wurde mir schon als Kind eingetrichtert: Nicht studieren, Randy – machen!»

Wie erwähnt: Zu Beginn läuft es gut. Zwar schwanken die Leistungen, aber auch Sportchef Sandro Burki ist nach einigen Monaten so angetan von Schneiders gelungenen Auftritten, dass er ihm die definitive Übernahme und einen Vertrag bis 2023 anbietet. Entgegen der kritischen Stimmen aus der Nachwuchsabteilung im Brügglifeld, die damals finden, statt einem GC-Junior müsse dieser Kaderplatz doch einem Aarauer Eigengewächs zustehen.

Vorerst bekommen die Kritiker Recht: Als hätte er mit der Vertragsunterzeichnung den Gipfel erreicht, folgt danach der brutale Absturz. Bis zur Auferstehung Mitte Oktober in Lausanne steht er in sieben Monaten ein einziges Mal in der Startelf – beim denkwürdigen 0:7 in Wil.

«Vor der Vertragsverlängerung spielte ich um meine Zukunft. Danach habe ich wohl gedacht, es geht jetzt einfach weiter nach oben», blickt er selbstkritisch zurück, «der Trainer hatte Recht, als er mir in einem Gespräch sagte: Der Mensch läuft am schnellsten, wenn er von einer Waffe verfolgt wird.» Zunächst sei er einfach enttäuscht gewesen, ehe er realisiert habe: «Es liegt an mir. Die Mitspieler sagten, ich sei nicht mehr der spielfreudige und aggressive Randy, der ich am Anfang war.»

Zu FCA-Trainer Stephan Keller hat Schneider eine besondere Beziehung: Keller hatte den 20-Jährigen schon lange auf dem Radar.

Um die Lockerheit wieder zu finden, entscheidet er sich für die Hilfe eines Mentaltrainer, bei dem erst lernt, sein Herz zu öffnen und dann eine Liste mit Gründen erstellt, die gegen ihn sprechen könnten – um diese Liste dann kontinuierlich zu verkürzen, bis sie leer ist. Wie das funktioniert? «Mit Training und positivem Denken. Der Trainer hat mir gesagt, was er von mir sehen will – danach wolle er mich wieder einsetzen.»

Jetzt, wo er den Anschluss geschafft hat, will er nicht noch einmal den Fehler machen und sich zurücklehnen. «Es gibt noch viele Dinge zu verbessern. Vor allem muss ich mehr Vorlagen und Tore buchen, daran werden Offensivspieler nun mal gemessen.» Die Bruchlandung im vergangenen Frühling habe ihn bescheidener gemacht, so trage er als einer der Jüngsten trotz Stammplatz immer noch das Material auf den Trainingsplatz – und lebt in der Gegenwart: «Ich will ein wichtiger Spieler für den FC Aarau werden – nicht mehr und nicht weniger. Wenn ich den Verein irgendwann verlasse, sollen die Leute denken: Schade, dass er geht.»

Ein bisschen Träumen soll dennoch erlaubt sein – etwa von der Schweizer Nationalmannschaft: So hat Schneider, in Schaffhausen als Sohn einer Philippinerin und eines Schweizers aufgewachsen, den Avancen des philippinischen Nationaltrainers bislang eine Absage erteilt. «Aber bis 30 warte ich nicht. Für das Heimatland meiner Mutter zu spielen, wäre ein grosses Abenteuer. Und es würde mir die Türe in den reizvollen asiatischen Markt öffnen.»

