Neuer Spielplan: FC Aarau startet mit Heimspiel gegen Vaduz

Challenge League Schatten der Vergangenheit: Der FC Aarau startet am 15. Juli mit einem Heimspiel gegen Vaduz in die neue Saison So wie die alte Saison geendet hat, so beginnt die neue: mit einem Heimspiel des FC Aarau gegen Vaduz. Anpfiff auf dem Brügglifeld ist am Freitag, 15. Juli, um 20.15 Uhr. Das Spiel wird live auf dem TV-Sender «blue Zoom» übertragen. Stefan Wyss 17.06.2022, 14.37 Uhr

Die Saison beginnt auf dem Brügglifeld: Am 15. Juli empfängt der FC Aarau den FC Vaduz zur Premiere (Aarau, 21.05.2022) Marc Schumacher / freshfocus

Im ersten Saison-Viertel in der Challenge League tritt der FC Aarau in sieben von neun Spielen am Freitag an. Vier Mal ist es das TV-Livespiel mit Spielbeginn um 20.15 Uhr. So auch beim zweiten Heimspiel am 29. Juli gegen Super-League-Absteiger Lausanne-Sport. Die Heimspiele 3 und 4 gegen Stade Lausanne-Ouchy (27. August) und Wil (3. September) werden jeweils an einem Samstag um 18.00 Uhr angepfiffen.

Das erste Auswärtsspiel bestreitet Aarau eine Woche nach dem Saisonauftakt, am Freitag, 22. Juli, auswärts gegen Neuchâtel Xamax. Die erste Saisonhälfte dauert bis Ende November und wird am Wochenende vom 25. bis 27. November mit dem Auswärtsspiel gegen Lausanne-Sport abgeschlossen. An diesem Wochenende läuft bereits die WM-Endrunde in Katar. Die zweite Phase beginnt am letzten Januar-Wochenende.