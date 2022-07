Für den FC Aarau ist in der neuen Saison der Aufstieg Pflicht

Challenge League Saisonstart für den FC Aarau: Diesmal ist der Aufstieg Pflicht Gute Transfers, zwei direkte Aufsteiger: Der FC Aarau will und muss zurück in die Super League. Er steckte sich vor dem Startspiel vom Freitag auf dem Brügglifeld gegen Vaduz die Ziele entsprechend hoch. Eine Analyse vor dem Anpfiff zur Saison 2022/23. Stefan Wyss Jetzt kommentieren 15.07.2022, 05.00 Uhr

Das wollen die Fans in der Saison 2022/23 sehen: ein jubelnder FC Aarau. Bild: Sarah Rölli

Freitag, 20.15 Uhr. Stadion Brügglifeld. Aarau gegen Vaduz. Es geht los in der Challenge League und das Fernsehen ist dabei. Der FCA-Saisonauftakt wird live auf dem TV-Sender «blue Zoom» übertragen. Auch in den Runden 3, 5 und 9 wird dies der Fall sein. Fast in jeder zweiten Runde bestreitet Aarau das TV-Spiel.

Weshalb das erwähnenswert ist? Weil es dokumentiert, wie hoch der Stellenwert des FC Aarau in der Challenge League für die Swiss Football League und ihre Medienpartner ist. Der FCA ist das Zugpferd der Liga. In der Wahrnehmung der Fans in der Deutschschweiz gilt er auch nach dem erneut gescheiterten Versuch, aufzusteigen, als der «elfte» Super-League-Klub.

Eine andere Zielsetzung wäre unverständlich

In Aarau sind sie sich dieses Standings bewusst. Die Ziele werden hoch gesetzt. «Wir sind der FC Aarau, wir sind immer ambitioniert», sagte Urgestein Olivier Jäckle im Interview mit der «Aargauer Zeitung». Die Ambition ist nichts weniger als die Rückkehr nach acht Jahren in die Super League. Eine andere Zielsetzung wäre unverständlich, nachdem der Aufstieg in der letzten Saison denkbar knapp verpasst wurde und nun für einmal sogar zwei Mannschaften direkt aufsteigen.

Entsprechend wurde das Kader zusammengestellt. Die Abgänge von Donat Rrudhani, Randy Schneider und Kevin Spadanuda in der Offensive stellen nur auf den ersten Blick eine Schwächung dar. Sportchef Sandro Burki ist es gelungen, dieses Trio trotz engem Budgetrahmen mit den gestandenen Challenge-League-Spielern Valon Fazliu, Nuno da Silva und Nikola Gjorgjev zu ersetzen. Das sind keine Perspektivspieler, sondern Profis, die sofort funktionieren können und sollen.

Nikola Gjorgjev ist einer der Hoffnungsträger in der Aarauer Offensive. Bild: Sarah Rölli

Auf dem Papier sind Fazliu, Da Silva und Gjorgjev zusammen mit dem von den Young Boys fix übernommenen Shkelqim Vladi gut genug, um mindestens die 36 Tore zu erzielen, welche Rrudhani, Schneider und Spadanuda in der letzten Saison gelungen sind. Ansonsten ist die Mannschaft zusammengeblieben und eingespielt, es stimmt der Mix. Es gibt Routiniers wie Leon Bergsma, Imran Bunjaku und Captain Shkelzen Gashi, einflussreiche Persönlichkeiten wie die Einheimischen Marco Thaler und Jäckle, aber auch jüngere Spieler wie Bastien Conus oder Allen Njie, von denen ein nächster Schritt nach vorne erwartet wird.

Jetzt zählen vor allem harte Fakten

Doch zurück zu den Transfers: Mit diesen sendet der FC Aarau ein Signal aus. Ohne seine Strategie als Ausbildungsverein zu verleugnen, setzt er vor allem auf sichere Werte. Natürlich soll Trainer Stephan Keller auch weiterhin die Aufgabe haben, Spieler weiterzuentwickeln. Aber es zählen in den nächsten Monaten mehr als in den letzten Jahren in erster Linie die harten Fakten – sprich: Eine Platzierung, bei der es «etwas zu gewinnen gibt», wie sich Präsident Philipp Bonorand ausdrückte. Den Aufstieg zu verpassen und sich danach über den Transfer einzelner Spieler in eine bessere Liga zu freuen, wird zum Ende der nun beginnenden Saison nicht mehr genügen.

Bilder vom Training auf dem Brügglifeld drei Tage vor dem Saisonstart. TeleM1

Mit der Aufstockung der Super League von zehn auf zwölf Teams im Hinblick auf die Spielzeit 2023/24 hat der FCA die Pflicht, zu diesem Dutzend zu gehören. Denn die Vergrösserung der höchsten Spielklasse wird einhergehen mit einem Niveau- und Popularitätsverlust der Challenge League. Klubs wie Lausanne-Sport, Aarau, Neuchâtel Xamax, Vaduz oder Thun verleihen der Liga eine gewisse Attraktivität. Zwei (oder sogar drei) von ihnen verlassen die Challenge League im nächsten Frühling in Richtung Super League. Ersetzt werden sie durch zwei oder drei Teams aus der semiprofessionellen Promotion League. Der FC Aarau muss alles daransetzen, dass er dannzumal, im Sommer 2023, nicht mehr Teil dieser Liga ist.

