FC Aarau: Meisterspieler David Bader kehrt zurück

Challenge League Rückkehr einer Meisterlegende: FC Aarau holt David Bader in den Verwaltungsrat An der Generalversammlung der FC Aarau AG soll der ehemalige Rechtsverteidiger ins oberste Führungsorgan gewählt werden. Sebastian Wendel 23.02.2022, 20.20 Uhr

Über 270 Pflichtspiele bestritt David Bader zwischen 1989 und 2001 für den FC Aarau - in der Saison 1992/93 war der Rechtsverteidiger wichtiger Bestandteil der legendären Meistermannschaft.

Eine richtige FCA-Legende also, die nach dem Rücktritt vom Profifussball den Kontakt ins Brügglifeld nie ganz abreissen liess und immer mal wieder an den Heimspielen anzutreffen ist. So kam es auch zum Kennenlernen mit dem aktuellen Präsidenten Philipp Bonorand, der seit 2020 die Klubgeschicke führt und sich mitunter auf die Fahne geschrieben hat, den Verwaltungsrat der FC Aarau AG zu verjüngen.

Nach Nico Barazetti (36, seit 2020) ist der 52-Jährige David Bader Bonorands zweite «Neuverpflichtung» für das oberste Führungsorgan des FC Aarau. An der Generalversammlung der AG am 20. Juni soll er gewählt werden, was Formsache sein dürfte.

Bader, gebürtiger Kestenholzer, ist nach der Sportlerkarriere in den Familienbetrieb «Bader AG Bürobedarf und Büroeinrichtungen» in Langenthal eingetreten; seit vielen Jahren führt er das Unternehmen erfolgreich unter dem Namen «Bader AG Büro Design» – gemeinsam mit seinem Bruder – als Mitinhaber und Chief Financial Officer (CFO).