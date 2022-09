Rätselraten im FC Aarau: Wie schlimm steht es um Vladis Knie?

Challenge League Rätselraten um Vladis Knie: Der FC Aarau ist in Sorge um seinen Topskorer Stürmer Shkelqim Vladi verletzte sich im Cupspiel gegen Basel am letzten Sonntag wohl nicht so gravierend wie zunächst befürchtet worden war. Es scheint, dass das Kreuzband im linken Knie nicht beschädigt wurde. Der genaue Befund steht aber noch aus. Stefan Wyss Jetzt kommentieren 22.09.2022, 05.00 Uhr

Glück im Unglück? Shkelqim Vladi (rechts) hat ziemlich sicher keinen Kreuzbandriss erlitten. (Bellinzona, 12.08.2022) Martin Meienberger / freshfocus

Am Sonntag war die Angst beim FC Aarau gross, Stürmer Shkelqim Vladi könnte monatelang, ja sogar für den Rest der Saison ausfallen. Am Montag gab es leise, am Dienstag und Mittwoch grössere Hoffnung, dass die im Cupspiel gegen Basel erlittene Verletzung im linken Knie doch nicht so gravierend ist wie befürchtet. Zumindest das Kreuzband scheint unbeschadet zu sein.

Der genaue Befund steht aber noch aus, und so ist die Sorge in Aarau weiterhin gross. Welche Bänder sind verletzt? Ist der Meniskus beschädigt? Kann Vladi womöglich sogar noch vor der Winterpause wieder eingesetzt werden? Oder fällt er doch ein paar Monate aus? Die erste Saisonhälfte wird am 27. November beendet. Bis dahin bestreitet der FC Aarau noch zehn Spiele. Zum Abschluss tritt er auswärts gegen den Super-League-Absteiger Lausanne-Sport an.

Auch wenn sich die schlimmsten Befürchtungen, nämlich ein Kreuzbandriss, nicht bestätigen dürften, so kann man doch nicht sagen, der FC Aarau und Vladi hätten Glück im Unglück gehabt. Bis zu zehn Spiele (oder mehr?) ohne den Mann zu absolvieren, der in den ersten acht Runden im Schnitt ein Tor pro Spiel erzielte, ist eine immense Herausforderung. Und Vladis Pech ist es, dass er wegen der Verletzung das Debüt für den Kosovo verschieben muss. Der 21-Jährige hatte letzte Woche erstmals ein Aufgebot von Nationalcoach Alain Giresse erhalten.

Vorerst wird Aarau keinen neuen Stürmer holen

Unabhängig davon, wie schlimm die Verletzung von Vladi letztlich ist, und wie lange der Stürmer ausfällt, wird Aaraus Sportchef Sandro Burki vorerst keinen weiteren Stürmer holen. Derzeit wäre nur die Verpflichtung eines vertragslosen Spielers möglich. Im Januar aber könnte sich Burki allenfalls gezwungen sehen, den Markt zu sondieren.

Varol Tasar könnte Vladi ersetzen; er kam zuletzt immer besser in Fahrt. (Aarau, 03.09.2022) Marc Schumacher / freshfocus

Vorerst ist es an den Ersatzleuten, in den nächsten Wochen oder Monaten in die Bresche zu springen. Andrin Hunziker ist die (taktisch) naheliegendste Lösung. Der FCB-Leihspieler ist neben Vladi der einzige Stossstürmer im Kader. Als Joker wies er mit zwei Toren, einem Assist und zwei herausgeholten Penaltys eine gute Bilanz aus. Als Hunziker aber gegen Schaffhausen erstmals zur Startformation gehörte (an der Seite von Vladi) und im Cup gegen Basel fast von Beginn weg spielte (als Ersatz für Vladi), war sein Einfluss gering.

Da drängte sich Varol Tasar zuletzt eher als Ersatz auf, auch wenn er nicht den klassischen Mittelstürmer verkörpert wie Vladi oder Hunziker. Aber Tasar verfügt in der Challenge League über überdurchschnittliche Qualitäten, und Trainer Stephan Keller sagte über ihn schon vor Vladis Verletzung, er könne alle sechs offensiven Positionen spielen. Gegen Basel belebte der 25-jährige Tasar nach seinem Eintritt die Aarauer Offensive jedenfalls spürbar. Das Trainerteam führte ihn, der erst Ende August zu Aarau zurückkehrte, behutsam ans athletische Niveau eines Stammspielers heran. Nach 21 Minuten gegen Wil und 31 Minuten in Schaffhausen spielte er gegen Basel schon mehr als eine Stunde.

Eine weitere Option ist Shkelzen Gashi, der jedoch in der Meisterschaft vor über zwei Monaten letztmals zum Einsatz gelangte. Und da ist Mickaël Almeida, der ein Upgrade erfahren könnte. Der 23-Jährige wollte Aarau verlassen und befand sich im August auf Klubsuche. Doch seit zwei Wochen ist er beim FCA wieder im Training. Die Aarauer strichen Almeida zuletzt zwar von der Kontingentsliste, doch im Notfall liesse sich dies innert kurzer Frist auch wieder ändern.

