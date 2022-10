Pro & Contra: Was taugt die Dreierabwehr beim FC Aarau?

Challenge League Pro & Contra: Taugt das System mit der Dreierabwehr beim FC Aarau? Die Mannschaft von Trainer Stephan Keller kassiert definitiv zu viele Gegentore. Woran liegts? Zwei Redaktoren, zwei Meinungen. Frederic Härri & François Schmid-Bechtel Jetzt kommentieren 18.10.2022, 05.00 Uhr

Jan Kronig (hinten links), Olivier Jäckle und Arijan Qollaku spielten in dieser Saison häufig zusammen in der Dreierabwehr. Marc Schumacher / freshfocus

Pro Dreierabwehr

Zugegeben: Der Trend ist nicht gut. Nach der Nationalmannschaftspause hat der FC Aarau in drei Spielen acht Gegentore kassiert. Der Gegentorschnitt ist von 1,25 auf 1,6 gestiegen.

Auf der Suche nach Gründen wird reflexartig die Dreierabwehr als Argument ins Feld geführt. Das scheint nur logisch, denn sie ist ein leichtes Ziel für Hohn und Spott. Für Traditionalisten stellt sie eine Abkehr der Norm dar. Eine neuartige Mode, die kein Mensch braucht. Früher liess man doch mit zwei Innenverteidigern und in einer Viererkette spielen, sagen die Puristen. Selbst die Nationalmannschaften Deutschlands und der Niederlande sind an der letztjährigen Europameisterschaft damit gescheitert. Warum sollte dies beim FC Aarau anders sein?

Frederic Härri. Severin Bigler / MAN

Doch das ist zu kurz gefasst. Wer die in Aarau praktizierte Dreierabwehr einem fairen Urteil unterziehen will, muss die jüngsten Resultate ausser Acht lassen und in weiten Schlaufen denken. Die Umstellung, die Trainer Stephan Keller vor dieser Saison vornahm, hat sich bewährt – weil sie den Stärken des spielenden Personals entspricht.

Ein paar Beispiele: Olivier Jäckle, der jahrelang im Mittelfeld spielte, konnte sich als Verteidiger neu erfinden. Der Spielaufbau von hinten heraus ist sein grösstes Plus, und Jäckle dadurch in der Dreierabwehr am besten aufgehoben. Selbiges gilt für Jan Kronig. Für ihn gab es zuvor nie recht Platz, weder als Links- noch als Innenverteidiger. Nun ist er eine Entdeckung auf der halblinken Position. Auf halbrechts können sowohl Arijan Qollaku als auch Marco Thaler oder Aleksandar Cvetkovic ihre Qualitäten einbringen. Durch die neue Ausrichtung wird ein gesunder Konkurrenzkampf befördert.

Ohnehin ist die gegenwärtige Abwehrschwäche mehr auf schlimme Einzelfehler zurückzuführen denn auf taktische Eigenheiten. Die Kritiker seien an eine Phase aus der Vorsaison erinnert, als der FCA in 7 Spielen 20 Gegentreffer hinnehmen musste. Hat da einer gefordert, die Viererabwehr aufzugeben und das komplette System über den Haufen zu werfen? Eben.

Contra Dreierabwehr

Der Wunsch: Ein Gegentor pro Spiel – so formulierte es Trainer Stephan Keller. Die Realität: 1,6 Gegentreffer pro Spiel. Bedenkt man, dass in der letzten Saison dieser Wert 1,3 betrug und es trotzdem nicht zum Aufstieg reichte, ist es Zeit, sich ernsthafte Gedanken über die Abwehr des FC Aarau zu machen.

François Schmid-Bechtel. Sandra Ardizzone / INL

Grundsätzlich gilt: Spiele gewinnt man mit der Offensive, Meisterschaften mit der Defensive. Das Problem ist aber, dass Aaraus Defensive eher schlechter besetzt ist als letzte Saison. Sowohl Abwehrpatron Léon Bergsma als auch Rechtsverteidiger Raoul Giger wurden nicht adäquat ersetzt. Das sind schon mal schlechte Voraussetzungen, um einen Schritt vorwärts zu machen.

Das hat Trainer Keller indes nicht vom mutigen Plan abgehalten, ein neues System zu implementieren: Dreier- statt Viererabwehr. Keller hat diese Umstellung nicht vorgenommen, weil er zwanghaft etwas Neues ausprobieren wollte. Nein, er fand, dass einzelne Akteure wie die Aussenläufer Bastien Conus und Nuno da Silva im neuen System besser zur Geltung kommen. Und es ist nicht verkehrt, jene Spieler zu pushen, die mehr erreichen können als mit dem FCA in der Challenge League zu spielen. Wie Jan Kronig: halb Innenverteidiger, halb Aussenverteidiger und allein deshalb prädestiniert für einen Platz in der Dreierabwehr.

Nur: Neben Kronig stehen Keller nicht viele Spieler zur Verfügung, die sich für eine Dreierabwehr eignen. Im Gegenteil: Einem Marco Thaler tut man keinen Gefallen, wenn er nahe der Aussenlinie ein Laufduell gegen einen Flügelsprinter bestreiten muss.

Es ist Zeit, über die Rückkehr zur Viererabwehr zu sinnieren. Auch wenn das harte Entscheidungen zur Folge hat. Beispielsweise, dass sich Olivier Jäckle, dessen Kernkompetenz nicht die Verteidigungsarbeit ist, für einen Platz im Mittelfeld aufdrängen oder da Silva defensiver agieren muss. Denn jetzt geht es nicht mehr darum, Spieler ins Schaufenster zu stellen, sondern Stabilität in der Defensive hinzukriegen. Dafür taugt die gute alte Viererabwehr eher.

