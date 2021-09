FCA-Noten gegen Winterthur: Starker Enzler und schwacher Conus

Challenge League Goalie Enzler mit Glanzparaden und ein überforderter Conus – die FCA-Noten zum Unentschieden gegen Winterthur Simon Enzler sichert seiner Mannschaft mit zwei Rettungstaten das torlose Remis. Die schlechteste Note holt sich Bastien Conus ab, der bereits nach einer halben Stunde vom Platz muss. Frederic Härri 24.09.2021, 23.23 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Sarah Roelli / FC Aarau/freshfocus

Simon Enzler, Note 5,5

Auf den Schlussmann des FC Aarau war auch gegen Winterthur Verlass. Seine Parade in der zweiten Halbzeit gegen Gelmi war sensationell. In dieser Phase bewahrte er seine Mannschaft vor dem Rückstand. Bereits nach einer halben Stunde war Enzler bei einem Schuss von Alves hellwach gewesen. Mehr kann man von einem Torhüter nicht erwarten.

Sarah Roelli / FC Aarau/freshfocus

Jérôme Thiesson, Note 3,5

Eine Slapstickeinlage zum Start in die Partie (die zum Glück für die Aarauer folgenlos blieb) setzte den Ton. Auch danach strahlte er nicht viel Sicherheit aus. In brenzligen Situationen in Strafraumnähe ging er ins Dribbling anstatt den freien Pass zu spielen. Die gelbe Karte früh in der zweiten Halbzeit half seiner Sache nicht. Im Verlaufe der Partie steigerte er sich ein wenig.

Freshfocus

Marco Thaler, Note 5

Der 27-Jährige war äusserst präsent, spielte robust und ohne Schnörkel. Die nächste starke Vorstellung von Thaler, der sich in der Innenverteidigung festgespielt hat.

Sarah Roelli / FC Aarau/freshfocus

Léon Bergsma, Note 5

Seine Spielweise, sich mit seiner feinen Ballbehandlung zu behelfen und die weiten Befreiungsschläge zu vermeiden, ist bedingungslos. Nicht immer geriet das zum Vorteil des FC Aarau, weil die Mitspieler von seinen plötzlichen Zuspielen zuweilen überrascht wurden. Doch gröbere Konsequenzen gab es keine. Ansonsten eine solide Darbietung des Abwehrchefs ohne Fehler.

Sarah Roelli / FC Aarau/freshfocus

Bastien Conus, Note 2,5

Liess sich in der Startviertelstunde zu einem unnötigen Foul hinreissen und wurde früh verwarnt. Fortan wurde er zum Risikofaktor. Trainer Stephan Keller erkannte das und nahm seinen gelb-rot-gefährdeten Linksverteidiger nach einer halben Stunde vom Platz.

Sarah Roelli / FC Aarau/freshfocus

Imran Bunjaku, Note 5

Zweiter Startelfeinsatz für ihn. Und beinahe hätte er auch sein zweites Tor für den FC Aarau erzielt. Doch sein Fallrückzieher wurde noch auf der Linie geklärt. Mit den ihm anvertrauten Defensivaufgaben im zentralen Mittelfeld kam Bunjaku indes gut zurecht.

Sarah Roelli / FC Aarau/freshfocus

Donat Rrudhani, Note 4,5

Der Matchwinner vom Dienstag lief erneut im zentralen Mittelfeld auf. Dort wurde er von seinen Gegenspielern immer wieder eng gedeckt. Mithilfe seiner Technik konnte er sich meist den nötigen Raum verschaffen, um auf das Spiel Einfluss zu üben. Eine derart auffällige Leistung wie noch gegen Wil gelang dem 22-Jährigen jedoch nicht. In der zweiten Halbzeit tauchte er fast vollständig ab und fiel gegen Schluss mit einem groben Foul höchstens negativ einmal auf. Für das Vergehen sah er Gelb - es hätte auch die rote Karte geben können.

Sarah Roelli / FC Aarau/freshfocus

Kevin Spadanuda, Note 4,5

Der beste Aarauer der letzten Wochen fand offensiv nicht so recht in die Partie. Das hatte viel damit zu tun, dass er gegen den schnellen Diaby auf seiner Seite stark mit Defensivarbeit beschäftigt war. Zudem waren die Winterthurer auf seine Finten und schnellen Vorstösse gut vorbereitet. Gegen Schluss der Partie mit einer guten Torchance.

Sarah Roelli / FC Aarau/freshfocus

Marco Aratore, Note 3

Seine Fehlpässe in der Anfangsphase waren auffällig. Suchte oft und gerne das Foul, doch die Schiedsrichterin tat ihm den Gefallen meist nicht. Ihm fehlte meist das richtige Timing, um sich in gute Positionen zu bringen. Insgesamt ein schwacher Auftritt.

Sarah Roelli / FC Aarau/freshfocus

Mickaël Almeida, Note 4,5

36 Minuten lang war von ihm nichts zu sehen. Dann köpfte er eine Flanke von Kronig unbedrängt ans rechte Lattenkreuz. In der Folge tauchte der Stürmer erneut weitgehend ab. Gegen die gute Winterthurer Verteidigung fand er wenig Lücken. Das Bemühen konnte man ihm jedoch keineswegs absprechen. Sein Laufpensum war enorm.

Sarah Roelli / FC Aarau/freshfocus

Shkelzen Gashi, Note 3,5

Stand im Gegensatz zum Dienstag von Anfang an auf dem Feld. Dort mit nur sehr geringer Präsenz. Der Captain blieb offensiv ohne Wirkung und wurde ins Kombinationsspiel kaum eingebunden. Nach 55 Minuten nahm ihn Stephan Keller vom Platz.

Sarah Roelli / FC Aarau/freshfocus

Jan Kronig, Note 5

Nach einer halben Stunde für Conus eingewechselt. Fügte sich mit einer wunderbaren Flanke auf den Kopf Almeidas gleich gut ein. Ihm war der offensive Gestaltungswille viel stärker anzumerken als seinem Konkurrenten auf der Position. Defensiv bekundete aber auch er dann und wann Mühe mit dem flinken Manzambi. Insgesamt machte er seine Sache aber gut.

Sarah Roelli / FC Aarau/freshfocus

Liridon Balaj, Note 3,5

Kam in der 55. Minute für Gashi. Kein wirklicher Gewinn. Mit seinen Dribblings verhedderte er sich Mal um Mal. Von ihm hätte offensiv mehr kommen müssen.

Sarah Roelli / FC Aarau/freshfocus

Allen Njie, Note 3,5

Kam in der 55. Minute für Aratore. Njie schaffte es nicht, dem Spiel der Aarauer Struktur zu verleihen. Wirkte nicht so spritzig wie auch schon.

Sarah Roelli / FC Aarau/freshfocus

Raoul Giger, keine Note

Kam in der 88. Minute für Thiesson. Zu kurz im Einsatz für eine Bewertung.

Sarah Roelli / FC Aarau/freshfocus

Silvan Schwegler, keine Note

Kam in der 88. Minute für Rrudhani. Zu kurz im Einsatz für eine Bewertung.