FC Aarau: Die Spielernoten zum Auswärtsspiel gegen Xamax

Challenge League Die FCA-Spieler in der Einzelkritik: Im Kollektiv und individuell top, ehe das System zusammenbricht 50 Minuten lang sind alle Spieler auf dem Weg zur guten bis sehr guten Note. Dann kassiert Aarau gegen Xamax innert einer Minute zwei Gegentore, bricht in der Folge komplett auseinander und verliert 2:4 - was natürlich Auswirkungen hat auf die Bewertungen. Sebastian Wendel 11.08.2021, 00.22 Uhr

Simon Enzler, Note 5

Xamax hat bis zu seinem ersten Treffer zwei Grosschancen - beide macht Enzler mit mirakulösen Paraden zunichte. Bei den zwei Doppelschlägen vom 0:2 zum 2:2 und vom 2:2 zum 2:4 ist der FCA-Goalie machtlos. Trotz vier Gegentoren: Enzler darf als einziger Aarauer von sich behaupten, von Anfang bis Ende das hohe Niveau gehalten zu haben.

Raoul Giger, Note 4

Nachdem er zwei Mal von Thiesson vertreten wurde, darf der wiedergenesene Giger in Neuenburg erstmals in dieser Saison von Anfang an ran. Zeigt in der ersten Halbzeit seinen grossen Wert (Laufstärke!) für die Mannschaft. Doch vor dem 1:2 lässt er sich zu einfach von Vorbereiter Lahiouel düpieren - ein «Löli-Goal», wie es Trainer Stephan Keller nannte. Keine Minute später fällt das 2:2 und Giger wird unmittelbar danach entkräftet ausgewechselt.

Leon Bergsma, Note 3,5

Routiniers wie er sind gefragt, wenn der Gegner zum erwartbaren Sturmlauf nach einem 0:2-Halbzeitrückstand ansetzt. Der Holländer verschuldet zwar kein Gegentor im Alleingang, doch von seiner Ruhe, seiner Übersicht und seinen Spielauslösungen ist in der zweiten Halbzeit nichts mehr zu sehen.

Jan Kronig, Note 3,5

Der Linksfuss im FCA-Abwehrzentrum bekundete zu Beginn Mühe mit den wirbligen Xamax-Stürmern Lahiouel und Haile-Selassie. Biss sich im Verlauf der ersten Halbzeit in die Partie und gefiel mit gekonntem Aufbauspiel. Der Neuenburger Dampfwalze nach dem Seitenwechsel hatte jedoch auch er nichts entgegenzusetzen. Für ihn gilt Gleiches wie für Bergsma: Zwar kein Fehler, der zu einem Gegentor führte, doch weit entfernt von der Souveränit der ersten Halbzeit.

Bastien Conus, Note 3,5

Wie Giger auf der anderen Seite machte auch der Linksverteidiger viel Druck über seine Seite. Mit der Folge, dass sein Pass auf Spadanuda zum 2:0 führte. Leicht angeschlagen nach einem Zusammenprall Mitte der ersten Halbzeit kam er nach dem Seitenwechsel nicht mehr auf Touren und muss sich ankreiden lassen, dass Nuzzolo vor dem 2:2 auf seiner Seite sträflich frei zum Abschluss kam.

Olivier Jäckle, Note 4

Überragend in der überragenden ersten Halbzeit des FCA. Sagte nach dem Spiel, dass man in der Halbzeitpause ansprach, was danach geschah: Dass Xamax mit der Wut im Bauch anrennen würde. Hatte aber keine Antwort auf die Frage, warum man dem Gegner dann doch nichts entgegenzusetzen hatte. Trainer Keller bemängelte, seine Mannschaft habe sich zu wenig gewehrt - und nahm damit gewiss die Führungsspieler und somit auch Jäckle in die Pflicht.

Silvan Schwegler, Note 4,5

Der einzige minderjährige Spieler auf dem Platz riecht in der 8. Minute den Fehlpass von Xamax-Goalie Guivarch und spielt dann in Routinier-Manier den Rückpass auf 1:0-Schütze Aratore. Nach starker erster Halbzeit lässt auch er nach und kann wie die Nebenleute nicht mehr für Entlastung sorgen. Trotzdem: Das grosse Mittelfeldtalent hinterlässt eine weitere Kostprobe seines Könnens und zeigt in einigen Aktionen, warum er von Bundesligist Freiburg umworben ist.

Kevin Spadanuda, Note 4

Knüpft in der ersten Halbzeit nahtlos an die Galavorstellung fünf Tage zuvor in Thun an. Und somit ist es alles andere als Zufall, dass Spadanuda mit einem überlegten Rechtsschuss für das 2:0 sorgt. Der Zusammenbruch der in der ersten Halbzeit so gut geölten FCA-Maschinerie betrifft aber auch ihn. Da staute sich viel Frust an und Spadanuda holte sich eine der insgesamt vier FCA-Verwarnungen nach dem Seitenwechsel ab.

Marco Aratore, Note 3,5

Hätte er seine Grosschance in der 19. Minute, ideal lanciert von Bergsma, verwertet - der FCA hätte zur Pause 3:0 und somit wohl uneinholbar geführt. So blieb es beim einen Treffer Aratores, jenem zum frühen 1:0 in der 8. Minute. Nach Gigers Auswechslung musste er hinten rechts aushelfen und wirkte in dieser Rolle sowohl defensiv als auch offensiv überfordert.

Liridon Balaj, Note 4

Nach zwei starken Joker-Einsätzen gegen Schaffhausen und Thun erstmals in der Startelf. Gewohnt wirblig, mit gefälligen Aktionen im Vorwärtsgang und dem nötigen Pflichtbewusstsein bei gegnerischem Ballbesitz. In der Gefahrenzone rund und im Xamax-Strafraum aber zu wenig effizient - und in der zweiten Halbzeit bis zur Auswechslung in der 59. Minute nicht mehr wahrnehmbar.

Mickael Almeida, Note 3,5

Vergibt vor dem 1:0 die Chance auf eine noch frühere Führung für den FCA. In der ersten Halbzeit einer der Auffälligsten im starken Kollektiv, danach wie die gesamte Offensivabteilung an Harmlosigkeit nicht zu überbieten.

Donat Rrudhani, Note 3,5

Kam in der 57. Minute für Balaj. Rrudhani gehörte zusammen mit Gashi und Njie zum Trio, das Trainer Keller zwecks Schonung und zur Belohnung für die teaminterne Konkurrenz aus der Startelf nahm. Im Gegensatz zu seinen Auftritten als Titular fand der Kosovare bei seinem Teileinsatz keinem Zeitpunkt ins Spiel. Wobei für ihn wie für die anderen Eingewechselten galt: Sie trafen auf dem Feld auf völlig verunsicherte Teamkollegen, was die Aufgabe, die Offensive zu beleben, quasi verunmöglichte.

Shkelzen Gashi, Note 3,5

Kam in der 57. Minute Giger. Für ihn gilt das Gleiche wie für Rrudhani: Hatte keine einfache Aufgabe, mindestens eine gelungene Aktion hat man vom Starstürmer dennoch erwartet - vergeblich.

Allen Njie, ohne Note

Kam in der 82. Minute für Schwegler und war somit zu kurz im Einsatz für eine Bewertung. Schlägt sich seit dem Thun-Spiel mit muskulären Problemen herum, weshalb er geschont wurde. Sein Punch und seine Unbekümmertheit wurden zu Beginn der zweiten Halbzeit schmerzlich vermisst, weil diese Attribute den Neuenburgern das Leben wohl schwerer gemacht hätten.