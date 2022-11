FC Aarau: Das sind die Zwischenzeugnisse der wichtigsten Zuzüge

Challenge League Noch sind die Neuen kein Ersatz für Spadanuda & Co. – Ernüchternde Zwischenzeugnisse für die wichtigsten Zuzüge Dass der FC Aarau in den letzten Wochen in die Krise geschlittert ist, hat auch mit den Leistungen der wichtigsten Zuzüge zu tun. Valon Fazliu, Nikola Gjorgjev, Varol Tasar, Nuno da Silva und Aleksandar Cvetkovic sind auf dem Brügglifeld noch nicht auf Touren gekommen. Stefan Wyss Jetzt kommentieren 17.11.2022, 05.00 Uhr

Es will noch nicht klappen bei den Neuen: Varol Tasar enttäuscht am Boden. Freshfocus

Im Nachhinein ist man immer schlauer. Und keiner wird mit gutem Gewissen behaupten, er habe es schon im Sommer gewusst. Es geht um die Neuzuzüge im FC Aarau. Sie wollen nämlich fast partout nicht auf Touren kommen.

Dabei war Sportchef Sandro Burki vor der Saison gelobt worden für seinen Job. Dafür, dass er die in der Offensive durch die Abgänge von Donat Rrudhani, Randy Schneider und Kevin Spadanuda entstandene Lücke mit den Verpflichtungen von Valon Fazliu, Nuno da Silva, Nikola Gjorgjev und Varol Tasar füllte. Oder dass er am Tag des Wegzugs von Abwehrchef Leon Bergsma dessen Partner aus der letztjährigen Rückrunde, Aleksandar Cvetkovic, zurückholte. Beat Glarner etwa, ein wenig das Sprachrohr vieler Fans, meinte im FCA-Talk auf Tele M1 kurz vor der Saison: «Das sind hervorragende Zuzüge. Wir können wirklich positiv sein.»

Markante Unterschiede bei kreierten Torchancen

Das Positive hat sich mittlerweile ins Negative verkehrt. Nicht nur bei den Resultaten, sondern gerade auch bei den Eindrücken, welche die Neuen hinterliessen. Das Gefühl aus den Beobachtungen erhärtet sich etwa beim genannten Offensiv-Quartett auch in der Statistik. Fazliu, Gjorgjev, da Silva und Tasar kommen gemeinsam auf 56 Einsätze und erzielten dabei zusammen elf Tore. Rrudhani, Spadanuda und Schneider kamen in der letzten Saison, ­heruntergebrochen auf die gleichen Anzahl Einsätze, auf 21 Tore. Sie waren also fast doppelt so erfolgreich.

Sie werden schmerzlich vermisst: Kevin Spadanuda (AC Ajaccio) und Donat Rrudhani (Young Boys) spielen nicht mehr im Brügglifeld. Freshfocus

Bei den Assists sind die «Neuen» um 20 Prozent schlechter als die «Alten», bei den kreierten Torchancen um 57 Prozent. Und noch eine Zahl ist signifikant: Rrudhani, Spadanuda und Schneider schlugen 42 Prozent mehr sogenannte Schlüsselpässe, also Zuspiele, die potenzielle Torgefahr erzeugen, als Fazliu, Gjorgjev, Da Silva und Tasar.

Das sind die Zwischenzeugnisse der fünf wichtigsten Neuzuzüge im Einzelnen.

Er kann auf eine ordentliche Anzahl Skorerpunkte verweisen. Sechs Tore erzielte er bisher, sieben bereitete er vor. Mit 13 Skorerpunkten ist Fazliu kurz vor Hälfte der Saison auf gutem Weg, die 14 Tore und 14 Assists aus der letzten Saison beim FC Wil wieder zu erreichen. Damit war er 2021/22 Topskorer der Challenge League.

In der Gesamtbeurteilung reicht es ihm trotzdem nur zu einem «genügend». Denn Fazliu ist nach wie vor zu wenig dominant im ­Aarauer Spiel. Werte wie 31 Torschüsse in 16 Spielen oder 137 Ballverluste oder eine Zweikampfquote von 37 Prozent liegen deutlich im ungenügenden Bereich.

Er startete ordentlich in die Saison und schoss schon im zweiten Spiel das Siegestor gegen Neuchâtel Xamax. Doch seit seinem zweiten Treffer in der Partie gegen Yverdon von Ende September zeigt seine Leistungskurve steil nach unten. Jetzt steht Gjorgjev nach 15 Einsätzen bei zwei Toren und drei Assists. Das ist fast eine Halbierung der Produktion, die er in der letzten Saison in den 16 Einsätzen der Rückrunde für den FC Schaffhausen leistete (vier Tore/fünf Assists).

Im Vergleich zu Fazliu ist Gjorgjev mehr ins Spiel eingebunden. Er hatte bislang 930 Ballkontakte und damit mehr als jeder andere Stürmer oder offensive Mittelfeldspieler der Challenge League. Doch seine nur zwölf Schlüsselpässe belegen den Eindruck, dass er daraus zu wenig Zählbares zu Stande bringt. Diese Zahl ist um rund 50 Prozent tiefer als letzte Saison etwa bei Rrudhani (36), Spadanuda (34) oder Schneider (36).

Auch er zeigte am Anfang mehr als nur gute Ansätze. Gleich die ersten beiden Aarauer Tore der Saison bereitete er vor. Doch dann ging es nicht einmal annähernd so weiter. In den restlichen 14 Spielen kamen nur noch ein Tor und ein Assist hinzu. Das hat ihn unter Stephan Keller den Stammplatz gekostet, und auch der neue Trainer Boris Smiljanic brachte da Silva zweimal bloss als Joker.

Im vorletzten Spiel gegen Yverdon war er mit einem Tor und einem herausgeholten Penalty immerhin Matchwinner. Das ändert nichts an der ungenügenden Zwischenbeurteilung. Umso mehr, wenn man bedenkt, dass er in seiner letzten Halbsaison in der Challenge League, 2020/21 für den FC Thun, sieben Tore erzielte.

Die Rückkehr des früheren ­Publikumslieblings Ende August löste beim Anhang Glücksgefühle aus. Doch nach soliden ersten Teileinsätzen und einem sehenswerten Treffer gegen Schaffhausen ist Tasar spätestens seit den beiden Pfostenschüssen im Spiel gegen Thun nicht wiederzuerkennen.

Den Willen kann man ihm nicht absprechen, denn Tasar ist stets bemüht, etwas zu reissen. Doch die Qualität lässt bislang zu wünschen übrig. Das zeigt sich deutlich an seiner Schussstatistik. Nicht einmal ein Viertel seiner 25 Torschüsse flog auf das gegnerische Tor. Normalerweise liegt ein solcher Wert bei einem Stürmer zwischen 40 und 60 Prozent.

Er hätte eine nach dem Abgang von Leon Bergsma noch mehr taumelnde Abwehr verstärken sollen. Doch zu ihm sind noch nicht einmal vertrauliche Statistiken verfügbar, denn er hat schlicht zu wenig gespielt, seit er zurück auf dem Brügglifeld ist. Sein letzter von nur drei Teileinsätzen liegt über zwei Monate zurück.

Vielmehr gibt es grundsätzliche Fragen zu seiner Fitness. Als er Ende Juli verpflichtet wurde, war er weniger gut vorbereitet auf die Challenge League, als er dies nach wochenlangem Individualtraining selbst geglaubt hatte. Die Folgen davon waren nicht nur wenige Einsatzminuten (45 Minuten bislang), sondern vor allem auch körperliche Probleme: eine langwierige Oberschenkelverletzung sowie Probleme an der Wade.

