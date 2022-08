Analyse zum FC Aarau: Viele Chancen, zu wenig Punkte

Challenge League «Nicht für ein Unentschieden unterschrieben»: Der FC Aarau spielt immer auf Sieg – belohnt sich aber zu selten Nach dem 2:2 in Thun war bei den Beteiligten des FC Aarau der Frust gross. Das hat viel mit den eigenen Ansprüchen zu tun. Doch bis anhin scheitert die Mannschaft noch zu häufig an sich und ihrer Chancenauswertung. Frederic Härri Jetzt kommentieren 07.08.2022, 05.00 Uhr

Der FC Aarau hätte gegen Thun früher mit ein, zwei Toren führen müssen. Doch Shkelqim Vladi und die Kollegen brachten den Ball nicht im Tor unter. Urs Lindt / freshfocus

Sie ärgerten sich, die Aarauer. Über den Spielverlauf, klar. Über die Tatsache, dass aus drei möglichen Punkten kurz vor Schluss nur einer wurde, weil sie den Thunern in der Nachspielzeit einen vermeidbaren Penalty überlassen hatten. Vor allem aber lag der Frust nach Spielschluss darin begründet, dass man abermals den eigenen Ansprüchen nicht gerecht geworden ist.

Es liesse sich argumentieren, dass ein Auswärtspunkt in der Stockhorn Arena so schlecht ja nicht ist. Die Berner Oberländer sind mit reichlich Ambitionen ausgestattet und haben bislang besseren Fussball gespielt, als dies die magere Punktebilanz bislang vermuten liesse. Zumal die Aargauer Gäste zehn Minuten vor Ende noch 0:1 in Rückstand gelegen hatten. Doch beim FC Aarau denkt man inzwischen anders – grösser. Man geht – auch wenn sich das abgedroschen anhören mag – in jedes Spiel, um dieses auch zu gewinnen. Und ist enttäuscht, wenn man es nicht getan hat.

Dominanz ohne Ausbeute

Keiner lebt diese Einstellung derart ausgeprägt vor wie Stephan Keller. Der FCA-Trainer fordert und erwartet viel, er setzt die Ziele hoch und übt entsprechend Kritik an der eigenen Mannschaft an, wenn er dies für angezeigt hält. Meist ist diese Kritik als Kehrseite des Lobes ausformuliert, das Keller ebenso regelmässig zu verteilen weiss. Wie am Freitagabend, nach dem 2:2, als er richtigerweise feststellte: «Wir haben den Gegner in der ersten Halbzeit dominiert.»

FCA-Trainer Stephan Keller. Marc Schumacher / freshfocus

Das grosse Aber in diesem Fall ist, dass die Aarauer Spieler aus ihrer Überlegenheit zu wenig herausgeschält hatten. Nuno da Silva, Nikola Gjorgjev und Shkelqim Vladi boten sich in den ersten 45 Minuten vortreffliche Chancen auf Tore, doch entweder gerieten ihre Abschlüsse zu unplatziert oder zu schwach. «Spielkontrolle allein reicht nicht», sagte Keller. «Da muss man auch einmal knallhart abschliessen. Das habe ich der Mannschaft in der Halbzeit auch gesagt: Es ist okay, was ihr macht. Aber wir müssen dem Gegner auch einmal richtig weh tun, in Form von Toren.»

Captain Olivier Jäckle wählte in seiner Rhetorik eine ähnliche Herangehensweise, als er sagte: «Zur Pause müssen wir mindestens 2:0 führen.» Auch er bemängelte die fehlende Konsequenz, den «letzten Biss», wie er es ausdrückte.

Ein Lichtblick: Die Hereinnahme von Andrin Hunziker brachte wertvollen Schwung. Urs Lindt / freshfocus

Exemplarisch für das Aarauer Selbstverständnis stand auch die 59. Minute im Spiel gegen den FC Thun, beim Stand von 0:0. Es war die Minute, als Andrin Hunziker den Kunstrasen betrat. Der 19-Jährige kam für Abwehrspieler Arijan Qollaku, für den es nach einer Oberschenkelzerrung nicht mehr weiterging. Anstatt positionsgetreu zu tauschen und beispielsweise Marco Thaler ins Geschehen zu schicken, entschied sich Keller mit Hunziker für einen zusätzlichen Stürmer und beorderte Mittelfeldspieler Imran Bunjaku in die Verteidigung.

Die Hereinnahme eines weiteren Offensivspielers war als Mut zum erhöhten Risiko zu verstehen, oder wie Keller sagte: «Ich habe nicht für ein Unentschieden unterschrieben, ich wollte auf Sieg spielen.» Hunziker bereitete denn auch den Ausgleich vor und schoss das Tor zum 2:1. Ohne den Fauxpas von Valon Fazliu, der zum Thuner Penalty führte, hätte sich die Vorwärtsstrategie wohl vollends ausbezahlt.

Aus den nächsten Spielen sollten Siege resultieren

Noch sind lediglich erste leichte Konturen eines Spitzenteams zu erkennen. Denn unter dem Strich haben die Aarauer gemessen an der eigenen Erwartungshaltung bis anhin zu wenige Punkte erspielt. Fünf Punkte aus vier Partien sind zwar in Ordnung, doch ein Schnitt wie dieser reicht nicht aus, um am Ende der Saison einen der beiden direkten Aufstiegsplätze zu belegen.

Gewiss: Für Hochrechnungen ist es in der gerade erst begonnenen Meisterschaft selbstredend noch viel zu früh. Nicht aber um festzustellen, dass aus den kommenden drei Ligaspielen gegen Bellinzona, Wil und Lausanne-Ouchy möglichst drei Siege resultieren sollten. So wie es der FC Aarau eben auch am allermeisten von sich selbst einverlangt.

