Zurück nach Verletzung: FCA-Verteidiger Marco Thaler vor Comeback

FC Aarau «Mein Knie und ich haben nie frei»: FCA-Stehaufmännchen Marco Thaler brennt nach Verletzung auf Einsätze Im Januar verletzte sich Marco Thaler zum dritten Mal am rechten Knie. Nach den beiden Kreuzbandrissen von 2018 und 2020 zog dies eine nächste mehrmonatige Pause nach sich. Nun ist der 28-Jährige aus Wohlen wieder bereit. Stefan Wyss Jetzt kommentieren 28.06.2022, 05.00 Uhr

Marco Thaler fühlt sich nach seiner dritten Knieverletzung wieder «absolut fit» (Aarau, 16.06.2022) Urs Lindt / freshfocus

Die Bandage am rechten Knie ist so dick wie die Krankenakte. Als Marco Thaler zum Gespräch erscheint, ist die erste Frage daher nicht bloss eine Begrüssungsfloskel. «Marco, wie geht es?» Das sympathische Lachen beruhigt, die Antwort dann sowieso. «Alles ist bestens, ich bin seit drei Monaten im Training, ich bin absolut fit. Die Bandage dient nur der Stabilisierung.» Bis es in der Challenge League am 15. Juli mit dem Heimspiel gegen Vaduz losgeht, stehen für Marco Thaler und den FC Aarau noch eine Handvoll Testspiele an. Sie werden weiter Aufschluss geben darüber, wie weit der 28-jährige Innenverteidiger tatsächlich ist auf dem Weg zurück in die Aarauer Stammformation.

Ein erster Test am letzten Samstag gegen Kriens (3:1) verlief für das Knie schon mal ohne Probleme. Thaler erzielte sogar einen Treffer. Ohnehin seien die Signale durchwegs positiv, so Thaler. «Im Training muss ich mich gegen die besten Stürmer der Liga bewähren. Das lässt eine realistische Einschätzung zu.» Für das gute Gefühl und das erfolgreiche Comeback investiert Thaler auch dieses Mal viel Zeit und Arbeit. Er muss mehr machen als andere. In der Vorbereitung, in der Regeneration. Er sagt es so: «Mein Knie und ich haben nie frei.»

Acht Saisons, aber nur 128 Meisterschaftsspiele

Und so spricht Thaler über die «grosse Freude, endlich wieder vor Publikum zu spielen». Er spricht von seiner «Aufgabe, dem Team zu helfen, die Ziele zu erreichen». Und er spricht vom Wunsch, «mit dem FC Aarau noch einmal in der Super League zu spielen». Spiele vor Publikum, dem Team helfen, Super League: Mit 28 Jahren sind das Ziele, die sich bescheiden anhören, für einen, der vor ein paar Jahren das Interesse der Top-Klubs des Landes geweckt hatte und der sogar mit einem Wechsel ins Ausland hatte liebäugeln dürfen. Aber eben: Das Glück war bislang kein treuer Begleiter auf dem Fussballplatz. Thaler steht vor der neunten Saison mit dem FCA und hat doch erst 128 Spiele in Challenge League und Super League absolviert. Mehr als die Hälfte der Spiele hat er verpasst.

2018 und 2020 erlitt Thaler im rechten Knie einen Kreuzbandriss. Zuvor schon hatte er sich zwei Mal den Mittelfuss gebrochen. Und nachdem im letzten Januar das gebeutelte Knie zu Beginn des Trainingslagers in der Südtürkei wieder angeschwollen war, und Thaler für Untersuchungen hatte in die Schweiz zurückreisen müssen, befürchteten nicht wenige das Schlimmste, das Ende seiner Karriere nämlich.

Marco Thaler (Zweiter von rechts) trainiert weiterhin mit einer dicken Bandage am rechten Knie (Aarau, 16.06.2022) Sarah Roelli / FC Aarau

So schlimm war es dann zum Glück allerdings doch nicht. Schon Ende März konnte Thaler ins Mannschaftstraining zurückkehren. Für Einsätze in der Challenge League reichte es bis zum Saisonende aber nicht mehr. So liegt das letzte Pflichtspiel des früheren Junior des FC Wohlen nun schon über ein halbes Jahr zurück. Es war das 1:0 im Heimspiel gegen Neuchâtel Xamax am 17. Dezember 2021. Ein Spiel ohne Gegentor, das passt zur Statistik rund um die Einsätze von Thaler. Mit ihm auf dem Platz – Thaler hat letzte Saison 13 Spiele in der Challenge League gemacht – hat der FCA alle 155 Minuten einen Gegentreffer kassiert. Ohne ihn sank dieser Wert auf 54 Minuten. Auch deshalb war es Sportchef Sandro Burki so wichtig, den auslaufenden Vertrag mit Thaler um ein Jahr zu verlängern.

Aber da ist noch mehr: Wenn Burki über Thaler redet, dann spricht er oft vom «guten Charakter» und von der «Loyalität». Sie machen Thaler zur wichtigen Persönlichkeit im Team, auch neben dem Platz. Er ist ein Leader, auch wenn er nicht spielt. «Club-Captain», so wird Thaler von den FCA-Verantwortlichen an der Medienkonferenz vor dem Trainingsstart betitelt.

Wirtschaftsstudium als Ausgleich zum Fussball

Als es fünf Tage nach dem verpassten Aufstieg darum ging, einen Fan-Klub zu besuchen, ging Thaler hin, auch wenn er selbst die Enttäuschung nicht auf dem Rasen miterlebt hatte. «An eine Aufstiegsparty zu gehen wäre schöner gewesen. Aber wir müssen auch in schwierigen Momenten hinstehen und uns zeigen. Ein Klub wie der FC Aarau lebt davon, dass er nahbar ist», so Thaler. Deshalb hält er etwa auch ein Auge darauf, wie sich seine Teamkollegen bei einer Autogrammstunde verhalten und sagt dazu:

«Auch wenn man Hunderte von Wünschen erfüllen muss, soll man jeden einzelnen ernst nehmen. Gerade die Kinder kann man so für den Rest ihres Lebens für den FC Aarau begeistern.»

Bei einer solchen Aussage wird klar: Thaler denkt über das Rasenviereck hinaus. Als Ausgleich zum Fussball holt er nicht die Playstation hervor. Lieber nimmt er ein Buch zur Hand und lernt für das Wirtschaftsstudium an der «FernUni Schweiz». Nächsten Winter legt er die Bachelor-Prüfung ab. Nach dem ersten Kreuzbandriss reifte der Wunsch, schon während der Karriere die Zeit danach in sinnvolle Bahnen zu lenken. Mit einem Rücksack gefüllt mit den Erfahrungen als Fussballer sowie dem Studium würde sich später eine Laufbahn als Berater oder Sportchef aufdrängen. Aber Thaler winkt ab. «Fussball ist für mich das Spiel auf dem Platz. Es ist das Spiel mit dem Ball, das ich liebe.»

Auch dies passt zu Thaler. Er will als Fussballer wahrgenommen werden. Er hat den neuen Vertrag beim FCA unterschrieben, weil er überzeugt ist, dass er dem Team trotz der vielen medizinischen Rückschläge weiterhin eine Stütze sein kann. «Ich will für den FCA nicht wichtig sein, nur weil ich einer der wenigen Aargauer im Kader bin. Natürlich sehe ich mich auch als Integrationsfigur. Aber in erster Linie bin ich im FC Aarau ein Fussballer, und nicht das Maskottchen.» Ein Fussballer, das ist Thaler weiterhin – auch nach der dritten schweren Knieverletzung.

