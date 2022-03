FC Aarau: Vor Heimspiel gegen Yverdon an kritischem Punkt

Nach dessen Platzverweis in Winterthur muss FCA-Trainer Stephan Keller gegen Yverdon Innenverteidiger Aleksandar Cvetkovic ersetzen. In Frage kommen auf den ersten Blick Binjamin Hasani und Jérôme Thiesson, doch Kellers Mut für überraschende Personalentscheidungen macht eine dritte Alternative denkbar: Marco Thaler. Der 27-Jährige, der sich im Januar eine schwere Knieverletzung zuzog und sich gegen eine Operation entschied, ist seit einiger Zeit zurück im Mannschaftstraining und kam unter der Woche beim 3:1-Testspielsieg gegen Rapperswil-Jona 25 Minuten zum Einsatz. Zur Erinnerung: Auch in der Vorrunde zauberte Keller Thaler aus dem Nichts aus dem Hut, am 6. Spieltag beim Auswärtsspiel gegen Yverdon, den gleichen Gegner also wie heute. Der Trainer selber wurde vor einer Woche in Winterthur zum dritten Mal in dieser Saison verwarnt, womit er auf der Liste der «gefährdeten» FCA-Akteure figuriert, neben Bergsma, Bunjaku, Gashi, Giger, Kronig, Njie und Rrudhani. Vier Gelbe Karten haben seit 2019 nicht nur für Spieler, sondern auch für Trainer eine Sperre zur Folge. Übrigens: Aarau ist trotz des Platzverweises gegen Cvetkovic die fairste Mannschaft der Liga, Yverdon mit rekordverdächtigen 77 Gelben Karten nach 26 Spieltagen die unfairste.