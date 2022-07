Das sind die Fragen rund um den FC Aarau kurz vor dem Saisonstart

Challenge League Nach dem Sieg gegen Altach: Der FC Aarau geht mit einem guten Gefühl in die Saison, aber es gibt auch noch Mängel Nach dem 2:1-Sieg im letzten Testspiel gegen den österreichischen Bundesligisten Altach darf der FC Aarau mit Zuversicht auf den Saisonstart blicken. Doch es gibt auch Mängel. Trainer Stephan Keller sagt: «Es ist noch nicht alles perfekt.» Stefan Wyss Jetzt kommentieren 10.07.2022, 18.00 Uhr

Nikola Gjorgjev erzielte beide Aarauer Tore beim Sieg gegen Altach (Bludenz/09.07.22). Sarah Rölli

Den Aufstieg in die Super League hat der FC Aarau verpasst. Am Samstag in Bludenz umgab ihn aber doch ein Hauch von grossem Fussball. Miroslav Klose, der Weltmeister von 2014 und deutscher Rekord-Torschütze, stand als Trainer auf der Gegenseite. Als freundlicher Gastgeber begrüsste Klose auf der Aarauer Bank jeden Einzelnen per Handschlag. Der Deutsche zeigte Klasse und Stil auch neben dem Platz.

Auf dem Rasen blieb es dann einem Aarauer vorbehalten, einen der wenigen Momente mit Klasse und Stil zu kreieren. Nikola Gjorgjev, der Neue von den Grasshoppers, schlenzte in der 57. Minute einen Freistoss von der linken Strafraumecke zur allgemeinen Überraschung direkt zum 2:1-Siegtreffer des FCA ins Tor. Gjorgjev hatte vor der Pause bereits den Ausgleich erzielt. In den Testspielen war er insgesamt vier Mal erfolgreich.

Neben Gjorgjev überzeugten in der Vorbereitung auch die anderen Neuen in der Offensive. Valon Fazliu, der von Wil gekommen ist, schoss zwei Tore. Nuno Da Silva, wie Gjorgjev von GC aufs Brügglifeld gewechselt, traf ebenfalls zwei Mal. Und Shkelqim Vladi, der fix von den Young Boys übernommen wurde, erzielte vier Treffer. Gjorgjev, Fazliu, Da Silva und Vladi: Sie schossen in der Vorbereitung 12 von 14 Toren.

Nikola Gjorgjev erziele in der Vorbereitung vier Tore (Bludenz/09.07.22). Sarah Rölli

Entsprechend zufrieden ist Trainer Stephan Keller mit seiner Offensive. «Wir haben vorne drei Top-Spieler verloren, aber ich bin überzeugt, dass wir dank den Neuen nicht schlechter geworden sind.» Die vier verfügten alle über «ausserordentliches Talent», so Keller. Die Hauptfrage, nämlich die nach den offensiven Qualitäten, können sie beim FC Aarau also durchaus positiv beantworten. Doch es gibt wenige Tage vor dem Saisonstart vom nächsten Freitag gegen Vaduz weitere Fragen rund um den FCA.

Was sind diese Testspiele überhaupt wert?

Die Bilanz von sechs Siegen in sieben Spielen bei einer Niederlage (0:2 gegen Mannheim) ist überaus positiv. Doch die Qualität der Gegner war überschaubar. Beim Jubiläumsturnier des FC Baden wurde gegen Wettingen, Wohlen und Baden ausserdem nur über 30 bzw. 45 Minuten gespielt. Auch die anderen Schweizer Gegner Kriens (3:1) und Schötz (3:1) waren unterklassig. Und Altach liess gegen Aarau etliche Stammspieler draussen, nachdem die Österreicher am Tag zuvor gegen Winterthur gespielt hatten.

Was funktioniert besonders gut?

Aarauer Pluspunkt: Das Team des FCA trat in den Testspielen geeint auf (Bludenz/09.07.22). Sarah Rölli

Es war in den Testspielen offensichtlich, wie die Mannschaft geeint auftrat. Zum Spiel in Altach sagte Keller etwa: «Heute war die Lust sichtbar, als Team zu verteidigen.» Als Torhüter Simon Enzler in den Schlussminuten den Ausgleich verhinderte, feierten dies die Mitspieler wie eine Parade in einem Pflichtspiel. Keller fasste den Teamspirit so zusammen: «Ich spüre bei den Spielern viel Freude und absoluten Arbeitseifer.»

Was macht noch Sorge?

Die Vorbereitungsspiele zeigten, dass es im Kader an Breite fehlt. Augenfällig ist dies in der Offensive: Während Vladi, Fazliu, Da Silva und Gjorgjev regelmässig trafen, gingen Mikaël Almeida und Shkelzen Gashi gänzlich leer aus. Der Captain verschoss gegen Altach sogar einen Penalty. Auf der rechten Seite fehlt ein Back-Up für Da Silva, auch Bastien Conus im anderen Couloir scheint konkurrenzlos.

Was ist noch zu tun?

Trainer Stephan Keller im Gespräch mit einem seiner Führungsspieler: Mittelfeld-Stratege Imran Bunjaku (Bludenz/09.07.22). Sarah Rölli

In den nächsten Wochen wird Sportchef Sandro Burki das Kader komplettieren müssen. «Wir sind noch nicht fertig», sagte Keller dazu. Der Trainer fordert aber keine Schnellschüsse. «Wir lassen uns die nötige Zeit.» Trotzdem: Zumindest einen Ersatztorhüter und einen Verteidiger wird Aarau bis zum Saisonstart wohl noch verpflichten. Ob die am Freitag gegen Schötz eingesetzten Testspieler Joschua Neuenschwander (Kriens) und Juan Rodriguez (La Coruña) einen Vertrag bekommen, bleibt offen. Keller sagte vorerst nur so viel: «Alle Testspieler haben korrekte Leistungen gezeigt.»

