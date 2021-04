Challenge League Nach Bundesratsankündigung: So geht es im Brügglifeld mit Zuschauern weiter Die neuste Bekanntmachung des Bundesrats tangiert auch die Heimspiele des FC Aarau: Bis Ende Saison ist der Matchbesuch

100 Auserwählten vorbehalten – zum Start der neuen Saison öffnet das Stadion die Tore wieder für alle Saisonkarten-Inhaber. Sebastian Wendel 30.04.2021, 05.00 Uhr

Am 24. Oktober beim Heimspiel gegen Xamax fand letztmals ein FCA-Spiel vor Zuschauern statt - danach wurden Veranstaltungen mit Publikum untersagt. Foto: Michael Wuertenberg

Es sind nur 100 – aber immerhin: 40 Saisonkarten-Inhaber und 60 weitere Personen (verteilt auf Sponsoren, Gönnervereinigungen, Fanklubs) dürfen am Freitagabend ins Brügglifeld. Ihnen ist vergönnt, was seit Spätherbst 2020 verboten war: Ein Heimspiel des FC Aarau komfortabel auf der Haupttribüne zu verfolgen – und nicht mit eingeschränkter Bewegungsfreiheit über die Stadionmauer hinweg, während man auf einem Harass oder dem Velosattel balanciert.



100 im Stadion, dazu die kultigen Mauerfans – heute Abend gegen GC dürfte im Brügglifeld seit langem wieder so etwas wie Stimmung aufkommen. Das muss reichen: Denn die Matchbesucher, die sich mindestens so fest wie auf den Fussball auf ein Bier und eine Brügglifelder Wurstspezialität freuen, sollten sich schon zu Hause verpflegen. Es dürfen zwar wieder Leute ins Stadion, dort ein Bier und eine Wurst zu kaufen aber ist gemäss den Bundesbehörden verboten.



Sternstunden in dieser Saison wie der Sieg im Cup-Achtelfinal gegen Sion fanden vor leeren Rängen statt. Ennio Leanza / KEYSTONE

So wird das mit den Zuschauern in den verbleibenden vier Heimspielen der Saison (inkl. Cuphalbfinal am 4. Mai gegen Luzern) laufen. Fast schon rosig sind da die Perspektiven für die neue Saison: Diese startet am 23. Juli und der Bundesrat hat in Aussicht gestellt, dass in einer ersten Phase 3000, ab September dann bis zu 10'000 Personen in die Stadien gelassen werden. Vorausgesetzt, die epidemiologische Lage ist stabil genug und die Kantone bewilligen die Anlässe.



In den Erläuterungen des Bundesrats ist festgehalten, dass zu Beginn an Grossveranstaltungen nur geimpfte, von Corona genesene oder frisch negativ getestete Personen zugelassen werden (gilt für über 16-jährige Personen). Zudem wird neben der Masken- auch grundsätzlich eine Sitzplatzpflicht gelten, zwei Drittel der Sitzkapazitäten dürfen benutzt werden.

Heisst: Die im vergangenen Herbst auf die Stehrampen geschraubte Sitzschalen-Konstruktion im Brügglifeld, die 150'000 Franken gekostet und bislang nur einmal benutzt werden konnte, bleibt vorerst bestehen,



Risikospiele gegen GC und Luzern



Das typische Brügglifeld-Feeling, die Kombination aus Fussball schauen im Stehen und durch die Reihen mäandern, kommt so schnell zwar nicht wieder auf. Dafür dürfen die Saisonkarten-Inhaber damit rechnen, in der nächsten Saison wieder uneingeschränkt die Heimspiele besuchen zu können.

Um sein treues Publikum nicht zu verlieren und allenfalls sogar noch den einen oder anderen Franken zu verdienen, hat der FCA kürzlich ja mit einer smarten Aktion aufhorchen lassen: Die über 200 verkauften Abos für die laufende Saison sind automatisch auch in der nächsten Saison gültig – bezahlen darf der Fan, so viel er will.



Wann steigt das nächste ausverkaufte FCA-Heimspiel im Brügglifeld?

Fabio Baranzini

Grosse Vorarbeiten werden im Sommer im Brügglifeld nicht vonnöten sein. Das Stadion ist so hergerichtet, wie es sich am 24. Oktober 2020 präsentierte: Damals durften seit Beginn der Coronapandemie zum ersten und bis dato einzigen Mal mehr als 1000 Fans ins Stadion – 2093 Personen verfolgten das 3:1 gegen Xamax live vor Ort. Drei Tage später wurden Veranstaltungen mit Publikum wieder untersagt, womit auch das Schutzkonzept für Spiele «1000+» wieder in die Schublade wanderte, nun aber vor dem Comeback steht.



Übrigens: Pünktlich mit der Rückkehr der ersten 100 Zuschauer ins Brügglifeld erhöht sich auch die Polizeipräsenz rund ums Stadion. Denn für die bevorstehenden Heimspiele des FC Aarau heute Abend gegen die Grasshoppers und am Dienstag gegen den FC Luzern gilt gemäss AZ-Informationen eine erhöhte Sicherheitsstufe. Was das im Detail heisst, will die Kapo aus «polizeitaktischen Gründen» nicht sagen.

Die Gründe für das erhöhte Aufgebot von Sicherheitskräften liegen indes auf der Hand: Bei einem FCA-Heimspiel Mitte April griff eine kleine Gruppe GC-Fans im Gönhard-Quartier wahllos Personen an, die als FCA-Fans zu erkennen waren. Und die Rivalität zwischen den Fanlagern des FC Aarau und des FC Luzern ist hinlänglich bekannt und hat in der Vergangenheit für einige Scharmützel gesorgt.

