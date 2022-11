FC Aarau: Aussprache zwischen Team und Fans nach 1:6 in Wil

Challenge League Nach 1:6-Debakel: Angespannte Atmosphäre in Wil – FCA-Fans forderten Aussprache mit der Mannschaft Die höchste Niederlage seit über anderthalb Jahren. Die Aufstiegsplätze immer weiter weg. Und dies nicht einmal zwei Wochen nach dem Trainerwechsel von Stephan Keller zu Boris Smiljanic. Die verärgerten Fans des FC Aarau stellten nach dem 1:6 in Wil die Mannschaft um Shkelzen Gashi zur Rede. Stefan Wyss 4 Kommentare Aktualisiert 13.11.2022, 18.46 Uhr

Die Fans verlangten und bekamen nach dem 1:6 in Wil eine Aussprache mit den FCA-Spielern. CH Media

Der FC Aarau erlebte in den letzten Jahren immer wieder grosse Enttäuschungen. Doch Szenen wie am Sonntag im Stadion Bergholz in Wil hatten sie beim FCA seit langem nicht mehr erlebt. Ein paar Fans wollten nämlich den Kabinengang stürmen, wurden von den Sicherheitskräften jedoch daran gehindert.

Um die angespannte Atmosphäre nicht eskalieren zu lassen, stellen sich die Spieler hinter der Tribüne geschlossen den Fans. Auch Sportchef Sandro Burki und Präsident Philipp Bonorand waren dabei. Die Kritik der Fans hörte sich so an, wie immer und überall in solchen Situationen. Sinngemäss lautete sie etwa so: Wir geben alles und sind immer vor Ort, um euch zu unterstützen, und ihr fügt euch ohne Gegenwehr in die Niederlage.

«Es war nicht alles nur schlecht»

Die Atmosphäre hatte sich in FCA-Fankreisen in den letzten Wochen aufgrund der negativen Resultate hochgeschaukelt. Die Art und Weise des Trainerwechsels verschärfte sie. Dieser war in den Augen vieler Beobachter und Fans von der Mannschaft provoziert worden. Die Spieler hatten sich deshalb selbst unter Druck gesetzt. Doch statt den Hebel umzulegen, schlitterten sie schon im zweiten Spiel unter dem neuen Trainer Boris Smiljanic in ein Debakel. Das 1:6 war die höchste Niederlage seit dem 0:7 im April 2021 in... Wil.

Shkelzen Gashi, der Captain des FCA, fand offenbar gegenüber den Fans die richtigen Worte. Es sei wichtig, dass man an den Prozess glaube, der mit Smiljanic eben erst begonnen habe, sagte Gashi im Gespräch mit den Medien. «Natürlich sieht man vor allem das Resultat von 1:6. Das steht schwarz auf Weiss. Aber es war auch nicht alles nur schlecht. Wil erwischte einen unglaublichen Tag. Jeder Schuss war drin.» Es habe noch nie eine Mannschaft nach dem Trainerwechsel 30 Spiele in Folge gewonnen. So einfach sei es dann schon nicht, so Gashi.

Und an die Fans richtete er die unmissverständliche Botschaft: «Es gibt keinen einzigen Spieler, der nicht jeden Tag alles für den Verein geben würde.» Gashi muss mit seinen Worten durchgedrungen sein. Es gab verbale Kritik, aber keine Gewalttätigkeiten. Nichts und niemand kam zu Schaden. Und rund 45 Minuten nach dem Abpfiff war es rund um das Bergholz wieder ganz ruhig geworden.

