FC Aarau: Das Erfolgsrezept hinter dem derzeitigen Erfolg

Challenge League Mix aus Lockerheit und «enormem Hunger»: Die Erfolgsformel hinter dem Siegesrausch des FC Aarau In Vaduz kombiniert sich der FCA zum fünften Sieg in Serie. Nach der Partie lassen sich die Spieler von den mitgereisten Fans feiern. Trainer Stephan Keller lässt die Mannschaft geniessen – weil er weiss, dass sie den Schalter umlegen kann, wenn es darauf ankommt. Frederic Härri Jetzt kommentieren 01.03.2022, 18.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Die FCA-Spieler feiern, wie die Feste fallen. Sie können aber auch 90 Minuten konzentriert am Werk sein. Marc Schumacher/Freshfocus

Aufgereiht sitzen sie da, auf einem kalten Stück Rasen in Vaduz, und werden besungen. Die Anhänger intonieren ein Lied. Es wird von schlechten Zeiten gesprochen, von den beschwerlichen, den dunklen Tagen. Freilich findet auch das Gute seinen Platz. Das Schöne, das Leichte, das Aktuelle. Als sich das Lied dem Crescendo nähert, stehen sie auf. Die Arme wedeln auf und ab. Super Aarau, super Aarau, hey hey.

Nach Spielschluss ergehen sich die Spieler des FC Aarau in ein klein wenig Musse. Soeben haben sie ihre Arbeit erfolgreich verrichtet, 2:0 gewonnen und wenig Zweifel übrig gelassen. Daran, dass sie nunmehr seit Wochen die beste Mannschaft in dieser Liga stellen und rechtmässig an erster Stelle stehen. Fünf Punkte vor dem ersten Verfolger aus Winterthur. Auf bestem Weg, direkt aufzusteigen.

Hinter komplizierten Spielabläufen verbergen sich Menschen

Wie üblich befindet sich Trainer Stephan Keller nach Abpfiff am Spielfeldrand und antwortet auf Fragen. Rekapituliert das Gesehene, bewertet und schätzt ein. Er erwähnt den vielen Ballbesitz und die Spielkontrolle der Seinen. Spielt die schnellen Angriffsmanöver durch, mit denen die tief gestaffelten Vaduzer nicht zurechtkamen. Und kritisiert, wo er es für nötig erachtet. Er hätte sich gewünscht, dass die Mannschaft in der zweiten Halbzeit den Ball besser laufen lasse, weil «der Ball nie müde» werde, sagt er.

Hier geht es zur Einzelkritik der FCA-Spieler.

Das ist der analytische, der technische Part seiner Arbeit. Wo auch branchenspezifische Ausdrücke wie «Downpacing» fallen, womit die Herausnahme von Tempo gemeint ist. Hinter all den durchgetakteten Bewegungsabläufen auf dem Fussballfeld verbergen sich aber auch Menschen. Sie leitet Keller tagtäglich an, im Training wie im Spiel.

Beim Torjubel machen bei den Aarauern auch die Ersatzspieler und Staffmitglieder wie Petar Alexandrov (ganz rechts) mit. Michael Zanghellini/Freshfocus / freshfocus

Als die Fangesänge ertönen, steht Keller einige Meter abseits und lauscht. Er muss nicht mithüpfen und mitjohlen, aus seiner Warte sähe das vermutlich auch ein bisschen verquer aus. Gleichwohl ist Keller der Szenerie nicht gleichmütig eingestellt. Ein mildes Lächeln zeichnet sich unverkennbar im Gesicht des Trainers ab. Er mag den Spielern gönnen, dass sie den Moment, den ihrigen, geniessen.

Als Spieler musste Keller im Mannschaftsbus leise sein

Hat ein Sensorium für die Mannschaft: Trainer Stephan Keller. Martin Meienberger / freshfocus

Der passende Mix aus An- und Entspannung ist beim FCA zu einer Erfolgsformel geworden, die sich zwar nicht in eine Excel-Datei abfüllen lässt, aber dennoch allgegenwärtig scheint. Er nehme eine «professionelle Lockerheit» bei seinem Team wahr, sagt Keller.

«Ich bin als aktiver Fussballer noch damit aufgewachsen, dass man beim Essen konzentriert tun musste und im Mannschaftsbus nichts hat sagen dürfen. Das sind nicht die Werte, die ich weitervermitteln will. Davon hatte ich genug.» So lässt es Keller zu, dass die Spieler zuweilen laute Musik hören, flachsen und tanzen. Spass haben. Weil sie ihm bewiesen haben, im richtigen Augenblick fokussiert zu sein.

«Wir müssen demütig bleiben»

Stellvertretend für die Befindlichkeiten beim FC Aarau ist am Montagabend auch die Antwort von Torhüter Simon Enzler. Er sagt: «Natürlich ist die Stimmung gut. Wir sind zufrieden mit dem, was wir zurzeit auf den Platz bringen. Trotzdem müssen wir demütig bleiben und das Ziel vor Augen haben. Das machen wir. Ich spüre einen enormen Hunger in der Mannschaft.»

Enzler und die Kollegen wissen, dass es mit fünf Siegen nacheinander nicht getan ist, sofern nicht weitere folgen. Die Saison dauert noch zwölf Spiele an, am Freitag kommt der FC Schaffhausen ins Brügglifeld. Die Fans dürfen singen, die Spieler tanzen. Wenn die Zeit reif ist.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen