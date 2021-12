FC Aarau: So lobt Trainer Keller seinen Stürmer Shkelzen Gashi

Challenge League Mit Gashi zum Wintermeister-Titel? Trainer Keller lobt seinen Mann für spezielle Aufgaben Nach dem 2:1 in Kriens winkt der Wintermeister-Titel - Pflicht dafür ist ein Sieg im letzten Vorrundenspiel gegen Xamax (Freitag 20.30 Uhr, im AZ-Liveticker). Mit Rückkehrer Shkelzen Gashi hat der FCA gegen die Neuenburger ein Ass mehr im Ärmel. Sebastian Wendel Jetzt kommentieren 15.12.2021, 17.02 Uhr

«Keine Gästefans bis Ende 2021»: Mit der vor einer Woche eingeführten Massnahme wollte die Swiss Football League ihren Beitrag zur Eindämmung der wieder ausufernden Coronapandemie leisten. Schön und gut – doch dass der auf den ersten Blick harte Eingriff in der Praxis zu heisser Lust verkommt, war absehbar. Und so ist es auch gekommen: Am vergangenen Wochenende pilgerten die Hardcore-Fans der Auswärtsteams trotzdem an die Spielorte und kauften sich dort Tickets für den neutralen Sektor – die Gästebereiche waren ja geschlossen.

Rund 70 Aarau-Fans statteten dem Kleinfeld-Stadion in Kriens einen Besuch ab.

Das gleiche taten auch rund 70 Fans des FC Aarau am Dienstagabend in Kriens. Fünf Minuten nach Spielbeginn betraten sie den Stehplatzbereich hinter einem der Tore, formierten sich und begannen mit den bekannten Schlachtrufen. So wie am Wochenende in den Super-League-Stadien verlief auch der Matchbesuch der Aarauer absolut friedlich und ohne Zwischenfälle. Mehr noch: Der Krienser Stadionbeizer durfte sich wider Erwarten über eine volle Kasse und leergeräumte Vorräte freuen – ohne die durstigen und hungrigen FCA-Fans wäre ihm wohl langweilig geworden.

Wird der FC Aarau gar noch Wintermeister?

So viel zum Rundherum: Weniger gut als die der Fans, aber immer noch positiv war die Figur, welche die Mannschaft auf dem Spielfeld abgab. Genau gesagt war es leistungsmässig eine Achterbahnfahrt mit schwachem Start, einem Zwischenhoch inklusive Siegtor nach dem 1:1 und einer fragwürdigen Darbietung in der Schlussphase, in der Aarau gegen das inferiore Tabellenschlusslicht zu oft in Bedrängnis kam. Letztlich aber zählt das Resultat, drei Punkte gibt es auch für ein knappes 2:1. Kommt dazu: Nun hat der FC Aarau die Chance auf den inoffiziellen Titel «Wintermeister». Dafür muss er im abschliessenden Vorrundenspiel im Brügglifeld Xamax besiegen und auf ein Unentschieden im Direktduell zwischen Winterthur und Vaduz hoffen.

Die Teamkollegen herzen Doppeltorschütze Shkelzen Gashi.

Einen grossen Anteil am zweiten Sieg in Folge hatte Shkelzen Gashi. Mit ihm hatte man in diesem Jahr eigentlich nicht mehr auf dem Platz gerechnet, so schwerwiegend war die Muskelverletzung, die er sich im September zuzog. Doch in Wil (2:2) und gegen Winterthur (2:0) stand er plötzlich wieder im Aufgebot, um den Teamkollegen nach der langen Absenz auch an Spieltagen wieder nahe zu sein.

Es folgte die vergangene Woche, in der Aarau eigentlich am Freitagabend in Kriens spielen sollte. Wäre es so gekommen, hätte Gashi wohl erneut auf der Ersatzbank Platz genommen. Doch dann wurde die Partie wegen Schneefalls verschoben. Und als Aarau-Trainer Stephan Keller die Trainings über das Wochenende beobachtete, machte er sich nochmals Gedanken über die Besetzung des Sturmzentrums, bis ihm das Bauchgefühl sagte: «Gashi in die Startelf!»

Gashi auch gegen Xamax in der Startelf?

Aus der Rückkehr nach dreimonatiger Absenz wurde eine Demonstration von Gashis Qualitäten: Zwei Mal schlich er sich aus der Bewachung der gegnerischen Verteidigung und verwertete eiskalt, pure Effizienz, die ihn von den anderen Offensivkräften im FCA-Kader abhebt. Schade, ist sein Körper nach mittlerweile 14 Profijahren nicht mehr robust genug, mehrere Spiele hintereinander über die volle Distanz zu bestreiten – sonst wäre Sportchef Sandro Burki nicht auf Stürmersuche. Doch für spezielle Aufgaben, in denen abgezockte Routiniers gefragt sind, ist er alleweil noch gut genug.

Speziell, sagt Stephan Keller, sei auch der Umgang mit Gashi – und der Trainer verhehlt nicht, dass er und der weitgereiste Gashi sich nach Kellers Beförderung zum Chefcoach im Sommer 2020 erst aneinander gewöhnen mussten: «Aber ich bin bereit, mit speziellen Spielern zu arbeiten, solange sie den Teamgedanken leben. Shkeli ist mit seiner positiven Art ein Gewinn für die Mannschaft. Er war während seiner Verletzung unter der Woche jeweils nahe dran an der Mannschaft und hat sich den Startelf-Einsatz in Kriens verdient.»

Gashi erfordert einen speziellen Umgang, doch wenn er fit ist, liefert der Routinier ab: Fünf Saisontore machen ihm zum gefährlichsten FCA-Stürmer dieser Saison.

Bleibt abzuwarten, wie gut Gashis Körper die 65 Minuten bis zur Auswechslung verkraftet hat. Aber es heisst ja, der Kopf treibe den Körper an. Und so gesehen steht nach seinem Doppelpack und der Aussicht, den FCA zum Wintermeister-Titel zu schiessen, einem erneuten Platz in der Startelf morgen gegen Xamax nichts im Weg.

