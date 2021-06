FC Aarau holt Spieler von GC: Allen Njie kommt bis 2024

Der 16-jährige Samuel Krasniqi hat beim FC Aarau einen Doppelvertrag unterschrieben: Einerseits als Profispieler, andererseits wird er im August eine dreijährige KV-Lehre auf der FCA-Geschäftsstelle beginnen. Krasniqi gilt als grosses Mittelfeldtalent, in der vergangenen Saison kam er in der U18-Mannschaft zum Einsatz, so ist es auch für die kommende Spielzeit angedacht.