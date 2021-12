Mats Hammerich trifft mit Xamax auf Ex-Verein FC Aarau

Challenge League Mats Hammerich verliess den FC Aarau freiwillig, jetzt kehrt er mit Xamax erstmals zurück Wenn der FCA am Freitagabend (ab 20.30 Uhr im AZ-Liveticker) auf Neuchâtel Xamax trifft, spielt Mats Hammerich erstmals in neuen Farben im Stadion Brügglifeld. Im Sommer ging er von Aarau weg, obwohl er hätte bleiben können. Nun macht er in der Westschweiz auf sich aufmerksam. Frederic Härri Jetzt kommentieren 17.12.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Mats Hammerich (hier mit Louis Mafouta) erobert sich im starken Xamax-Mittelfeld viele Einsatzminuten. Claudio De Capitani/Freshfocus

«Goal, Goal, Goal, Goal!» Der Stadionsprecher kreischt so laut und überschwänglich, als wären wir in Brasilien und nicht in einem Westschweizer Stadion. Der Schuss ins linke Eck war ja auch ansehnlich, keine Frage. Auch Mats Hammerich wäre ­beinahe abgehoben. Er sprintet kurz los, dann überlegt er sich ­anders. Sein Jubel verblasst bis zur Unkenntlichkeit. Die Mitspieler stürzen sich auf ihn, ­sodass man sein Gesicht nicht sieht. Hammerich dürfte es gerade recht gewesen sein.

Ein Tor ist ein Tor und zählt immer gleich viel, könnte man sagen. Und doch war das Tor im Stade de la Maladière an diesem heissen Augusttag ein besonderes. Hammerich hat getroffen, was selten genug geschieht. Er hat es in einem neuen Trikot getan, nicht mehr in jenem Leibchen, das er zuvor so lange getragen hat. Dazu, und hier wird es interessant, fiel dieses 4:2 gegen jenen Verein, den Hammerich im Sommer verlassen hat.

Im ersten Saisonvergleich gewann Xamax mit 4:2 gegen den FC Aarau. Mats Hammerich (Mitte) bereitete das dritte Xamax-Tor vor und schoss das vierte selbst. Claudio Thoma/Freshfocus / freshfocus

«Der FC Aarau wird mich immer begleiten»

«Nicht zu jubeln war mir sehr wichtig», sagt Mats Hammerich heute, gut vier Monate nach seinem Tor über den FC Aarau. «Ich bin in dem Verein gross geworden, der Klub wird mich immer begleiten. Für mich war klar, dass ich respektvoll und dankbar bin für die Zeit.» Zeit, die Hammerich aus freien Stücken beendete, nachdem die vergangene Saison abgeschlossen war. Inzwischen läuft er für Xamax auf, das heute Abend Aaraus Gegner im Stadion Brügglifeld sein wird. Wie ist es so weit gekommen?

Er hätte bleiben können. Sein Vertrag lief aus, doch Sportchef Sandro Burki bot ihm die Verlängerung an. Gleichwohl entschied Hammerich zu gehen – nach fünf Jahren im Profiteam und 114 Einsätzen in der Challenge League. Über die Details seiner Absage will er nicht viele Worte verlieren. «Mit Sandro habe ich sehr ehrliche und offene Gespräche geführt.» Zur Wahrheit gehört auch, dass Hammerichs Chancen auf einen Stammplatz im Aarauer Mittelfeld nicht grösser ­wurden. Burki teilte Hammerich mit, dass auf seiner Position nach­gerüstet werde. Ein, zwei Spieler sollten kommen, was mit den ­Verpflichtungen von Allen Njie und Imran Bunjaku denn auch tatsächlich eingetreten ist. Eine Reservistenrolle für Hammerich wäre die wahrscheinlichste Folge gewesen.

Mats Hammerich überzeugte im zentralen Mittelfeld des FC Aarau als mannschaftsdienlicher Arbeiter. Marc Schumacher/Freshfocus

In der Saison 2020/2021 hatte er sich ja hineingekämpft in die erste Elf. Am 4. Spieltag ersetzte er den damaligen Captain Elsad Zverotic (auch das ist eine Geschichte für sich) und spielte fortan praktisch immer. Hammerich machte sich gut als mannschaftsdienlicher Arbeiter, als einer, der weite Wege geht und konditionell auf der Höhe ist. Sein Trainer Stephan Keller schätzte ihn dafür. «Mats Hammerich ist ein nützlicher Spieler», sagte Keller einst. Ein andermal hob er den Wert des 23-Jährigen hervor, indem er sagte: «Eine Mannschaft kann nicht nur aus Häuptlingen bestehen, sie braucht auch Indianer.» Es war als Kompliment gemeint. Die letzten Zweifel über seine spielerischen Qualitäten konnte Hammerich jedoch nie ausräumen.

«Für mich war schnell klar, dass ich das machen möchte»

Seine Entscheidung im Sommer erforderte Mut. Das Nest im heimischen Aarau wäre schliesslich gemacht gewesen. Doch Hammerich wollte sich verändern, der Beschluss war gefasst, wenngleich dieser Risiken barg. Was, wenn sich keine gute Anschlusslösung finden liesse? Hammerich sagt selbst, er habe sich Überlegungen in alle Richtungen gemacht. Dem Profifussball den Rücken zu kehren, sei aber nie Thema gewesen. Die Bedenken haben sich schnell zerschlagen, als ihm Neuchâtel Xamax ein Angebot unterbreitete. Ein Traditionsverein, FCA-Schreckgespenst aus der Barrage 2019 und einstige Topadresse im Schweizer Fussball, wo die Ambitionen noch immer hoch sind. Aussichten, die Hammerich gefielen: «Für mich war schnell klar, dass ich das machen möchte.»

Und so spielt Hammerich seit einem knappen halben Jahr in Neuenburg, am Rande eines wunderbaren Sees. Hierbei darf die Betonung in der Tat auf das Wort spielen gelegt werden. Denn Hammerich kommt zu seinen Einsätzen: 16 Spiele hat er bis anhin bestritten, neunmal von Anfang an, nur einmal blieb er Ergänzungsspieler. Seine einzigen beiden Skorerpunkte (ein Tor, ein Assist) holte er – genau – gegen Aarau.

Xamax-Trainer Andrea Binotto. Claudio De Capitani / freshfocus

Die vielen Spielminuten mögen angesichts der beträchtlichen Konkurrenz im Neuenburger Mittelfeld verblüffen. Wenn man hört, was Xamax-Trainer Andrea Binotto über Hammerich zu berichten hat, legt sich das Erstaunen allerdings. «Wären alle Spieler wie Mats, hätte ich als Coach einen einfachen Job», sagt Binotto und fügt an: «Mats arbeitet sehr hart und bringt die richtige Mentalität an den Tag. Am Ball ist er sehr gut. Nur bei den Rhythmuswechseln, der Aggressivität, dem Verteidigen gegen den Ball, da muss er noch besser werden.»

Zum ersten Mal ist er auf sich alleine gestellt

Auch Hammerich ist zufrieden, wie die Hinrunde verlaufen ist. Seine sportliche Einschätzung deckt sich mit jener seines Trainers, selbst die Schwächen macht er an denselben Stellen wie Binotto fest. Für Hammerich ist das alles Teil einer Entwicklung, die beim Ball am Fuss nicht aufhört. Auch persönlich wolle er in der Westschweiz wachsen, sagt er.

Zum ersten Mal in seinem Leben ist er von zu Hause ausgezogen, davor wohnte er im aargauischen Birmenstorf bei seinen Eltern. Nun kocht er selbst, er sortiert und macht die Wäsche und geht einkaufen. Das fühlt sich neu an, klappt aber ziemlich gut. Nebenher studiert er VWL an der Fernuniversität. «Das ist eine gute Abwechslung zum Fussball», sagt er. In Neuenburg spricht er Französisch, auch das bereitet keine allzu grosse Mühe: «Ich bin froh, dass ich an der Kantonsschule einen guten Lehrer hatte.»

Der FC Aarau kann sich heute auf einen gereiften Mats Hammerich gefasst machen.

So wird der FC Aarau Wintermeister Letztes Vorrundenspiel Man glaubt es kaum – die Aarauer haben die beste Abwehr der Liga! Mit 20 Gegentoren nach 17 Spieltagen teilen sie sich die Auszeichnung mit Stade Lausanne-Ouchy. Zur Erinnerung: In den zwei Saisons zuvor war der FCA mit 59 bzw. 80 Gegentoren noch die Schiessbude der Challenge League. Die neue defensive Stabilität ist die Basis dafür, dass Aarau zum Ende der Vorrunde im Aufstiegsrennen vorne mitmischt. Und zuletzt hat sich mit je zwei Toren pro Partie auch die zwischenzeitliche Offensivbaisse wieder gelegt. Um gar als Wintermeister den Jahreswechsel zu begehen, braucht es heute gegen Xamax einen Sieg mit vier Toren Differenz und am Sonntag ein Unentschieden im Spitzenspiel zwischen Winterthur und Vaduz. FCA-Trainer Stephan Keller muss auf den gesperrten Jérôme Thiesson verzichten, für den Raoul Giger in die Startelf zurückkehren dürfte. Hinweis für Matchbesucher: Im Brügglifeld gilt ab sofort die 2G-Regel – nur geimpfte und genesene Personen dürfen ins Stadion. Die AZ berichtet wie gewohnt mit einem Liveticker (Anpfiff 20.30 Uhr). (wen)

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen