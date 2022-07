Marco Aratore und Liridon Balaj verlassen den FC Aarau

Challenge League Marco Aratore und Liridon Balaj: zwei erwartete Abgänge beim FC Aarau Beim FC Aarau kommt es zu zwei erwarteten Abgängen: Der noch ein Jahr laufende Vertrag mit Marco Aratore wird in gegenseitigem Einvernehmen aufgelöst, während die Zusammenarbeit mit Liridon Balaj nicht verlängert wird. Stefan Wyss 04.07.2022, 17.00 Uhr

Marco Aratore (links) spielt in der nächsten Saison für die U21 des FC Basel. Claudio Thoma / Freshfocus

Marco Aratore verlässt das Brügglifeld nach knapp zwei Jahren in Richtung seiner Basler Heimat. Im Spätsommer 2020 war er vom FC Ural aus Russland zum FCA gestossen. Nun wird der 31-jährige Offensivspieler in der nächsten Saison für die U21-Mannschaft des FC Basel in der Promotion League spielen. Dabei wird Aratore auch schon erste Erfahrungen im Trainerstab der Basler sammeln können.