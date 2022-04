Der FC Aarau steht vor dem Auswärtsspiel in Thun unter Druck

Nach vier Niederlagen aus den vergangenen fünf Spielen will der FCA am Ostermontag auswärts in Thun (ab 19 Uhr) den Umschwung schaffen. Tabellenführer Winterthur und der drittklassierte FC Schaffhausen setzen die Aarauer unter Druck.

Frederic Härri 18.04.2022, 13.29 Uhr