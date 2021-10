FC Aarau: Nach Thun-Pleite kündigt der Trainer Veränderungen an

Challenge League Fragwürdige Personalwahl und Schiedsrichter-Pech: FCA-Trainer Stephan Keller kündigt Veränderungen an Offensives und defensives Unvermögen, ein nicht gegebener Penalty und ein sehr junges, offensives FCA-Mittelfeld, das Fragen aufwirft: Die Analyse zur dritten Niederlage der Saison. Sebastian Wendel Jetzt kommentieren 24.10.2021, 05.00 Uhr

Zum Verzweifeln: Aarau war gegen Thun spielbestimmend, hatte in den entscheidenden Szenen jedoch kein Wettkampfglück. Marc Schumacher / freshfocus

Von elf Partien in dieser Saison hat der FC Aarau fünf gewonnen. Es waren spektakuläre Partien dabei, doch der Sieg, der sich wie ein Befreiungsschlag anfühlt, wie ein Statement à la «der Aufstieg führt über uns» - dieser lässt weiter auf sich warten: Drei Punkte gegen den FC Thun hätten dieses Gefühl auslösen können, es wäre im zweiten Spitzenspiel hintereinander, vor 3560 Zuschauern (Saisonrekord), der zweite Sieg gewesen.

Doch statt den 2:0-Auswärtssieg gegen Lausanne-Ouchy zu veredeln, verliert der FC Aarau mit dem gleichen Resultat gegen die Berner Oberländer. Offensives und defensives Unvermögen, eine fragwürdige Personalwahl und Schiedsrichter-Pech waren die Wegbegleiter zur dritten Saisonniederlage.

Der erste Wermutstropfen schon vor dem Anpfiff: Für den angeschlagenen Donat Rrudhani (Oberschenkelmuskel) hat es nicht gereicht, der FC Aarau muss das Duell gegen die Thuner ohne seinen besten Vorbereiter in Angriff nehmen.

Wie schwer der Ausfall des neben Spadanuda zurzeit besten Offensivspielers wiegt, wird schnell klar: Rrudhanis Ideen, Übersicht und Passqualität hätten gegen den defensiv ausgerichteten Gegner gutgetan. Ohne den Kosovaren kommt der FCA in der ersten Halbzeit gerade mal zu einer Halbchance durch Spadanuda.

Auf der anderen Seite übersteht Aarau in der 11. Minute einen heiklen Moment, als Goalie Simon Enzler sich beim Rauslaufen verschätzt und ausserhalb des Strafraums gegen Dzonlagic ein Foulspiel begeht. Weil er nicht hinterster Mann ist, kommt Enzler um die Rote Karte herum und wird eine Viertelstunde später zum Rekordmann: In der 26. Minute überholt er Andreas Hilfiker, der zuvor seit Aufzeichnung der Statistiken (1981) am längsten ohne Gegentor blieb. «Darüber kann ich mich vielleicht zu einem späteren Zeitpunkt freuen», wird er nach Spielschluss sagen.

Nach dem Seitenwechsel kommt endlich Leben in die Partie: Erst prüft Karlen Enzler mit einem Weitschuss, dann vergeben Bergsma und Schneider innerhalb einer Minute (53. und 54.) zwei Topchancen für den FCA. Kurz darauf kommts zur strittigsten Szene des Abends: Schiedsrichter Bieri entscheidet nach dem Duell zwischen Thuns Bürki und Aaraus Giger auf Weiterspielen statt auf Penalty für das Heimteam (mehr dazu unten).

Am Ende durften sich die Thuner gemeinsam mit ihren Fans über den Auswärtssieg freuen. Marc Schumacher / freshfocus

Der verwehrte Elfmeter bricht die Aarauer Drangphase, kurz darauf geht Thun durch Dos Santos mit 1:0 in Führung. Und in der 78. Minute steht es nach der zweiten grossen Torchance für die Gäste 2:0 - Chihadeh trifft - und zwar vom Penaltypunkt. Diesmal hat Bieri den Zweikampf zwischen Thaler (FCA) und Havenaar (Thun) richtig interpretiert, bitter für Aarau... Dabei bleibts: Das Heimteam bäumt sich zwar nochmals auf, die Einwechselspieler Avdyli, Njie, Gouano und Aratore jedoch bleiben blass.

67. Minute: Nach einem Thun-Angriff klärt Aarau den Ball, doch der kommt prompt zurück. Und dann stellt sich zuerst FCA-Captain Jäckle schlecht an, in dem er zwei Mal nicht klären kann - das rustikale Ballwegschlagen wäre hier die richtige Lösung gewesen.

So erst kommt es zum Dreikampf zwischen den Aarauern Thaler und Bergsma sowie dem Thuner Chihadeh, in dem sich letzterer erstaunlich mühelos durchsetzt. Der Ball kommt zum freistehenden Dos Santos, der halbhoch an Enzler vorbei für den ersten FCA-Gegentreffer seit dem 10. September und nach 557 Minuten sorgt.

78. Minute: Im Anschluss an einen Corner für Thun kommt es nahe beim Elfmeterpunkt zum Duell zwischen Thaler und Havenaar: Der Aarauer bringt dabei den Thuner zu Fall - und obwohl der Zweimeter-Riese Havenaar etwas gar leicht fällt, ist die Entscheidung «Penalty» korrekt. Chihadeh läuft an und bezwingt Enzler.

Telegramm FC Aarau - FC Thun 0:2 (0:0) Brügglifeld. – 3560 Zuschauer. – SR: Bieri. – Tore: 67. Dos Santos 0:1. 78. Chihadeh (Foulpenalty) 0:2. Aarau: Enzler; Giger, Thaler, Bergsma, Conus; Schwegler (67. Njie), Jäckle; Balaj (88. Aratore), Schneider, Spadanuda (67. Avdyli); Almeida (78. Gouano). Thun: Ziswiler; Dorn, Havenaar, Bürki, Schüpbach; Hasler, Roth (58. Chihadeh); Kyeremateng (70. Castroman), Karlen (58. Dos Santos), Dzonlagic (58. Ndongo); Gerndt. Bemerkungen: Aarau ohne Ammeter, Gashi, Qollaku, Rrudhani, Thiesson (alle verletzt) und Senyurt (nicht im Aufgebot). Thun ohne Sutter (gesperrt), Fatkic, Hirzel, Rüdlin, Schwizer (alle verletzt), Ahmed und Vasic (beide nicht im Aufgebot). – 89. Pfostenschuss Conus. – Verwarnungen: 11. Enzler, 61. Giger, 63. Hasler (alle Foulspiel), 70. Kyeremateng (Unsportlichkeit), 71. Dos Santos (Foulspiel).

Beim Stand von 0:0 verwehrt Schiedsrichter Alain Bieri dem FC Aarau einen klaren Elfmeter - obwohl er und der Linienrichter beste Sicht auf das Laufduell zwischen Giger (FCA) und Bürki hatten. Einen Videobeweis gibt es in der Challenge League nicht, wobei uns das vergangene Wochenende gelehrt hat, dass der VAR offensichtliche Fehlentscheide nicht immer verhindert.

Aarau-Rechtsverteidiger Raoul Giger (links) erhielt gegen den Thun den fälligen Penalty nicht. Marc Schumacher / freshfocus

Bieris Fauxpas fällt mitten in die Drangphase des Heimteams nach der Halbzeitpause, in der es nach zähem ersten Durchgang endlich zu Torchancen kommt. Die (wahrscheinliche) Führung nach dem fälligen Penalty hätte Aarau noch mehr Sicherheit und Thun, das bis dahin nur verteidigt hat, aus der Reserve gelockt. Man darf also getrost von einem matchentscheidenden Fehler Bieris sprechen.

Neben dem nicht gepfiffenen Penalty liefert vor allem die Personalwahl von Trainer Stephan Keller Diskussionsstoff - und führt zu Fragezeichen: Wie schon in Lausanne muss der vor der Länderspielpause bärenstarke Imran Bunjaku das komplette Spiel von der Bank aus mitverfolgen.

Für ihn spielt erneut der 20-jährige Randy Schneider, für den verletzten Donat Rrudhani darf der 18-jährige Silvan Schwegler ran. Die beiden Jungprofis sind bislang nur wenig zum Einsatz gekommen und sollen nun gegen ein robustes und routiniertes Thun die Offensive im Zentrum ankurbeln - ob das gut gehen kann?

Randy Schneider (links) hatte viele Szenen, in den entscheidenden Momenten indes stellte er sich ungeschickt an. Marc Schumacher / freshfocus

Stephan Keller attestiert nach Spielschluss beiden eine gute Leistung, Schneider gar einen «Bomben-Match». Klar, der Trainer muss seine Entscheidungen verteidigen - aber man kann es auch so sehen: Schwegler wirkt auf der Halbposition verloren, an ihm läuft das Spiel vor allem in der ersten Halbzeit komplett vorbei.

Und Schneider hat zwar viele Szenen und gewinnt in der Defensive wichtige Duelle: Doch im Vorwärtsgang versagt er in den entscheidenden Momenten, entweder mit haarsträubenden Fehlpässen und in der 54. Minute, als er aus bester Position das Tor verfehlt. Die mangelnde Effizienz bleibt das grosse Manko des ehemaligen GC-Juniors.

Nicht nur die Beobachter, auch Stephan Keller attestiert seiner Mannschaft bis zum 0:1 eine gute Leistung: «Wir hatten das Spiel unter Kontrolle, einzig das Tor fehlte.» Zum nicht gegebenen Penalty sagt er: «Foulspiele können auch oberhalb der Hüfte passieren. Raoul Giger hält sich nach dem Duell den Kiefer - warum sonst soll er gefallen sein?»

Dann kündigt Keller an, am Dienstag im Cupspiel gegen Lausanne zu rotieren: «Es werden Spieler zum Einsatz kommen, die gegen Thun mit langem Gesicht auf der Bank gesessen haben, von ihnen erwarte ich eine Reaktion in Form einer guten Leistung. Alle Spieler werden über unsere Entscheidungen detailliert unterrichtet, sie erhalten alle Informationen. Jetzt haben wir gegen Thun verloren, die Karten werden wieder neu gemischt.»

Aarau-Trainer Stephan Keller (rechts) kündigt an, im Cupspiel gegen Lausanne-Sport die Startelf umzustellen. Jean-Christophe Bott / KEYSTONE

Um 19 Uhr beginnt am Dienstag der Cup-Achtelfinal gegen Superligist Lausanne-Sport. Qualifiziert sich der FCA zum zweiten Mal hintereinander für den Viertelfinal? Sollte die Partie in die Verlängerung gehen, wird die nächste Woche für den FCA noch anstrengender, als sie es eh schon ist: Bereits am Freitagabend (20.30 Uhr) geht es in der Liga in Vaduz weiter.