Challenge League: Die Konkurrenz des FC Aarau um den Aufstieg

Challenge League Lausanne ist Kronfavorit, Xamax aufgefrischt und Schaffhausen sucht Spieler: Diese Gegner wollen den FC Aarau ärgern Am Freitag beginnt die neue Challenge-League-Saison. Mannschaften wie Vaduz, Lausanne und Xamax streiten sich mit dem FCA um den Aufstieg, während sich andere wie Schaffhausen oder Wil auf eine schwierige Saison einstellen müssen. Die Übersicht über die 9 Gegner. Frederic Härri und Stefan Wyss 12.07.2022

Von links nach rechts: Ex-Aarau-Spieler Raoul Giger (neu: Lausanne-Sport), Xamax-Urgestein Raphaël Nuzzolo, Aarau-Schreck Tunahan Cicek (Vaduz) und Schaffhausen-Trainer Hakan Yakin. Keystone, Freshfocus

Er vermieste dem FC Aarau in der Finalissima der Vorsaison mit zwei Toren den Aufstieg: Vaduz-Stürmer Tunahan Cicek. Freshfocus

Was man sagt und was man meint, sind manchmal zwei verschiedene Dinge. Wenn also ein erfahrener Sportchef wie Franz Burgmeier zur Auskunft gibt, dass man kommende Saison einen Platz besser abschneiden wolle als zum Ende der Saison 2021/22, als man Vierter wurde, dann bedeutet das nichts anderes als: Der FC Vaduz kann und soll aufsteigen.

Die Liechtensteiner, am Freitag Auftaktgegner des FC Aarau, haben sich in der jüngeren Vergangenheit eine Existenz als robuste Mitbewerber aufgebaut. Von den vergangenen acht Saisons spielten sie deren vier in der Super League. Traten in Europa und Conference League an. Der FCV mag ein vergleichsweise kleiner Verein aus einem sehr kleinen Land sein. Doch sportlich gesehen zählt Vaduz in der letzten Dekade zu den bedeutendsten zwölf Mannschaften, die am Schweizer Championat teilgenommen haben.

Vaduz-Sportchef Franz Burgmeier. Freshfocus

In der kommenden Saison sieht Burgmeier sein Team jedoch gewissermassen als kleinstes unter den grossen. «Die Konkurrenz ist riesig. Wir haben mit Lausanne-Sport wieder einen Ligakrösus, der über ein Budget zwischen 12 bis 13 Millionen verfügt. Xamax investiert umfassend in die Mannschaft und hat zahlungskräftige Sponsoren im Hintergrund. Auch Aarau und Thun melden Ansprüche an. Wir sind nicht Favorit.»

Die Begleitumstände bestätigen den 40-Jährigen in dieser These. Die finanziellen Möglichkeiten im Ländle sind zuletzt nicht gewachsen, im Gegenteil. Wie andere Vereine auch haben sie in Vaduz mit Einbussen zu kämpfen. «Wir müssen immer kleinere Brötchen backen», sagt Burgmeier. Gleich wie im Vorjahr beträgt das Budget rund 4,5 Millionen Franken, was für den Gesamtverein gilt. Gleichwohl muss sich fehlendes Investionskapital nicht unbedingt als Stolperstein erweisen. Denn die Vaduzer Kunst bestand schon immer darin, aus bescheidenen Mitteln Bestmögliches herauszuholen. Ein pragmatisch-effizienter Fussball und kluge Transfers halfen entscheidend mit.

Zur Vaduzer Historie gehört auch, dass man wiederholt gezwungen war, wichtige Personalien neu zu besetzen. Zuletzt geschehen im vergangenen Winter: Als sich Erfolgstrainer Mario Frick nach der Hinrunde dem FC Luzern anschloss, traf dies den FCV schwer. Burgmeier installierte Alessandro Mangiarratti als Nachfolger, der den Absturz von Rang eins auf Rang vier nicht zu verhindern wusste. Mangiarratti habe seine Zeit zur Eingewöhnung gebraucht, sagt Burgmeier, doch das Verpassen der Ziele sei eher mit den vielen Verletzungen denn mit einer falschen Trainerwahl zu erklären. Mangiarratti jedenfalls geniesst das Vertrauen weiter: «Wir sind überzeugt, dass er die Mannschaft besser machen kann.»

Nun fällt Burgmeier die delikate Aufgabe zu, Simone Rapp zu ersetzen. Rapp war mit 16 Toren der Topskorer der Vaduzer gewesen. Dass der Stürmer nun in die 2. Bundesliga nach Karlsruhe wechselt, ehrt Burgmeier zwar, «aber es schmerzt auch». Reagiert hat man auf den Abgang mit der Verpflichtung junger Offensivkräfte wie Ryan Fosso oder Franklin Sasere. Sie werden ihre Zeit brauchen, doch Zeit ist in Vaduz selten das Problem. «Wir verlieren nicht die Ruhe», sagt Burgmeier. Das hat schon häufig gut funktioniert.

Ludovic Magnin kehrte aus dem österreischischen Altach in die Schweiz als Trainer zurück. Jean-Christophe Bott / KEYSTONE

Als Lausanne-Sport abgestiegen war, weinte kaum einer der Super-League-Konkurrenten dem Verein eine Träne nach. Die Lausannois waren hoch geflogen und tief gefallen, weil sie vom britischen Chemiekonzern Ineos zwar mit reichlich Geld gefüttert, aber nicht mit einem sportlich-kohärenten Plan oder dem passenden Personal versehen wurden. Das Projekt, so ambitioniert es gestartet war, es erlahmte zwischenzeitlich. Apathisch, seelen- und kraftlos trat die Mannschaft auf, angeleitet von einem Trainer (Alain Casanova), der den Schweizer Fussball nicht kannte.

Zumindest scheinen die Verantwortlichen in letzterem Punkt aus ihren Fehlern gelernt zu haben, indem sie mit Ludovic Magnin jemandem mit ausgewiesener Schweiz-Erfahrung den Cheftrainerposten anvertraut haben. Er, der feurige, emotionale Coach, dessen Gefühlsregungen den hiesigen Beobachtern aus seiner Zeit beim FCZ noch bestens bekannt sind, soll das eingeschlafene Lausanne-Sport wachrütteln und wiederbeleben.

Was die Höhe der finanziellen Mittel betrifft, sind die Westschweizer den Mitbewerbern um den Aufstieg indes weit voraus, auch das Kader hat Substanz. In allen Mannschaftsbereichen hat man sich verstärkt. Unter anderem kamen Torhüter Raphael Spiegel (Winterthur), Verteidiger Raoul Giger (Aarau), Stürmer Brighton Labeau (Lausanne-Ouchy) und Mittelfeldspieler Dominik Schwizer (Thun). Lausanne-Sport geht als Aufstiegskandidat Nummer eins in die Saison, daran besteht kein Zweifel.

Danilo Del Toro zauberte in der vergangenen Saison für Schaffhausen, jetzt will er auch in Neuenburg aufdrehen. Freshfocus

Auf Platz sechs und mit 15 Punkten Rückstand auf den Barrageplatz schloss Neuchâtel Xamax die vergangene Saison ab. Die Klassierung, sie entsprach so gar nicht dem Selbstverständnis dieses stolzen, traditionsreichen Vereins, der seit nunmehr zwei Jahren vergeblich die Rückkehr in die Super League anstrebte. Und doch war dieser sechste Rang folgerichtig für eine mittelmässige Mannschaft, die in der Offensive insgesamt zu harmlos agierte und defensiv zu anfällig war.

Heuer soll vieles anders, besser werden. Als Zeichen des Aufbruchs haben die findigen Macher in Neuenburg erst einmal das Wappen ausgetauscht. Das neue Logo wirkt modern, der Zeit angepasst, dynamisch. Selbiges soll auch für die Mannschaft gelten, die künftig auf dem Platz steht. Dafür wird umfassend investiert, es ist eine Auffrischung im Gange. Neun Zuzüge hat Xamax wenige Tage vor Saisonstart schon präsentiert. So kam mit Danilo Del Toro etwa der Unterschiedsspieler aus Schaffhausen für das offensive Mittelfeld, als Absicherung dahinter akquirierte man Kenan Fatkic von Ligakonkurrent Thun.

Weitere Transfers sind nicht ausgeschlossen, denn bei Xamax hat man Grosses im Sinn. Nicht ohne Grund erachtet etwa Aaraus Sportchef Sandro Burki die Neuenburger unter anderem als ärgste Konkurrenten um den Aufstieg. Trainiert wird Xamax weiterhin von Andrea Binotto, dem Bruder von Ferrari-Boss Mattia Binotto aus der Formel 1. Auch Raphaël Nuzzolo macht weiter. Die 38-jährige Klubikone hat den auslaufenden Vertrag bis 2023 verlängert.

Mauro Lustrinelli, zuletzt bei der U21 tätig, soll in Thun für einen begeisternden Spielstil stehen. Freshfocus

Die Saison 2021/22 endete enttäuschend für den FC Thun. Nur Rang fünf, vom Aufstiegsziel weit entfernt. Die Klassierung kam überraschend, angesichts der spielerischen Klasse vieler Thuner Akteure und grosser Namen wie Alexander Gerndt. Doch vielleicht, so vermutet man klubintern, lag hierin das Problem: dass das Kader zu unausgeglichen, zu aufgebläht war. Die neue Saison jedenfalls nimmt man mit einem verjüngten Team und einem schlankeren Kader in Angriff. Der neue Trainer Mauro Lustrinelli soll einen attraktiven Fussballstil etablieren. Als Aufstiegsfavoriten gelten die Berner Oberländer aber nicht.

Hakan Yakin: Cheftrainer in Ausbildung. Freshfocus

Nun also Bernt Haas. Als wäre die Liste der Abgänge nicht schon lang genug, verliess vor wenigen Tagen auch der Sportchef den FC Schaffhausen (zu GC). Sinnigerweise ging mit Haas der Mann, der eigentlich verantwortlich wäre, Neuzuzüge in die Nordostschweiz zu locken. Bislang ist erst ein neuer Verteidiger gekommen. Die anderen, die Leistungsträger aus der erfolgreichen Vorsaison: weg. Als Cheftrainer darf nun wohl Hakan Yakin arbeiten, nebenher muss er aber noch die nötige Uefa-Pro-Lizenz erwerben. Tut sich im Kader nicht noch Grundlegendes, wird Schaffhausen beim Thema Aufstieg aussen vor bleiben.

Anthony Braizat ist neuer Trainer bei Stade Lausanne-Ouchy. Freshfocus

Nach Platz sieben musste Trainer Meho Kodro gehen. Er wurde durch Anthony Braizat ersetzt, der vom Promotion-League-Klub Stade Nyonnais kam. Das war fast ein interner Transfer, denn Lausanne-Ouchy und Nyon werden vom gleichen Präsidenten geführt: Vartan Sirmakes. Lausanne-Ouchy hat das Image einer grauen Maus, ist aber ein schlafender Riese. Sirmakes erscheint jährlich auf der Liste der «Bilanz» mit den 300 reichsten Schweizern. Sein Vermögen wird auf über 300 Millionen Franken geschätzt. Topskorer Brighton Labeau (16 Tore, zu Lausanne-Sport) wurde bis jetzt trotzdem nicht gleichwertig ersetzt.

Von Bellinzona nach Yverdon: Trainer Marco Schällibaum. Freshfocus

In Yverdon gab es vor der neuen Saison zwei einschneidende Änderungen. Zum einen verliess Trainer Uli Forte den Klub in Richtung 2. Bundesliga (Arminia Bielefeld) und wurde durch Bellinzonas Aufstiegstrainer Marco Schällibaum ersetzt. Zum anderen erklärte Präsident Mario di Pietrantonio ein Jahr nach dem Aufstieg, dass das Budget um rund einen ­Viertel gekürzt wird und vermehrt junge Spieler integriert werden sollen. Den Worten liess Di ­Pietrantonio erste Taten ­folgen: Vom FC Sion wurden die drei hoffnungsvollen Talente Mauro Rodrigues, Sandro ­Theler, Théo Berdayes aus­geliehen.

Die Spieler des FC Wil, hier bei der Mannschaftspräsentation, haben eine anspruchsvolle Saison vor sich. Donato Caspari

Der FC Wil, Neunter der abgelaufenen Saison, bereitete dem unbeteiligten Zuschauer eine Menge Freude. Da war ein junges Team, das mutigen Fussball praktizierte und nichts zu verlieren hatte, da es sich frühzeitig aller Abstiegssorgen entledigt hatte. Nun aber könnte alles ein wenig stressiger werden für die Wiler, weil Topskorer Valon Fazliu (14 Tore, 14 Vorlagen) neu beim FC Aarau spielt und das Geld fehlt, um ihn gleichwertig zu ersetzen. Auf dem Papier stellt Wil die am schlechtesten besetzte Mannschaft, zudem gibt es im Vorfeld keinen zweiten klaren Abstiegskandidaten, gegen den man sich behaupten könnte.

Bellinzona könnte in der Liga für eine Überraschung sorgen. Keystone

Nur weil Breitenrain keine Lizenz erhielt, stieg Bellinzona auf. Trotzdem sind die Tessiner ambitioniert und wollen zumindest mit dem Abstieg nichts zu tun haben. David Sesa folgt als Trainer auf Marco Schällibaum. Der Zürcher ist erstmals seit 2014 und seiner Entlassung bei Wohlen Cheftrainer. Seit letztem Sommer führt Pablo Bentancur den Klub. Der Peruaner, der als Spielervermittler zu Reichtum gelangte, war in seiner Heimat einst in verschiedenste Strafverfahren verwickelt und später Aktionär beim FC Lugano – bis er im Streit seine Aktien an den damaligen Präsidenten Angelo Renzetti verkaufte.

