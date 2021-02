Challenge League

Der nächste Gegner des FC Aarau ist der FC Winterthur - und der hat ein grosses Problem: Der im vergangenen Sommer neu verlegte Rasen im Stadion Schützenwiese ist in einem himmeltraurigen Zustand, so dass die Klubverantwortlichen derzeit nach einem Ausweichstadion für die verbleibenden Heimspiele suchen. Bis ein solches gefunden ist, dauert es. Darum hat der FC Winterthur beim FC Aarau angefragt, ob das Direktduell am kommenden Freitag im Brügglifeld statt auf der Schützenwiese stattfinden kann. In Aarau wollte man mit der Antwort abwarten, ob und wie stark der heimische Rasen beim 4:0 gegen Xamax gelitten hat. Die Entscheidung nach Platzbegehung unmittelbar nach Abpfiff am Dienstagabend: Aus Sicht des FC Aarau steht einem Platzabtausch nichts im Wege. Nun müssen die Swiss Football League und der TV-Sender "blue", der die Partie am Freitagabend live überträgt, auch noch ihr Okay geben. Was wohl reine Formsache sein dürfte. (wen)