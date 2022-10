Krisen-Herbst beim FC Aarau: Erinnerungen an die Vorsaison

Challenge League Krisen-Herbst beim FC Aarau? Das gab es doch schon einmal Der FC Aarau ist seit fünf Spielen sieglos und auf Platz 6 der Tabelle abgerutscht. Doch die derzeitige Krise ist keineswegs ein Einzelfall - die Parallelen zur vergangenen Saison sind unverkennbar. Frederic Härri Jetzt kommentieren 28.10.2022, 05.00 Uhr

Traurige Gesichter: Das gegenwärtige Tief macht den Spielern des FC Aarau keine Freude. Marc Schumacher / freshfocus

Um Geschehnisse richtig einordnen zu können, empfiehlt es sich manchmal, die Historie zu bemühen. Doch zuerst ein Auszug aus der Gegenwart: Nach 13 Spieltagen in dieser Saison hat der FC Aarau bislang 18 Punkte ergattert. Er hat viermal ­ge­wonnen, dreimal verloren und sechsmal unentschieden gespielt. Zusammen ergibt das den sechsten Rang, mit sechs Punkten Abstand auf den ersten direkten Aufstiegsplatz.

Wie das einzuschätzen ist? Dazu schaut man am besten dahin zurück, wo man sich vor einem Jahr zur gleichen Zeit ­befand, und zieht die Zwischentabelle aus der vergangenen Spielzeit heran. Diese zeigt: Nach 13 Spieltagen in der Saison 2021/2022 hatte der FCA drei Punkte mehr auf der Habenseite, also 21 Punkte. Die Zahlen in den Ergebnisspalten waren dieselben – nur anders verteilt: Sechs Siegen standen vier Niederlagen sowie drei Unentschieden gegenüber. Der Rückstand auf den Aufstiegsplatz (nur eine Mannschaft stieg direkt auf, d. Red.) betrug fünf Punkte.

Am 13. Spieltag der Saison 2021/2022 gewann der FC Aarau 1:0 gegen Yverdon-Sport. Das Tor des Abends erzielte Kevin Spadanuda. Claudio Thoma/Freshfocus

Nun lässt sich zurecht ­behaupten, dass Momentaufnahmen verschiedener Jahre nicht zwingend miteinander zu vergleichen sind. Die Teams sind nicht dieselben, Gegner variieren in Zusammensetzung und Stärke. Und doch werden bei ­genauerer Betrachtung einige Parallelen zwischen der laufenden und der abgeschlossenen Saison augenscheinlich.

Gegenwärtig scheint der FC Aarau ja von einer herbstlichen Melancholie befallen. Seit fünf Spielen haben die Aarauer nicht mehr gewinnen können. Die Mannschaft steckt wahlweise in einer Krise beziehungsweise einer Resultatkrise, je nach Deutung und je nach Gesprächspartner.

Schwankende Resultate sind in Aarau keine Seltenheit

Blickt man nun ein Jahr zurück, erfährt man, dass sich dies mit der damaligen Situation so ziemlich gedeckt hatte. Zwischen dem 8. und dem 12. Spieltag gewann der FC Aarau in der Saison 2021/2022 nur ein Spiel. Vor jenem Sieg spielte er zweimal 0:0, danach verlor er 0:2 gegen Thun und 1:2 in Vaduz. Speziell diese beiden Niederlagen liessen die Aarauer desillusioniert zurück.

Ein ­Befreiungsschlag war gefordert. Dieser gelang dann auch – vermeintlich. Gegen Yverdon mühte sich Aarau am 13. Spieltag zu einem 1:0-Sieg, nur um darauf in Schaffhausen 0:2 zu verlieren und in Wil 2:2 zu spielen. Erst zum Ende der Hinrunde ging es mit drei Siegen in Folge sportlich wieder bergauf.

Die Bilder gleichen sich: FCA-Spieler nach einer 0:2-Niederlage in Schaffhausen im Herbst 2021. Claudio Thoma/Freshfocus

Letztlich lässt sich daraus ableiten: Der FC Aarau ist sich holprige Phasen gewohnt. Und er findet Wege, sich aus misslichen Lagen wieder zu befreien – früher oder später. Heuer aber sollte die Kehrtwende dann doch lieber früher als später erfolgen, denn die Aarauer drohen gerade ernsthaft, den Anschluss an die beiden ersten Plätze zu verlieren. Unterliegt der FCA heute Abend (ab 20.15 Uhr im AZ-Liveticker) im Auswärtsspiel bei Stade Lausanne-Ouchy, wächst der Rückstand auf Platz zwei schon auf neun Punkte an. Es ist ein Szenario, das für eine Mannschaft mit Aufstiegsam­bitionen eigentlich undenkbar scheint.

Mit Stade Lausanne-Ouchy wartet nun ein Kontrahent, der derzeit wie der Gegenentwurf des FC Aarau scheint: selbstbewusst, von guten Resultaten beseelt, wenn man einmal das jüngste 1:5 gegen Vaduz ausklammert. Die Mannschaft des französischen Trainers Anthony Braizat hat vier ihrer letzten fünf Spiele gewonnen. Sogar das Stadtderby gegen Lausanne-Sport gestaltete man siegreich.

Der FC Aarau indes darf sich darauf berufen, die beiden letzten Auswärtsfahrten ins Stade Olympique de la Pontaise ­jeweils mit Vollerfolgen abgeschlossen zu haben. 2:0 und 5:2 gewannen die Aarauer in der Vorsaison. Immerhin etwas, an dem man sich festhalten kann.

