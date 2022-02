Konkurrenzkampf beim FC Aarau: Früher lähmend, heute beflügelnd

Challenge League Konkurrenzkampf beflügelt den FC Aarau - ein Spieler verrät: «Hatten deshalb auch schon schwierige Momente» Seit sieben Runden ohne Niederlage, neuer Tabellenführer - was macht die Aarauer aktuell so stark? Der Konkurrenzkampf ist so gross wie nie und macht alle Spieler besser – im Gegensatz zur Vergangenheit, als Allüren das Gesamtgefüge lähmten. Was bleibt noch vom 2:0-Heimsieg gegen Thun? Drei Erkenntnisse eines erfreulichen Sonntags für den FC Aarau. Sebastian Wendel Jetzt kommentieren 14.02.2022, 14.19 Uhr

Der Konkurrenzkampf beflügelt

Wer nicht in der Startelf steht, sondern auf der Ersatzbank oder auf Tribüne sitzt, muss sich fragen: «Warum mein Konkurrent und nicht ich?» Die schonungslose Antwort lautet: «Weil ich momentan aus Sicht des Trainers zu schlecht bin für die Startelf!»

Entscheidend ist der Umgang mit der unbeliebten Rolle: Schiebt der Reservist Frust? Oder unterstützt er die Teamkollegen vor dem Anpfiff, zählt die Minuten bis zur Einwechslung und legt sich danach besonders ins Zeug, um dem Trainer zu zeigen, dass dieser falsch liegt?

Fünf Minuten nach seiner Einwechslung gegen Thun trifft Shkelqim Vladi zum siegsichernden 2:0 - mehr kann man von einem Joker nicht verlangen.

Im FC Aarau ist letzteres der Fall: In den letzten zwei Spielen trafen Spieler nach ihrer Einwechslung und hatten massgeblichen Anteil an den Siegen: Liridon Balaj besorgte in Lausanne das erlösende 4:2 (Endstand 5:2), Shkelqim Vladi kam, sah und traf zum 2:0-Endstand gegen Thun.

Erwähnenswert auch das Verhalten von Urgestein Olivier Jäckle, der in der Vergangenheit stets gesetzt war, seit der Rückrunde aber hinter der starken Mittelfeld-Konkurrenz anstehen muss: Doch statt Stunk zu machen oder die beleidigte Leberwurst zu spielen, trug Jäckle in Lausanne und gegen Thun nach seiner Einwechslung mit seiner Ballsicherheit viel zur Stilsicherheit der Aarauer bei.

Raoul Giger tut der Konkurrenzkampf gut: Der Rechtsverteidiger war gegen Thun bester Aarauer.

Klar - wer nicht spielt, dessen Laune könnte besser sein. Doch zur Schau getragen werde die Enttäuschung nicht, wie Rechtsverteidiger Raoul Giger, der aktuell die Nase vorn hat vor Routinier Jérôme Thiesson, nach dem 2:0 gegen Thun sagt. Und der 24-Jährige verrät, dass dies vor nicht allzu langer Zeit noch anders gewesen sei:

«Wir hatten in der Vergangenheit deswegen schon schwierige Momente, Allüren waren kein Fremdwort in der Kabine. Doch so wie wir uns sportlich verbessert haben, sind wir auch im Kopf reifer geworden. Die Intensität im Training ist hoch - aber keiner grätscht den Konkurrenten extra um, um den Platz zu erben. Jeder will spielen, aber jeder wünscht den Teamkollegen das Beste, wenn er mal nicht spielt.»

Auch Trainer Stephan Keller macht seinen Spielern ein grosses Kompliment, wie sie mit dem Konkurrenzkampf umgehen: «Ich muss keinen motivieren, alle ziehen voll mit. Und gibt es innerhalb der Mannschaft mal ein Problem, regeln die Jungs das selber.»

Kommt dazu: Aktuell sind mit Marco Thaler, der nach seiner Knieverletzung jedoch bereits wieder am Mannschaftstraining teilnimmt, und Marco Aratore (Hüftprobleme) nur zwei Profis verletzt - Keller kann also fast aus dem Vollen schöpfen. Die Entscheidung, wer in der Startelf steht, wer sich auf die Ersatzbank setzt und wer von der Tribüne zuschaut, basiere jeweils auf drei Säulen: Leistungen im Spiel - Leistungen im Training - Fitnesszustand.

Knifflige Aufgabe für FCA-Trainer Stephan Keller, der trotz guter Trainingsleistungen jede Woche mehrere Spieler enttäuschen muss, weil sie es nicht ins Matchaufgebot geschafft haben.

Leid tue es ihm jeweils für jene Spieler, die es trotz viel Trainingsfleiss nicht ins 20-Mann-Kader am Spieltag schaffen. Gegen Thun traf es Flügelstürmer Milot Avdyli und Verteidiger Arijan Qollaku - Keller sagt:

«Diejenigen Spieler, die auf die Tribüne müssen, enttäuschen zu müssen, ist der schwierigste Moment der Woche für den Trainer. Weil ich ihnen nichts vorwerfen kann.»

Trotz Lob für die Arbeitseinstellung der FCA-Profis: Entscheidender Faktor für die Stimmung sind immer noch die Resultate. Solange diese stimmen, traut sich kein Reservist, aufzumucken. Erst in schwierigen Zeiten zeigt sich, wie gut der Zusammenhalt wirklich ist.

Gleichung für ein Fussballfest: Heimspiel + Sonntagnachmittag = viele Zuschauer

Die AZ berichtete im vergangenen Herbst, dass bei den Challenge-League-Teams, allen voran bei den Zuschauermagneten Aarau und Winterthur, Unzufriedenheit herrscht über die Anspielzeiten (hier gehts zur Story). Die Liga hat daraufhin die Spielzeiten leicht angepasst: Seit der Winterpause beginnt am Freitagabend nur das TV-Spiel um 20.15 Uhr, die anderen Partien früher. Samstag und Sonntag sind die Anstosszeiten praktisch frei wählbar.

Wenn er könnte, würde der FCA wohl jedes Heimspiel am frühen Sonntagnachmittag austragen: Eine ideal Zeit für regelmässige Matchbesucher, Familien und Auswärtsfans. Stimmt auch noch das Wetter und der sportliche Erfolg, explodieren die Zuschauerzahlen regelrecht im Vergleich zu anderen Anspielzeiten: Gegen Thun spielte der FCA erstmals in dieser Saison am Sonntagnachmittag - prompt strömten 4722 Personen ins Brügglifeld. Das sind 1200 (!) mehr als beim Heimspiel in dieser Saison mit der zweithöchsten Zuschauerzahl.

Die Ränge im Brügglifeld waren gegen Thun gut gefüllt - die Anspielzeit am Sonntag 14.15 Uhr hatte daran einen grossen Anteil.

Saisonrekord: FC Aarau seit sieben Spielen unbesiegt

Die bis dato letzte Niederlage war gleichzeitig der bisherige Tiefpunkt der Saison: Am 19. November 2021 in Schaffhausen spielte der FCA ab der 38. Minute in Überzahl, liess davor und danach aber jegliche Entschlossenheit und Seriösität vermissen und kassierte bereits zum zweiten Mal in der laufenden Saison mit einem Mann zwei Gegentore.

Das 0:2 in Schaffhausen am 14. Spieltag war der Tiefpunkt der Saison und gleichzeitig die bis heute letzte Niederlage.

Die Aufarbeitung der Peinlich-Pleite war schonungslos und selbstkritisch - und hat gefruchtet: Seither hat der FC Aarau nicht mehr verloren: 2:2 in Wil, 2:0 gegen Winterthur, 2:1 in Kriens, 1:0 gegen Xamax, 1:1 gegen Xamax, 5:2 in Lausanne und zuletzt das 2:0 gegen Thun.

Sieben Spiele in Folge ohne Niederlage sind Bestwert - keine andere Mannschaft blieb in dieser Saison unbesiegt. Der Allzeit-Rekord für Ungeschlagenheit während einer Challenge-League-Saison ist für den FCA indes nicht mehr erreichbar: Er wird gehalten vom FC Luzern, der in seiner Aufstiegssaison 2005/06 31 Mal in Folge nicht verloren hat.

