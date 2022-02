Challenge League - Der FC Aarau schlägt Lausanne-Ouchy mit 5:2 und zieht mit Leader Vaduz gleich

In einem turbulenten Spiel gewinnt der FC Aarau auswärts in Lausanne mit 5:2 und hat nun gleich viele Punkte auf dem Konto wie Tabellenführer FC Vaduz. Eine 2:0-Führung geben die Aarauer wieder her, doch ein umstrittener Penalty lenkt das Spiel für den FCA in die richtigen Bahnen.

Frederic Härri Aktualisiert 05.02.2022, 19.59 Uhr