Challenge League

In seinem zweiten Saisonspiel tritt der FCA in der Stockhorn Arena in Thun an. Im Duell der Aufstiegsaspiranten peilt die Mannschaft von Trainer Stephan Keller den Sieg an. Verfolgen Sie das Spiel ab 20.30 Uhr im AZ-Liveticker.

Patrick Haller 06.08.2021, 20.15 Uhr