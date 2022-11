FC Aarau gegen FC Schaffhausen im AZ-Liveticker

Schlussspurt in der Liga: Am vorletzten Spieltag der Hinrunde trifft der FC Aarau im Stadion Brügglifeld auf Schaffhausen. Findet die Mannschaft von Boris Smiljanic die richtige Reaktion auf die 1:6-Klatsche in Wil? Hier gibt es das Spiel ab 18 Uhr im Liveticker.

Patrick Haller 19.11.2022, 17.30 Uhr