Gegen Vaduz: Der Saisonstart des FC Aarau im AZ-Liveticker

Der FC Aarau startet in die Saison! Zum Auftakt kommt der FC Vaduz ins Stadion Brügglifeld. Jener Gegner also, der den Aarauern an gleicher Stelle im Mai den Aufstieg verwehrte. Verfolgen Sie die Partie im AZ-Liveticker – Anpfiff ist um 20.15 Uhr.

Patrick Haller 15.07.2022, 19.45 Uhr