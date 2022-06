Randy Schneider verlässt Aarau in Richtung St. Gallen

Challenge League Jetzt auch Randy Schneider: Der FC Aarau verliert weiteren Top-Spieler Zwei Tage nach Donat Rrudhanis Wechsel zu den Young Boys verlässt ein weiterer, offensiver Top-Spieler den FC Aarau: Randy Schneider schafft ebenfalls den Sprung in die Super League und unterschreibt beim FC St. Gallen. Stefan Wyss 10.06.2022, 16.30 Uhr

Randy Schneider verlässt den FC Aarau nach nur einem Jahr und wechselt zum FC St. Gallen Freshfocus / Daniela Frutiger

Die Angst der FCA-Fans nach dem verpassten Aufstieg war nicht unbegründet. Nach Donat Rrudhani schafft auch der 20-jährige Randy Schneider die persönliche Promotion in die Super League. Der frühere GC-Junior benötigte nur eine Saison, um den FCA als Sprungbrett für den Aufstieg in eine bessere Liga zu nutzen. Oder sogar nur eine halbe Saison? Sieben seiner neun Tore erzielte Schneider in der Rückrunde. Hinzu kommen acht Assists (neun in der gesamten Saison).

Aarau, U21 und nun St. Gallen

Das sind Zahlen, welche auf höherer Stufe nicht verborgen geblieben sind. Da kam letzte Woche zunächst das Aufgebot von U21-Nationaltrainer Mauro Lustrinelli für die Spiele in der EM-Qualifikation gegen Bulgarien und Moldawien. Schneider wurde dabei zwar nicht eingesetzt, doch das Label des «U21-Internationalen» hat er jetzt trotzdem.

Und nun also folgt der Transfer zum FC St. Gallen. Schneider ist technisch versiert, quirlig - und spielt hinter den Stürmern auf einer Position, welche im 4-3-1-2-System von Trainer Peter Zeidler zentral ist. Schneider hatte in Aarau noch einen Vertrag für eine Saison, weshalb die Ostschweizer dem FCA eine Ablösesumme entrichten müssen. Über die Höhe des Betrags haben die beiden Klubs wie immer in solchen Fällen Stillschweigen vereinbart.

Kommt bald Fazliu als Schneider-Ersatz?

Mit den Abgängen von Schneider und Rrudhani geht dem FCA viel Offensiv-Power verloren. Schneider war in der letzten Saison an 18 Toren beteiligt, Rrudhani sogar an deren 20 (9 Tore/11 Assists). Doch in Aarau ist Ersatz bereits in Sichtweite. Valabler Ersatz sogar. Nach AZ-Informationen soll zeitnah die Verpflichtung von Valon Fazliu vom FC Wil bekannt werden.

Kommt nun Valon Fazliu vom FC Wil als Schneider-Ersatz? Michael Zanghellini/Freshfocus

Kommt dieser Transfer zustande, hätte der FCA sogar den Challenge-League-Topskorer in seinem Kader. Der 26-jährige Fazliu, dessen Vertrag bei Wil ausgelaufen ist, schoss für die Ostschweizer in der letzten Saison 14 Tore und bereitete 14 weitere Treffer vor. Mit dieser Bilanz überflügelte er sogar den Aarauer Top-Torschützen Kevin Spadanuda (18 Tore/6 Assists). Fazliu wurde wie einst auch Schneider bei den Grasshoppers ausgebildet und spielte vor seinem Engagement in Wil für Rapperswil-Jona und Lugano.