FC Aarau: Jan Kronig lernte von Seoane, Yakin und Frei

Challenge League Jan Kronig ging bei den Besten durch die Lehre – jetzt ist der Verteidiger bereit, beim FC Aarau zum Führungsspieler zu werden Jan Kronig hat in dieser Saison noch keine Minute verpasst. Beim FC Aarau will der 22-jährige Verteidiger nun zum Führungsspieler werden. Wie das geht, sah er schon mit 18 Jahren bei den Young Boys; er spielte an der Seite des 50-fachen Nationalspielers Steve von Bergen. Gelernt hat Kronig auch von schillernden (Trainer-)Figuren wie Gerardo Seoane, Murat Yakin oder Alex Frei. Stefan Wyss Jetzt kommentieren 10.11.2022, 05.00 Uhr

Aarau-Verteidiger Jan Kronig hat in dieser Saison in der Challenge League keine Minute verpasst. (Aarau, 08.11.2022) Mathias Förster

Klar, es gibt grössere Namen im Aarauer Team. Shkelzen Gashi etwa, der 34-jährige Captain. Zweifacher Super-League-Torschützenkönig, Fussballer des Jahres in der Schweiz und EM-Teilnehmer mit Albanien. Oder Olivier Jäckle, über zehn Jahre im Verein und schon FCA-Stammspieler in der Super League.

Doch der Aarauer Dauerbrenner der letzten anderthalb Saisons heisst Jan Kronig. Seit er im Sommer 2021 aufs Brügglifeld gewechselt hat, absolvierte er 48 von 56 Pflichtspielen. Keiner spielte zuletzt häufiger im Dress des FCA als der 22-jährige Innenverteidiger aus dem Oberwallis. In dieser Saison stand Kronig in der Challenge League während der gesamten 1350 Minuten auf dem Platz. Der Schaffhauser Verteidiger Serge Müller ist neben ihm der einzige Feldspieler, der auf diese makellose Bilanz kommt.

Jan Kronig sitzt in der VIP-Lounge des Aarauer Stadions und staunt selbst über diese Zahlen. «Es ist ein schönes Zeichen und es beweist, dass mir eine gewisse Konstanz in den Leistungen gelungen ist.» Doch eine andere Zahl ist für Kronig fast aussagekräftiger. Es ist die 1126. Auch diese Zahl macht Kronig zum Spitzenreiter der Liga. Kein Spieler hat in dieser Saison mehr Pässe gespielt als er. «Das zeigt, dass ich bereit bin, Verantwortung zu übernehmen, wenn wir im Ballbesitz sind.»

1126 Pässe: Kein Spieler war in der Challenge League häufiger am Ball als Jan Kronig. (Bellinzona, 12.08.2022) Martin Meienberger/Freshfocus

Den Ball fordern, Verantwortung übernehmen. In seiner zweiten Saison in Aarau erwartet Kronig von sich, dass er den Schritt zum Führungsspieler macht. «Ich will diese Rolle ausfüllen, ich kann das.». Auch in seiner Zeit als Junior sei es so gewesen. Verantwortung zu übernehmen liege ihm, das gehöre zu seinem Naturell, sagt Kronig. «Ich bin ein Spieler, der gerne vorausgeht.»

Das Naturell, der starke Charakter sind das eine, das vielleicht Angeborene. Aber Kronig hat auch früh lernen müssen, selbstständig zu sein. Er war noch Primarschüler, als er bereits zum Nachwuchs der Young Boys gehörte und von seinem Zuhause in Brig nach Bern ins Training pendelte. Später wohnte er in Bern, hatte zwar stets Mutter oder Vater an seiner Seite, aber die gesamte Familie um sich herum, das hatte er nicht mehr. Erst 14 Jahre alt war er da.

Jan Kronig wächst auf dem Brügglifeld zum Führungsspieler heran. (Aarau, 08.11.2022) Mathias Förster

Gerade in Bern sah dann Kronig auch, was es im Fussball braucht, um als Führungsperson respektiert zu werden. Er erinnert sich an sein erstes Jahr als Profi bei den Young Boys und die Saison 2018/19 in der Super League. «Wir haben fast alle Spiele gewonnen, dabei war es mental oft nicht einfach. Wir spielten in der Champions League gegen Manchester United und dann drei Tage später in Lugano. Aber die Mannschaft ging mit einem grossen Selbstverständnis in diese Spiele. Die Gier der Führungsspieler war unglaublich.»

Gelernt von den grossen Figuren

Viel gelernt hat Kronig, der damals im YB-Meisterteam nicht zum Stamm gehörte und in der Meisterschaft zu bloss zwei Einsätzen kam, von Steve von Bergen. Er bezeichnet den heutigen YB-Sportchef als seinen Lehrmeister. «Er verkörperte den idealen Captain. Er setzte sich immer für das Team ein. Bei jeder Übung, bei jedem Training gab er 100 Prozent. Dabei hätte er niemandem mehr etwas beweisen müssen.»

Aber da war in Kronigs bisheriger Karriere nicht nur Steve von Bergen. Fast könnte man nämlich sagen, Kronig habe von den Besten lernen können. Bei YB war Gerardo Seoane sein Coach, der dreifache Meistertrainer. Später in Schaffhausen (2019/20) war Murat Yakin Kronigs Chef, der aktuelle Nationalcoach. Und in Wil (2020/21) war es Alex Frei, der Schweizer Rekordtorschütze. «Es war auch Glück, dass ich diese Trainer hatte. Aber von jeden konnte ich viel mitnehmen. Yakin zum Beispiel war ein absoluter Taktikfuchs. Er wusste stets haargenau, was der Gegner machen würde. Frei hatte eine tolle Art, mit den Spielern umzugehen. Er war unglaublich authentisch.»

Die Trainer. Sie prägen einen jungen Spieler. Und so muss dieses Gespräch auch darauf hinsteuern, was in Aarau letzte Woche passiert ist. Auf den Trainerwechsel von Stephan Keller zu Boris Smiljanic. Kronig sagt: «Es wäre falsch, etwas Schlechtes über Stephan Keller zu sagen. Wir haben mit ihm eine sehr gute letzte Saison gespielt. Er war detailversessen und gab uns extrem viele Informationen mit auf den Weg. Aber das hat uns am Ende wohl auch etwas blockiert. Wir als Mannschaft hatten das Gefühl, dass es eine Veränderung brauchte, dass ein neuer Trainer neue Impulse setzen könnte.»

Der Teamspirit war immer intakt

«Der Teamspirit war immer gut.» Jan Kronig (links) mit Nikola Gjorgjev (Mitte) und Shkelqim Vladi. (Neuenburg, 22.07.2022) Urs Lindt/Freshfocus

Diesen neuen Impuls konnte Boris Smiljanic offenbar setzen. «Kämpferisch sind wir beim Sieg gegen Yverdon über uns hinausgewachsen», sagt Kronig. «Es war keine einfache Woche. Erst die Trennung von Keller, dann vor dem Spiel nur ein Training mit dem neuen Coach. Aber die Mannschaft hat Charakter bewiesen und sich auch nach den zwei kassierten Ausgleichstoren nochmals aufgerafft.» Ohnehin sei der Teamgeist in der ganzen Zeit gut gewesen. «Wir sind immer zusammengestanden, es hat immer harmoniert im Team.»

Am nächsten Sonntag trifft Aarau auf Kronigs Ex-Klub, den FC Wil, ein weiteres überraschendes Spitzenteam dieser Challenge League. Im Hinspiel Anfang September dominierte Aarau die Ostschweizer deutlicher, als es das Resultat von 2:1 vermuten liess. Deshalb sagt Kronig: «Wir haben individuelle Klasse und Breite im Kader. Die Mannschaft wurde gut zusammengestellt, die Hierarchien stimmen. Ich bin überzeugt, dass wir den Aufstieg schaffen. Der FC Aarau gehört in die Super League.»

Das denkt man auch über Kronig. Schnuppern an der Super League konnte er bereits. Wenn er so weitermacht wie in den letzten Monaten und in Aarau den Schritt zum unbestrittenen Führungsspieler auf und neben dem Platz vollzieht, dann gehört Kronig früher oder später in die beste Schweizer Liga. Schliesslich hat er von den Besten gelernt.

