FC Aarau: Noël Wetz war der Überraschungsmann

Challenge League «Ich wollte nur zu Aarau» – Noël Wetz ist nach Anfangsschwierigkeiten so richtig angekommen beim FC Aarau Fast ein halbes Jahr hat es gedauert, ehe Noël Wetz für den FC Aarau zum ersten Mal von Beginn weg auflaufen durfte. Seine Leistung beim 1:0 gegen Thun machte Lust auf mehr. Weshalb stieg er in den letzten Wochen in der Gunst des Trainers auf? Stefan Wyss Jetzt kommentieren 02.02.2023, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Was lange währt, wir endlich gut: Noël Wetz hat sich beim FC Aarau einen Stammplatz erkämpft. (Luzern, 23.09.2022) Martin Meienberger / freshfocus

Am letzten Samstag rieben sich die Fans auf dem Brügglifeld gleich mehrmals die Augen. Ein erstes Mal, als die Aarauer Startformation verlesen wurde. Die wenigsten hatten nämlich erwartet, dass als rechter Aussenverteidiger Noël Wetz nominiert würde. Und während dem Spiel dann, weil dieser Wetz, der zuvor im Dress des FC Aarau nur drei Teileinsätze hatte, richtig gut spielte.

Stark im Stellungsspiel, saubere Technik, hart in den Zweikämpfen. Wetz war die positive Überraschung beim Rückrundenstart in die Challenge League.

Dabei hatte Trainer Boris Smiljanic vor dem Spiel Bedenken, Wetz könnte «overpacen», wie er das nennt und damit meint: zu viel wollen, es zu gut machen wollen. Das lag auch am Gegner Thun. Dazu muss man wissen, dass der bald 22 Jahre alte Wetz und der FC Thun eine lange, gemeinsame Geschichte haben.

Im Alter von elf Jahren kam Wetz von seinem Heimatverein FC Heimberg in den Nachwuchs der Thuner. Er durchlief dort alle Altersstufen, wurde zum U-Nationalspieler und debütierte als Profi. Dann ging der gemeinsame Weg vor einem Jahr ziemlich abrupt zu Ende.

Wetz hatte in Thun einen auslaufenden Vertrag, und eine Verlängerung war für beide Seiten offenbar keine Option. Im Frühling spielte Wetz schon nicht mehr in Thun, er ging als Leihspieler in die U21 des FC Basel. Den Umweg über die Promotion League habe er auf sich genommen, «um im Rhythmus zu bleiben für die nächste Challenge-League-Saison», so Wetz.

Nur hatte das Unterfangen einen Haken: Wetz war ohne Klub, als die neue Saison begann. Er war Trainingsgast auf dem Brügglifeld, doch einen Vertrag erhielt er beim FC Aarau erst im August, als schon vier Spieltage vorüber waren.

Was nach einem hingeworfenen Rettungsring aussah, war in Wetz’ Augen ein Lotto-Sechser. Denn zum FC Aarau, da wollte er schon länger hin. «Mein Berater zeigte mir die verschiedenen Optionen auf, aber ich wollte nur zu Aarau», erklärt er. «Dieser Verein ist cool, bodenständig, offen.» Die Eindrücke, welche er vom FCA als Gegner bekommen habe, seien von Shkelqim Vladi bestätigt worden. Die beiden kennen sich aus gemeinsamen Teenagerjahren in Thun.

Liebe hier, Zweckgemeinschaft dort

Für Wetz war es also die grosse Liebe, doch für den FC Aarau vorerst bloss eine Zweckgemeinschaft. Wetz passte als eines der letzten Puzzleteile gerade noch so ins Kader des damaligen Trainers Stephan Keller. Er galt als polyvalenter Defensivspieler, war als Backup eine Option in der Dreierabwehr oder rechts aussen im Vierermittelfeld.

Doch Wetz war im Herbst bloss dabei, aber nicht mittendrin. In der gesamten ersten Saisonhälfte kam er in der Meisterschaft ganze 42 Minuten zum Einsatz, verteilt auf drei Spiele.

Auch nach dem Trainerwechsel von Keller zu Smiljanic und der Systemanpassung auf die Viererabwehr blieb Wetz zunächst aussen vor. Zum Jahresende gab es in der «Aargauer Zeitung» nicht einmal eine Bewertung. «Nicht benotet, weil zu wenig Einsatzzeit», stand da hinter seinem Namen. Tempo passati.

Wetz nützte die Winterpause und die Vorbereitung, um sich ins Team zu spielen. Smiljanic erklärt: «Im Herbst war Noël fehlerhaft in der Wahrnehmung von Spielsituationen. Er hat diesbezüglich einen grossen Sprung gemacht. Ausserdem bringt er exzellente, physische Wert mit, vielleicht die besten im ganzen Team.»

Kein Träumer, aber bald Student

Wetz gibt die Blumen gerne zurück und sagt: «Auf dem Platz hat der Trainer klare Ideen. Daneben ist er humorvoll und versteht es, jedem Selbstvertrauen zu geben.» In erster Linie aber verdankt Wetz sein aufrücken in der Hierarchie sich selber. Sportchef Sandro Burki sagt es so: «Noël hatte schwierige Phasen, auch im Herbst bei uns. Aber er ist nicht einer, der die Schuld bei anderen sucht. Er arbeitet selbstkritisch an sich.»

Ohne Fleiss kein Preis: Noël Wetz (rechts) hat sich dank guten Trainingsleistungen ins Team gespielt. (Aarau, 27.12.2022) Sandra Ardizzone / AGR

In einem ersten Schritt hat diese Arbeit Wetz einen Stammplatz beschert. Als nächstes will er mit dem FC Aarau in die Super League aufsteigen. Und dann? «Weiter denke ich nicht», sagt er. Eine Plattitüde? Nein, denn Wetz erklärt: «Ich bin ambitioniert, aber auch realistisch. Ich habe im letzten Sommer nicht an die Super League gedacht, weil ich mich nicht auf diesem Niveau sah. Und heute denke ich nicht über einen möglichen Aufstieg mit Aarau hinaus. Ich war nie ein Träumer.»

Mit Realismus geht Wetz auch neben dem Platz seinen Weg. In der Freizeit schaut er nicht stundenlang Fussball am TV. Lieber liest er ein Buch und bildet sich weiter. «Ich bin nicht auf den Kopf gefallen», sagt er über sich. Bald will er ein Fernstudium in Betriebswirtschaft beginnen, denn er weiss: «Die Zeit als Profifussballer ist begrenzt.» Dies gilt auch für ihn, selbst wenn seine Zeit im FC Aarau eben erst richtig begonnen hat.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen