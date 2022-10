FC Aarau: Nikola Gjorgjev erlebt die beste Phase seiner Karriere

Challenge League «Ich hatte Angst, Fehler zu machen»: Erst in Aarau fand Nikola Gjorgjev das Glück. Das hat viel mit Coach Stephan Keller zu tun Seit 2015 und seinem Debüt mit 17 Jahren für die Grasshoppers ist Nikola Gjorgjev Profi. Seither hat er für vier Klubs und unter 14 Trainern gespielt. Er erlebte mehr Tiefs als Hochs. Seit diesem Sommer ist er beim FC Aarau und spürt endlich volles Vertrauen. Stefan Wyss Jetzt kommentieren 06.10.2022, 05.00 Uhr

Keine Angst mehr vor Fehlern: In Aarau hat Nikola Gjorgjev den Ball wieder fest im Griff. (Aarau, 04.10.2022) Mathias Förster

Nein, es war kein guter Auftritt des FC Aarau am letzten Freitag beim 2:2 in Yverdon. Spielerisch lag vieles im Argen. Und doch hatte der Abend seinen lichten, ja seinen spektakulären Moment. Dank Nikola Gjorgjev. Wie der FCA-Offensivspieler in der 75. Minute im gegnerischen Strafraum mit Mischa Eberhard den Doppelpass spielte, war sehenswert. Wie er sich danach in den freien Raum dribbelte, war frech. Und wie er den Ball darauf unter die Latte schlenzte, war überragend.

Die Aktion zum 2:1-Führungstor der Aarauer ist ein Kurzfilm von vier Sekunden, der die Qualitäten des 25-jährigen Nikola Gjorgjev perfekt zusammenfasst: Er hat auch im Dichtestress des gegnerischen Strafraums das Auge für den Mitspieler. Er hat das Gespür für den freien Raum und er hat die Klasse für den präzisen Torschuss.

Nikola Gjorgjev (Nummer 20) bei seinem Traumtor am letzten Freitag in Yverdon. Claudio De Capitani / freshfocus

Pierluigi Tami ist einer, dem diese Vorzüge von Gjorgjev schon früh aufgefallen waren. Der heutige Direktor der Nationalmannschaft und ehemalige Trainer war es gewesen, der Gjorgjev zum Debüt in der Super League verhalf. Über sieben Jahre ist das jetzt her, Tami war damals Trainer bei GC, und Gjorgjev erst 17 Jahre alt. Heute erinnert sich Tami zurück: «Nikola hatte schon als ganz junger Spieler unglaubliche technische Qualitäten.» Es war die Saison 2014/15.

Gjorgjev hatte sie mit dem U18-Team der Zürcher begonnen. Später liess ihn Tami gleich zwei Stufen überspringen. «Ich wollte eine Mannschaft aufbauen mit viel Schnelligkeit und viel Ballbesitz. Das Profil von Nikola passte dazu», so der Tessiner.

Als Teenager stand Gjorgjev die Fussball-Welt offen. Er spielte, noch nicht ganz 19-jährig, mit GC in der Europa League, stand in der Startformation gegen Fenerbahce Istanbul neben Spielern wie Caio, Kim Källström oder Runar Sigurjonsson und absolvierte die ersten Länderspiele für Nordmazedonien, das Land, in dem er nie gelebt hat, wo aber seine Wurzeln sind. Doch es ging nicht in diesem Stil weiter.

Denn die Karriere von Gjorgjev war eine mit Brüchen, mit mehr Tiefs als Hochs, gerade in der Zeit, als der ruhige Mann aus Wettingen vom Jugendlichen zum Erwachsenen wurde. Gjorgjevs Geschichte ist deshalb die Geschichte eines grossen Talents, das erfahren musste, dass die Fussball-Welt unberechenbar ist, und dass viel davon abhängt, wer gerade als Trainer an der Linie steht.

7 Jahre, 4 Klubs, 14 Trainer

Ja, die Trainer. Gjorgjev hat wahrlich viele von ihnen kommen und gehen sehen. Seit seinem Debüt damals als Profi im Frühjahr 2015 hat Gjorgjev zwar für nur vier verschiedene Vereine gespielt, er hat dabei aber 14 Übungsleiter erlebt – Interimstrainer nicht eingerechnet. Die so wichtige Konstanz im sportlichen Umfeld fand er so nie.

Gjorgjev konnte bei einem Trainer hoch in der Gunst stehen und eine Woche später beim neuen Chef keine Rolle mehr spielen. Als Tami 2017 bei GC entlassen wurde, kam Carlos Bernegger und beschied Gjorgjev gleich im ersten Training, dass er im Abstiegskampf auf Routine setzen würde. Der knapp 20-jährige Gjorgjev spielte nicht mehr.

Am Aufstieg mit GC 2020/21 hatte Nikola Gjorgjev grossen Anteil, aber in der Super League spielte er danach kaum mehr. (Zürich, 14.05.2021) Pascal Muller / freshfocus

Oder vier Jahre später, da war Gjorgjev gerade aufgestiegen mit dem Rekordmeister. Er war in der Challenge League ein Leistungsträger gewesen, Topskorer der Mannschaft und sogar Vize-Captain. Doch in der Super League war der neue Trainer Giorgio Contini nicht mehr an den Diensten von Gjorgjev interessiert.

Heute sagt Gjorgjev: «Ich habe ein paar Mal erlebt, wie hart der Fussball sein kann. Dass man zwar einen Vertrag hat, aber die sportliche Führung sagen kann, dass sie eine Mannschaft ohne dich zusammenstellt.»

In Aarau 2018 drei Trainer in drei Monaten

Das Ende bei GC war für Gjorgjev «traurig», wie er sagt. «Ich verdanke dem Klub so vieles. Ich war so lange dort, aber am Schluss hat man mich einfach ignoriert.» Eine ähnlich enttäuschende Erfahrung wie bei GC machte Gjorgjev auch im Herbst 2017 in Holland bei Twente Enschede. «Ich hatte einen zweijährigen Leihvertrag unterschrieben. Aber nach wenigen Wochen war der Trainer weg, der mich geholt hatte, und ich spielte nicht mehr.»

Trainerwechsel, Ersatzbank, Tribüne. Diese Entwicklung in Enschede hatte Gjorgjev im Frühjahr 2018 ein erstes Mal zum FC Aarau gebracht. Und hier erlebte er in nicht einmal drei Monaten, was seine Karriere stets begleitete: Ein Kommen und Gehen der Trainer. Beim FCA absolvierte er 14 Spiele - und dies unter drei verschiedenen Trainern.

Erst wurde Marinko Jurendic entlassen und durch Interimstrainer Stephan Keller ersetzt, dann beendete Ton Verkerk die Saison. Spuren hat Gjorgjev damals auf dem Brügglifeld kaum hinterlassen. Ein einziges Tor erzielte er, im letzten Spiel. Hinzu kamen drei Assists. Der FC Aarau dümpelte im Tabellen-Mittelfeld der Challenge League.

Das Vertrauen von Trainer Keller

Doch umgekehrt hinterliess der FCA bei Gjorgjev sehr wohl seine Spuren. Es waren Spuren, an die sich Gjorgjev im letzten Sommer erinnerte, als sein Vertrag bei GC nach einer halben Saison als Leihspieler in Schaffhausen ausgelaufen war.

Spuren, welche Stephan Keller als damaliger Aarauer Interimscoach gelegt hatte. «Ich hatte verschiedene Offerten und hätte auch in der Super League spielen können. Aber ich spürte, dass mich Steph unbedingt wollte. Wenn ich zweite oder dritte Wahl bin, dann gehe ich unter. Ich bin ein Spieler, der alles aus sich herausholen kann, wenn man ihm das volle Vertrauen schenkt.»

Beim FC Aarau erhält Gjorgjev dieses Vertrauen. Er war nicht in allen Spielen der Beste. Und nicht bei jedem Einsatz gab es solche Zaubermomente wie letzte Woche in Yverdon. Aber Gjorgjev spürte nie Zweifel an ihm. «Steph lässt einen Spieler nicht gleich fallen nach einem schlechteren Auftritt.» Mehr noch: «Ich spiele im offensiven Mittelfeld auf einer Position, auf der ich früher seltener gespielt habe. Aber Steph nimmt mir die Angst, auf dieser Position den Ball zu fordern.»

Und so sagt Gjorgjev zum Abschluss auch noch dies: «Ich erlebe gerade die beste Phase meiner Karriere. In der Aufstiegssaison mit GC war ich auch gut, aber da gab es immer wieder Phasen, in denen ich untergetaucht bin. Weil ich Angst hatte, Fehler zu machen.» Diese Zeiten hat Gjorgjev beim FC Aarau hinter sich gelassen – und beweist dies, wenn ihm ein Tor gelingt wie am letzten Freitag in Yverdon.

