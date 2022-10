FC Aarau verliert auswärts gegen Vaduz mit 0:4

Challenge League «Ich hätte jeden auswechseln können»: Der FC Aarau erlebt gegen Vaduz ein Desaster Ausgerechnet gegen die zuvor sieglosen Liechtensteiner zieht der FC Aarau sein bislang schwächstes Saisonspiel ein und verliert 0:4. Nach Schlusspfiff findet Trainer Stephan Keller klare Worte. Frederic Härri, Vaduz 3 Kommentare Aktualisiert 16.10.2022, 18.48 Uhr

Simon Enzler (rechts) hatte in Vaduz nicht seinen besten Tag. Michael Zanghellini/Freshfocus

Irgendwann musste der FC Aarau aufpassen, dass der Schaden nicht historische Ausmasse annehmen würde. Es ist noch gar nicht lange her, da verloren die Aarauer einmal 0:7 in Wil. Und nun, rund eineinhalb Jahre später, liefen sie Gefahr, diese Negativmarke an einem weiteren Auswärtsspiel zu überbieten.

0:4 lagen sie an diesem sonnigen Nachmittag in Vaduz zur Halbzeit in Rückstand. Ein Zwischenresultat, das angesichts der Chancenfülle des Gegners geradezu schmeichelhaft anmutete. Was der FCA darbot, war schlichtweg ein Desaster.

Um es gleich vorweg zu nehmen: Um einen unrühmlichen Platz in der Vereinshistorie kam die Gastmannschaft herum, weil sie sich in den zweiten 45 Minuten stabilisierte. Kein fünfter Gegentreffer kam hinzu. Das ist einigermassen bemerkenswert, wenn man bedenkt, wie katastrophal und besorgniserregend sich der erste Umgang aus FCA-Sicht entfaltet hatte. Wie schwerfällig die Akteure wirkten, wie lethargisch sie sich im Zweikampf verhielten, war grundlegend schockierend. Dabei waren es doch die Vaduzer gewesen, die drei Tage zuvor noch im Europacup im Einsatz gestanden hatten, und nicht die Aarauer.

Zwei folgenschwere Patzer

Das Unheil nahm auch deswegen seinen Lauf, weil selbst einem sonst sicheren Torhüter wie Simon Enzler Fehler folgenschwere Fehler unterliefen. In der 4. Minute war Enzler Wegbereiter des frühen Rückstandes, weil er – statt einem seiner drei Verteidiger – dem gegnerischen Flügelspieler Nicolas Hasler den Ball in die Füsse spielte. Keine 25 Minuten später geriet sein Pass auf Allen Njie zu flatterhaft und unpräzise, kurz darauf schoss Tunahan Cicek das dritte Vaduzer Tor.

Wurde abermals zum Aarau-Schreck: Tunahan Cicek. Michael Zanghellini/Freshfocus

«Simon ist normalerweise einer, der gut von hinten heraus spielen kann», sagte Stephan Keller. «Heute hat er es leicht übertrieben und nicht die einfachen Lösungen gefunden.» Der Trainer des FC Aarau musste nach Spielschluss eingestehen, dass «viele Spieler nicht auf ihrem Niveau waren».

Nach 36 Minuten, beim Stand von 0:4, zog Keller gewissermassen die Notbremse: Er brachte Imran Bunjaku für Olivier Jäckle und Silvan Schwegler für Allen Njie in die Partie. «Ich nahm jene zwei Spieler vom Platz, bei denen ich sah, dass sie am meisten leiden», sagte Keller. «Aber ich hätte alle auswechseln können.»

Njie fand sich gegen Vaduz überhaupt erst in der Startaufstellung wieder, weil der FC Aarau erfolgreich gegen die Drei-Spiel-Sperre des Mittelfeldspielers rekurriert hatte. Doch die Hereinnahme des Liberianers verhalf nicht zur gewünschten Stabilität – vielmehr brachte sie diese in Gefahr.

Diesmal schwächelte die linke Abwehrseite

Ebenso wenig funktionierte der personelle Handgriff, Arijan Qollaku für den formschwachen Marco Thaler in die Dreierverteidigung zu beordern. In den vergangenen beiden Spielen gegen Thun und Yverdon (beide 2:2) waren sämtliche Gegentore über Thalers rechte Abwehrseite gefallen. Doch der Missstand wurde in Vaduz damit nicht behoben, sondern lediglich auf die linke Seite verlagert. Denn dieses Mal war es der Geltungsbereich von Jan Kronig, der von Fehlern und Unzulänglichkeiten befallen wurde. Drei der vier Gegentreffer fielen über links.

Nach Wochen, in denen vielleicht nicht immer die Resultate, aber doch meistens die Leistungen stimmten, bereitet der Auftritt des FC Aarau im Rheinparkstadion von Vaduz erhebliche Sorgen.

Da vermochte nicht einmal wirklich die Tatsache zur Freude dienen, dass mit dem erst 17-jährigen Samuel Krasniqi (ab der 61. Minute) ein grosses Aarauer Talent zu seinem Debüt in der Challenge League kam.

Telegramm Vaduz - Aarau 4:0 (4:0) Rheinparkstadion. – 1’758 Zuschauer. – SR: Grundbacher. – Tore: 4. Rastoder 1:0. 13. Cicek 2:0. 27. Cicek 3:0. 33. Rastoder 4:0. Vaduz: Büchel; Ulrich, Isik, Xhemajli, Fehr; Gajic (68. Pepsi); Dobras, Hasler (68. Hadzi); Cicek (84. Omerovic), Rastoder (83. Sutter), Djokic (68. Sasere). Aarau: Enzler; Qollaku, Jäckle (37. Bunjaku), Kronig; da Silva, Eberhard, Njie (37. Schwegler), Avdyli (61. Wetz); Gjorgjev; Fazliu, Tasar (61. Krasniqi). Bemerkungen: Vaduz ohne Fosso, Gasser, Goelzer, Rahimi, Traber, Wieser (alle verletzt), Foser und Lüchinger (nicht im Aufgebot). Aarau ohne Conus, Hunziker (beide gesperrt), Cvetkovic, Vladi (beide verletzt), Almeida und Candé (beide nicht im Aufgebot). – Verwarnungen: 10. Gajic (Foulspiel), 76. Büchel (Unsportlichkeit).

3 Kommentare Robert Müller vor etwa einer Stunde 1 Empfehlung Niemand wurstelt, es wird Fussball gespielt. Da gibt es eben solche die gewinnen und solche die verlieren. Das ht wirklich nichts mit dem, oder jenem zu tun. Vaduz ist dieser Sieg nicht in den Schoss gefallen. Sie haben dominiert und das hat nichts mit Jäckle oder wem auch immer zu tun. Fairness nicht nur im Spiel - Fairness auch im Kommentieren. 1 Empfehlung Werner Keusch vor etwa einer Stunde Wie schon x-mal geschrieben mit Jäckle gewinnt man keine Spiele. Ganze Verteidigung sitzt im Schlafwagenabteil. Aus 3 Spielen 2 Punkte und seit 9. September sieglos. Man muss sich hier die Trainerfrage sicher stellen oder will man so weiter wursteln. Alle Kommentare anzeigen