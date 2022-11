FC Aarau: Deshalb hat Boris Smiljanic den Fussball nicht vermisst

Challenge League «Ich habe den Fussball nicht vermisst»: Deshalb hatte der neue Aarau-Trainer Boris Smiljanic keine Mühe mit seiner Auszeit Boris Smiljanic war als Spieler mit GC und dem FC Basel sechs Mal Meister. Nun will er beim FC Aarau seine Trainerkarriere neu lancieren. Im Interview sagt er, weshalb ihn die fast vierjährige Auszeit nicht gestört hat, und wo er in Aarau Optimierungsmöglichkeiten sieht. Frederic Härri und Stefan Wyss Jetzt kommentieren 12.11.2022, 05.00 Uhr

Boris Smiljanic während des Interviews mit der «Aargauer Zeitung». (Aarau, 10.11.2022) Alex Spichale / SPO

Es ist viel los auf dem Brügglifeld am «Zukunftstag». 13 Schüler schauen sich im alten Stadion den Betrieb des FC Aarau an. Sie wuseln herum, zum Mittagessen gibt es Pizza in der VIP-Lounge. Vollgepackt ist der Tag auch für den neuen Trainer Boris Smiljanic. Am späten Vormittag spricht er mit der «Aargauer Zeitung» über seine ersten Eindrücke beim FCA, davor und danach bereitet er das Spiel vom Sonntag auswärts gegen den FC Wil vor. Ausserdem posiert er für den Online-Adventskalender des Klubs.

Der 46-jährige Smiljanic ist in diesen Tagen fast rund um die Uhr auf dem Brügglifeld. Für die Familie - Smiljanic ist verheiratet und hat eine 20-jährige Tochter sowie einen 17-jährigen Sohn - bleibt nicht viel Zeit. «Es geht los um 7.30 Uhr, und dann bin ich oft bis elf oder halb zwölf am Abend im Stadion. Aber nennen wir es positiven Stress. Das Wort hektisch hat einen negativen Touch.»

Smiljanic lacht und verströmt positive Energie. Von null auf hundert, könnte man sagen. Schliesslich hatte er seit der Entlassung beim FC Schaffhausen im Februar 2019, abgesehen von einem zweimonatigen Intermezzo als Assistenztrainer im FC Basel, keinen Job mehr im Fussball.

Wie hat eigentlich die Familie Ihren Wechsel vom Privatier zum Fussballtrainer aufgenommen?

Boris Smiljanic: Meine Frau drängte mich schon lange, endlich mal wieder etwas zu machen. Sie sagte immer wieder: Du hast acht Jahre gehabt für die Trainer-Ausbildung, du musst dich bewegen und wieder in deinem Job arbeiten. Auch meine Freunde fanden, ich könne doch nicht einfach das Leben geniessen. Das könne doch nicht funktionieren.

Aber Sie dachten offenbar anders.

Ja, ich finde, das hat sehr gut funktioniert. Ich konnte sehr gut sein ohne Fussball. Ich hatte auch keine TV-Auftritte, habe Angebote für den Experten-Job abgelehnt und zeigte mich nicht in den Stadien.

Sie haben sich bewusst verabschiedet aus dem Fussball-Business?

Abgeschlossen hatte ich damit nicht. Aber ich war rund 20 Jahre Profi und habe danach sofort die Trainerausbildung gemacht. So lebte ich fast 30 Jahre in dieser Fussball-Bubble. Wenn man dann einmal aus ihr herauskommt, sieht man, dass es auch noch ein Leben daneben gibt. Plötzlich konnte ich spontan mit meiner Frau ein Wochenende in Paris verbringen, oder wir fuhren zum Skifahren in die Berge. Wenn man Trainer ist, sind solche Dinge nicht möglich. Da lebt man sieben Tage 24 Stunden für den Fussball. Deshalb habe ich den Fussball vorübergehend nicht vermisst. Und dann kommt noch etwas hinzu.

Ja, bitte.

Ich habe mich nie irgendwo angeboten. Ich kann das nicht. Wenn ein Trainer entlassen wurde, habe ich nicht den Sportchef angerufen und gesagt: Hey, ich wäre auch noch da! Das entspräche nicht meinem Naturell. Ich bin kein Verkäufer.

Diese Aufgabe übernehmen die Agenten.

Ich habe keinen Berater, zumindest keinen fixen. So bin ich ein wenig ein Aussenseiter, weil ich keinem «Clan» angehöre. Aber das kann auch ein Vorteil sein. Ich bin unabhängig. Vielleicht war das auch ein Grund für den FC Aarau, mich zu kontaktieren. Weil ich losgelöst bin von diesem Konfliktpotenzial, von diesem Geflecht von Abhängigkeiten zwischen Spielern, Klubs und Beratern.

Das tönt sehr entspannt. Haben Sie damals die Entlassung in Schaffhausen auch so locker hingenommen?

Man darf eine Entlassung nicht persönlich nehmen und danach nicht an sich als Mensch zweifeln. Ich konnte noch in den Spiegel schauen, weil ich jeden Tag alles gemacht hatte für den Erfolg. Du kannst als Trainer sehr vieles richtig machen, aber am Ende entscheiden im Spiel manchmal die 30 bis 40 Prozent, die du nicht beeinflussen kannst: ein Fehlentscheid des Schiedsrichters etwa. Oder ein Gegner, der gut spielt. Mein Job als Trainer ist es, diese Zufallsquote so nahe wie möglich an 30 Prozent zu bringen oder sogar etwas darunter.

Hatten Sie Angebote, bevor sich letzte Woche der FC Aarau gemeldet hat?

Nach meiner Entlassung in Schaffhausen hatte ich mehrere Möglichkeiten. Aber das waren zum Teil Klubs aus der Promotion League. Ich wollte jedoch in einer Liga Trainer sein, in der ich die UEFA-Pro-Lizenz benötige. Ich habe in meiner Karriere bei GC und Basel immer oben mitgespielt. Mit Schaffhausen wurde ich Zweiter in der Challenge League. Mich reizte nur ein ambitioniertes Projekt.

«Der FC Aarau ist ein grosser Verein, aber es gibt Optimierungsmöglichkeiten.» Boris Smiljanic auf dem Brügglifeld (Aarau, 10.11.2022) Alex Spichale / SPO

Wie passt das Engagement beim FC Aarau mit seinem alten Stadion und dem jahrelangen Verweilen in der Challenge League in dieses Muster?

Der FC Aarau ist für mich ein grosser Verein mit grosser Tradition in der Super League. Das Brügglifeld ist alt, aber es lebt. Hier gibt es die Ambition, endlich aufzusteigen. Entscheidend war für mich das Umfeld, mit welchem ich arbeite. Im Staff habe ich Assistenten und Physios mit Top-Qualitäten. Mit Sportchef Sandro Burki habe ich eine unverstellte und kollegiale Beziehung. Hier gibt es nicht diesen verkrampften Umgang, es werden keine Machtspielchen betrieben. Man analysiert in Ruhe und fällt Entscheide mit Bedacht und nicht aus den Emotionen heraus.

Bei Ihrem Amtsantritt letzte Woche haben Sie auch von Optimierungsmöglichkeiten gesprochen.

Im Moment bin ich ganz auf das Sportliche fokussiert. Auf die letzten drei Spiele vor der Winterpause. Danach schauen wir auch das Drumherum an. Zum Beispiel, ob wir hier vor dem Training gemeinsam frühstücken können, oder zusammen zu Mittag essen. Auch ein Ruheraum im Stadion für die Spieler wäre schön. Solche Dinge kann man auf jeden Fall optimieren.

Zum Einstand gab es einen Sieg gegen Yverdon. Boris Smiljanic gratuliert seinen Spielern. (Aarau, 04.11.2022) Marc Schumacher / freshfocus

Wenn Sie sich derzeit auf das Sportliche fokussieren: Was für eine Mannschaft haben Sie angetroffen?

Gegen Yverdon gefiel mir der Anfang gut. Bis zum 1:0 war unser Spiel überraschend flüssig. Der Sieg tat dem Team gut. Am Mittwoch machten wir ein Testspiel gegen die U21 von Luzern. Da war ich nicht zufrieden, obwohl wir gewannen. Luzern war technisch besser. Das kann nicht sein, und das bereitet mir etwas Sorgen. Ich verliere lieber und zeige eine gute Leistung als umgekehrt.

Aber letztlich geht es um das Resultat. Als Trainer sind Sie davon abhängig.

Wenn die Leistung stimmt, ist die Quintessenz daraus, dass früher oder später auch die Resultate gut sind. Ich kann ein Spiel verlieren, wenn ich besser war und den Gegner dominiert habe. Dann weiss ich: Wenn wir nochmals zehn Mal gegen diesen Gegner so spielen, dann gewinnen wir neun Mal. Umgekehrt habe ich bei einer schlechten Leistung trotz eines Sieges das Gefühl, dass es nicht mehr lange gut gehen wird.

Wie viel ändern Sie im Spiel des FC Aarau?

Stephan Keller und ich sind uns darin ähnlich, dass wir einen gepflegten Fussball spielen wollen. Aber dass man unbedingt und immer schön von hinten herausspielt, ist bei mir nicht in Stein gemeisselt. Gerade in der aktuellen Situation müssen wir die Risiken genau abwägen. Bis zur Winterpause müssen wir unsere Spiele gewinnen. Wir können uns keine Punktverluste mehr erlauben. Deshalb haben wir auch keinen Spielraum mehr, das Risiko hochzuhalten. Es wird vermehrt auch den weiten Pass geben.

Sprechen Sie mit der Mannschaft über solche Dinge?

Ich spreche mit den Spielern und ich höre zu. Ich höre mir an, wo die Spieler die Probleme orten.

Können Sie diesbezüglich ein Beispiel nennen?

Ich möchte, dass wir bei Standards in der Zone verteidigen. Aber ich höre mir an, wie die Spieler darüber denken. Wenn sie lieber mit Manndeckung verteidigen, dann ist das für mich entscheidend. Damit kann ich leben, denn es ist nicht wichtig, was ich in einer solchen Situation für richtig halte, sondern dass sich die Spieler wohl fühlen, bei dem, was sie machen.

Wo ziehen Sie die Grenze beim Mitspracherecht für die Spieler?

Es geht zum Beispiel nicht, dass ein Spieler sagt, er wolle lieber rechts statt links spielen. Heute wollen alle Rechtsfüsser links spielen. Wenn du sie nach dem Grund fragst, hörst du immer die gleiche Antwort. Sie wollen von links ins Zentrum ziehen, um dann mit rechts zu schiessen. Aber das ist für mich kein Grund, entsprechend aufzustellen, denn dabei geht es nur um den Spieler, um seinen Torschuss. Das ist Egoismus.

Als Spieler Gegner des FC Aarau: Boris Smiljanic im Dress von GC im Zweikampf mit Aaraus Christian Okpala. (Aarau, 23.09.2001) Rolf Jenni / ARC

In Ihrer Karriere spielten Sie unter erfolgreichen Trainern wie Christian Gross oder Roy Hodgson und Marcel Koller. Wer hat Sie geprägt?

Ich würde nicht den Ausdruck «geprägt» brauchen. Ich glaube, man kann da nur schwer Vergleiche ziehen zu heute. Mittlerweile sind die Trainingspläne sehr detailliert. Am Dienstag trainieren wir Schnelligkeit und Kraft, am Mittwoch Ausdauer, am Donnerstag und Freitag geht es um Taktisches. Einen solchen Trainingsaufbau gab es früher nicht. Aber ich übernehme von meinen Trainern zum Teil Übungen. Im Umgang mit den Spielern hingegen lasse ich mich nicht beeinflussen. Da ist jeder Trainer selbst zu sehr ein Individuum und sollte es so machen, wie er es für richtig hält.

Wie halten Sie es für richtig?

Ich glaube, eine grosse Stärke von mir ist es, dass ich mich zurückversetzen kann in meine Zeit als Spieler. Ich kann nachvollziehen, wie ein Spieler über gewisse Dinge denkt und somit vermeiden, dass bei ihm schlechte Gefühle hochkommen. Das sind manchmal vielleicht nur Kleinigkeiten, aber sie können entscheiden, ob der Spieler im Match für mich durchs Feuer geht oder nicht.

Zwei Dinge sind für Smiljanic nicht verhandelbar: 100 Prozent Einsatz zeigen und nie aufgeben. Alex Spichale / SPO

Welche Erfahrungen als Spieler nützen Ihnen heute? Immerhin waren Sie sechs Mal Meister.

Ich habe bei GC und Basel ganz oben mitgespielt und da gelernt, dass man in jedem Training und in jedem Spiel 100 Prozent geben muss. Sonst reicht es einfach nicht. Zwei Regeln sind für mich deshalb nicht verhandelbar: 100 Prozent Einsatz zeigen und nie aufgeben.

Solche Tugenden sind heute wohl schwieriger zu vermitteln als vor 30 Jahren.

Es war eine völlig andere Zeit. Wir hatten früher keinen PC zuhause. Es gab keine Handys für Teenager. Ich hatte als Kind ein einziges Velo. Wenn ich ein Loch im Reifen hatte, zeigte mir mein Vater, wie man es flickt. Wenn mein Sohn einen defekten Reifen hat, gehen wir zum Jumbo und kaufen ein neues Velo. Da bin ich wohl kein gutes Vorbild.

Sind Sie zu Ihren Spielern strenger?

Ich will vermitteln, dass Einsatz, Biss und Arbeit mehr wert sind als Talent. Ich sah es bei der U21 von GC, als es hochbegabten Spielern am nötigen Biss mangelte und sie einfach weggespült wurden. Ziel von jedem Spieler hier muss es sein, in die Super League aufzusteigen. Ich sage ihnen, was ich den Spielern schon in Schaffhausen sagte: Es kann doch nicht sein, dass das hier das Ende ist. Dass dies hier eure letzte Station ist. Ihr müsst den Anspruch haben, dass es weiter nach oben geht.

