Nächster Aarau-Gegner: Das Interview mit Thun-Trainer Lustrinelli

Challenge League «Hier kann ich etwas bewegen»: Vor dem Duell mit Aarau erklärt Mauro Lustrinelli, weshalb er Trainer in Thun wurde Trotz vielen Erfolgen verliess Mauro Lustrinelli vor zwei Monaten den SFV und das U21-Nationalteam und wurde Trainer beim FC Thun. Hier gelang ihm der Start nicht nach Mass. Noch immer wartet seine Mannschaft in der Challenge League auf den ersten Sieg. Interview: Stefan Wyss Jetzt kommentieren 04.08.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Mauro Lustrinelli verfolgt mit dem FC Thun langfristige Ziele: «Innerhalb von drei Jahren wollen wir in die Super League aufsteigen.» Claudio Thoma / freshfocus

Vor dem Duell vom Freitag mit dem FC Aarau spricht Lustrinelli über das Projekt, das sie im Berner Oberland begonnen haben und sagt: «Der FC Thun ist für mich eine Herzensangelegenheit.»

Wenn wir beim Bild vom «Herzen» bleiben: Ihres muss im Moment schwer sein, nach drei Spielen und mit nur einem Punkt.

Mauro Lustrinelli: Die Punkteausbeute spiegelt nicht das Gezeigte auf dem Platz, denn unsere Leistungen waren gut. Unglücklich bin ich nur mit den Resultaten. Gegen Schaffhausen zum Beispiel hatten wir Pech mit einem Pfosten- und einem Lattenschuss. Gegen Bellinzona gab es in der 90. Minute einen Penalty gegen uns, der keiner war.

Sie bleiben also optimistisch nach den ersten drei Runden?

Die Statistiken zeigen, dass wir von allen Teams der Challenge League am meisten Ballbesitz hatten. Wir hatten die meisten Offensivaktionen und die meisten Pässe in der gegnerischen Zone. Insgesamt haben wir 50 Mal auf das Tor geschossen. Ich sehe bei uns Potenzial.

Unglücklich mit den Resultaten: In den ersten Spielen lief einiges gegen die Mannschaft von Trainer Mauro Lustrinelli. Pascal Muller / Freshfocus

Dann sollte man jetzt nicht schon zu viel in die Bedeutung des nächsten Spiels gegen den FC Aarau hineininterpretieren?

Klar wird man im Fussball immer an den Resultaten gemessen. Aber ich will gegen Aarau nicht an den Sieg denken. Ich möchte sehen, dass wir unsere Identität und unsere Werte auf den Platz bringen. Wenn dies über 90 Minuten gelingt, dann stimmt am Ende auch das Resultat.

Das ist etwas allgemein formuliert. Wie sieht Ihre Spielphilosophie aus?

Es ist die gleiche Philosophie, mit der ich auch das U21-Nationalteam spielen liess: vertikal nach vorne und mit hohem Pressing. Diese Philosophie passt sowieso zum FC Thun. In den letzten 20 Jahren hat dieser Klub immer so funktioniert: als Gruppe, mit Ambitionen und mit Mut.

Apropos Ambitionen: Mit welchen Ambitionen wechselt man als erfolgreicher U21-Nationaltrainer in die Challenge League zum FC Thun?

Unser Ziel ist es, innerhalb von drei Jahren in die Super League aufzusteigen. Derzeit sind aber die Resultate nur eine Momentaufnahme für mich. Im Vordergrund steht das ganze Projekt, so wie es sich in den Verhandlungen herauskristallisiert hat. Ich will mithelfen, den Verein weiterzuentwickeln.

Erzählen Sie bitte mehr über dieses Projekt.

Es geht zum Beispiel um eine bessere Zusammenarbeit im Trainerstaff und um modernere Trainingsmethoden. So arbeiten wir im Training neuerdings etwa mit Drohnen und GPS. Oder es geht um ein professionelles Scouting, damit wir für ein konkretes Profil auch den richtigen Spieler verpflichten. Und es geht um die Professionalisierung der Spieler. Wir wollen ihnen ins Bewusstsein rufen, wie die Tagesabläufe und das Profileben aussehen. Ein Arbeitstag besteht nicht allein aus einem anderthalbstündigen Training. Es ist genauso wichtig, was die Spieler vorher und nachher machen.

Ein modernes Stadion hat Thun schon lange, jetzt sollen auch die Strukturen rund um das Team professionalisiert werden. Keystone

Sie sind nach dem Abgang vom SFV in eine neue Welt eingetaucht.

Die Arbeit ist völlig anders. Im Verband hast du weniger Zeit, und in dieser musst du sofort ein Resultat vorweisen. Bei der U21 war die Zeit immer knapp, um dem Team die eigene Message zu vermitteln. Aber klar, die Spieler sind bei der U21 dafür auch auf einem sehr hohen Niveau, sie setzen Neues schnell um. Hier in Thun muss ich die Spieler mehr ausbilden – fussballerisch, taktisch, mental.

Wie schwer ist Ihnen der Abschied vom SFV gefallen? Sie waren der erfolgreichste U21-Trainer der Geschichte.

Auf der einen Seite war es brutal hart, denn wir hatten wirklich ein geiles Team und eine EM-Endrunde vor uns. Ich bin auch weiterhin emotional verbunden mit den Spielern, mit denen ich so viel Schönes erlebt habe. Aber ich habe etwas Grösseres gefunden, etwas mit mehr Potenzial. Ich habe nicht in die Challenge League gewechselt, sondern zum FC Thun. Hier kann ich etwas bewegen.

Unter Mauro Lustrinelli feierte die Schweizer U21 grosse Erfolge und qualifizierte sich zwei Mal für die EM-Endrunde. Keystone

Dann gab es für Sie nur diese zwei Optionen: Beim Verband bleiben oder zum FC Thun wechseln.

Es gab immer wieder Kontakte zu Vereinen. Aus der Super League, aus der Challenge League, aus dem Ausland. Aber dann spürt man in den Gesprächen, dass es nicht passt. Zumindest für den jeweiligen Moment nicht. In Thun kenne ich den Verein sehr gut, und sie kennen meinen Stil. Und vor allem hat mich das Projekt gereizt, weil es mich an meinen Anfang bei der U21 erinnert hat. Der Klub hatte zuletzt weniger Erfolg als auch schon und befindet sich gleichzeitig im Aufbruch. Nun gilt es die Strukturen zu verbessern und etwas Neues aufzubauen.

Sind Sie eigentlich mehr Projektmanager als Trainer? Oder ist ein Trainer sowieso immer auch ein Projektmanager?

Man ist immer beides. Wir Trainer sprechen oft von Prozessen, von Wachstum, von Entwicklung. Aber klar, die Resultate sind immer auch wichtig. Mit der U21 war ich es gewohnt, fast immer zu gewinnen. Jetzt fehlt in Thun in dieser Saison ein Sieg noch. Das ärgert mich schon gewaltig. Da ist es eine Herausforderung, den Fokus nicht zu verlieren und die langfristigen Ziele im Auge zu behalten.

Und das Team bei Laune zu halten…

Heute habe ich den Spielern im Training gesagt: Wir sind die Mannschaft mit den mit Abstand meisten Balleroberungen in der gegnerischen Platzhälfte. Man muss in der Arbeit mit dem Team auf die Punkte setzen, die funktionieren. Auf die Dinge, bei denen die Spieler Fortschritte sehen und bei denen sie erkennen, was sie gut machen. Es sind die Dinge, welche man mit Statistiken und Videobildern beweisen kann. Wir arbeiten zu 80 Prozent an den positiven Sachen. Das ist eine Frage der Haltung. Du kannst denken: Scheisse, heute habe ich schon wieder das Tor nicht getroffen. Oder du kannst denken du: Super, heute haben wir gut gespielt und Torchancen erarbeitet.

Sie arbeiten in Thun viel im mentalen Bereich.

Das Mentale ist sehr wichtig, es ist aber gleichzeitig auch das am schwierigsten zu trainierende. Aber es ist trainierbar, denn alles ist trainierbar.

Sie bemängelten in den ersten drei Spielen die Präzision im Abschluss. Da geht es doch vor allem um Intuition und Talent.

Nicht nur. Der Stürmer kann lernen, wie er den Raum attackieren muss, in den der Ball kommen könnte. Denn der Ball kommt nie zum Stürmer. Der Stürmer muss zum Ball gehen. Am Ende entscheiden in einem Spiel dann meistens Details, der richtige Laufweg des Stürmers zum Beispiel. Solch kleine Episoden können sogar den Ausgang einer Meisterschaft beeinflussen.

Wenn es ums Tore schiessen geht, weiss Mauro Lustrinelli, wovon er spricht. In der Super League erzielte er über 100 Treffer. Philipp Schmidli

Womit wir beim FC Aarau wären und seinem wiederholten Scheitern im Bestreben, in die Super League aufzusteigen.

Zuerst einmal muss man festhalten, dass die Challenge League sehr ausgeglichen ist. Man kann wirklich gegen jeden gewinnen, aber auch gegen jeden verlieren. In dieser Saison wird die Liga noch spannender als letztes Jahr. Aber die Aarauer sehe ich auf dem gleichen Niveau wie in der vergangenen Saison. Sie haben zwar in der Offensive Donat Rrudhani, Randy Schneider sowie Kevin Spadanuda verloren und zuletzt auch noch Léon Bergsma. Diese vier haben eine Riesen-Saison gemacht. Aber es ist trotzdem ein guter Kern zusammengeblieben. Vorne zum Beispiel ist Shkelqim Vladi ein richtig gefährlicher Spieler. Mit diesem Team muss der FC Aarau die Ambition haben, in die Super League zurückzukommen. Eigentlich hätten es die Aarauer längst verdient aufzusteigen, denn sie arbeiten seit langer Zeit gut. Aber sie hatten halt schon sehr grosses Pech in den letzten Jahren.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen