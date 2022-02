FC Aarau: Nach neun Jahren zurück auf dem Leaderthron?

Challenge League Grosse Chance für den FC Aarau: Nach neun langen Jahren zurück auf den Leaderthron? Die Abstände sind klein und die Saison dauert noch lang: Doch psychologisch wäre der Sprung auf Rang 1 für den Aufstiegsanwärter FC Aarau wertvoll. Gegen den FC Thun (Sonntag 14.15 Uhr, im AZ-Liveticker) bietet sich dem Team von Trainer Stephan Keller die Chance, eine lange Zeit des Wartens zu beenden. Sebastian Wendel 13.02.2022, 05.00 Uhr

Der 2. Juni 2013 war ein Freudentag für den FC Aarau: Nach dem 3:3 am letzten Spieltag der Saison 2012/13 gegen Wohlen stieg im Stadion Brügglifeld und anschliessend in der Stadt die grosse Aufstiegsparty. Für Statistiker hat das Datum eine weitere besondere Bedeutung: An diesem Tag stand der FC Aarau bis heute letztmals an der Tabellenspitze.

Am 2. Juni 2013 feierte der FC Aarau den Aufstieg in die Super League - und stand bis heute letztmals an der Tabellenspitze.

Bis heute? Ja - in den darauffolgenden zwei Saisons in der Super League und auch seit dem Abstieg 2015 in die Challenge League bekleidete Aarau nie mehr den 1. Rang. Knapp neun Jahre später bietet sich am heutigen 13. Februar 2022 die grosse Chance, diese unrühmliche Serie zu beenden.

Die Ausgangslage ist einfach: Um nach dem 21. Spieltag der laufenden Saison den Tabellenthron zu erklimmen, muss der FC Aarau sein Heimspiel gegen den FC Thun gewinnen. Egal wie hoch ein allfälliger Sieg ausfällt: Damit hätte Aarau am Sonntagabend zwei Zähler mehr als Verfolger Winterthur (36) auf dem Konto. Mit einem Unentschieden würde man zu den Winterthurern aufschliessen, wegen des schlechteren Torverhältnisses aber auf Rang zwei bleiben. Bei einer Niederlage «droht» der Rückfall hinter Vaduz auf Rang 3.

Beim Versuch, nach neun Jahren erstmals wieder auf den Leaderthron zu springen, stellt sich den Aarauern (in der Mitte Mickael Almeida) mit dem ambitionierten FC Thun ein harter Brocken in den Weg.

Auch wenn die Abstände - egal, wie es rauskommt - nach dem 21. Spieltag weiterhin sehr eng sein werden und die Saison noch lange dauert: Der Sprung auf Rang 1 wäre psychologisch sehr wertvoll und würde die Tatsache, dass Aarau das formstärkste Team der Challenge League ist, untermauern.

Während Gegner Thun die Wunden nach dem knappen Ausscheiden im Cup am Donnerstag gegen Lugano (3:4) leckt, können die Aarauer eine Woche nach dem 5:2 gegen Stade Lausanne-Ouchy mit breiter Brust antreten. Das offensive Traumduo Kevin Spadanuda/Donat Rrudhani überzeugte im Waadtland mit zwei Toren bzw. drei Assists in Topform, dazu traf in seinem zweiten Einsatz der neue Stürmer Shkelqim Vladi erstmals.

Kommen seit langem wieder einmal mehr als 4000 Zuschauer ins Brügglifeld?

Sportlich ist also alles angerichtet für ein Fussballfest im Brügglifeld - und auch die Wetterprognosen sind ideal. Bleibt zu hoffen, dass das Publikum dies ebenso sieht und zahlreich ins Stadion pilgert. Der bisherige Saisonrekord liegt bei 3560 Zuschauern am 11. Spieltag - Gegner der FC Thun. Wird diese Zahl beim Revancheversuch der Aarauer für die damalige 0:1-Niederlage getoppt? Fällt gar wieder einmal die 4000er-Marke? Letztmals mehr als 4000 Zuschauer im Brügglifeld gab es am 15. September 2019 im Cup-Sechzehntelfinal gegen Sion (1:2).