FC Aarau: So wird es nichts mit dem Aufstieg – unsere Analyse

Challenge League Genügt die Abwehr den Ansprüchen? Hat Aarau einen Heimkomplex? Warum spielt Bunjaku nicht? Der FC Aarau gibt beim 3:3 gegen Lausanne-Ouchy Rätsel auf Nach dem souveränen 4:0 in Bellinzona bedeutet das Remis gegen Lausanne-Ouchy einen Rückschritt. Das Team von Stephan Keller wirkt insbesondere in der Defensive nicht stabil genug. François Schmid-Bechtel Jetzt kommentieren 28.08.2022, 16.00 Uhr

Dass seine Mannschaft nach dem 1:0 die Kontrolle über das Spiel verlor, hat Aaraus Trainer Stephan Keller überhaupt nicht gefallen. Freshfocus

Der FC Aarau kontrolliert Spiel und Gegner und geht in der 20. Minute durch Valon Fazliu mit 1:0 in Führung. Es scheint ein sorgenloser Abend zu werden. Aber zwei schnelle Konter innerhalb von drei Minuten reichen Lausanne-Ouchy, um sich zu entfesseln. Immerhin gelingt Shkelqim Vladi mittels Penalty unmittelbar nach der Pause das 2:2. Doch die Waadtländer legen wieder vor. Teddy Okou, der Mann des Spiels, der den ersten Treffer erzielt und den zweiten vorbereitet, trifft zum 3:2. Vladi, wieder er, wieder vom Penaltypunkt, erzielt in der 82. Minute das 3:3.

Gewiss wäre mehr drin gelegen für den FC Aarau, weil Da Silva, Hunziker und Fazliu in der zweiten Halbzeit hochkarätige Chancen liegen lassen. Trotzdem findet Aaraus Trainer Stephan Keller, dass das Resultat in Ordnung geht. Ein Resultat aber auch, das Fragen aufwirft. Erst recht, wenn man sich den letzten Auftritt, das souveräne 4:0 in Bellinzona, vor Augen führt.

Jubel bei Bayard, der Lausanne-Ouchy 2:1 in Führung bringt. Frust bei Aaraus Torhüter Enzler und Abwehrpatron Jäckle. Freshfocus

Trainer Keller strebt einen Schnitt von einem Gegentreffer pro Spiel an. Im Moment liegt der Schnitt bei 1,5. Dieser Wert ist wohl zu hoch, um aufzusteigen. Das weiss auch Keller. Deshalb hält Keller nach dem 3:3 gegen Lausanne-Ouchy auch nicht mit Kritik zurück: «Wenn man den Gegner im Griff hat und nach 20 Minuten 1:0 in Führung liegt, darf man die nächsten zehn Minuten nichts anbrennen lassen. Das ist uns leider nicht gelungen. Obwohl wir drauf hingewiesen haben, dass Lausanne-Ouchy auf Konter aus ist.»

Der Einbruch nach der Führung gefällt Keller nicht. Ebenso wenig, wie der Match wegen der Nachlässigkeiten in der Defensive zu einem wilden Spektakel wird. Er bemängelt die individuellen Fehler, die zu Gegentreffern geführt haben. Fakt ist: Die Abwehr ist personell nicht besser besetzt als letztes Jahr. Bleibt die Hoffnung, dass a) in den nächsten Tagen noch ein Verteidiger verpflichtet wird oder b) Spieler wie beispielsweise Jan Kronig einen Entwicklungsschritt machen.

Die Dreierabwehr birgt Risiken, wenn ein Gegner wie Lausanne-Ouchy mit schnellen Flügeln agiert und man hinten in Eins-zu-Eins-Situationen verwickelt wird. Oder, wenn die Flügel das Spiel breit machen, die Verteidigung auseinanderziehen und so Räume in der Mitte entstehen. Wobei dann vor allem Allen Njie gefragt ist, um hinten dicht zu machen, was am Samstag nicht immer der Fall war.

Einer wie Kronig hätte etwas mehr Support gegen den blitzschnellen Doppeltorschützen Okou gut gebrauchen können. Aber für Marco Thaler stellt sich die Systemfrage nicht. Er sagt:

«Es ist nicht viel anders als bei einer Viererkette. Wir spielen hinten auch 3 plus 1. Wir haben das einfach zu wenig gut umgesetzt.»

Für Thaler ist der Fall klar: In der Box. Also in den Zonen in und um die beiden Strafräume. «Wenn wir dem Gegner drei Tore zugestehen, müssen wir Verteidiger uns an der eigenen Nase nehmen», sagt Thaler. «Wir müssen hinten in die Duelle kommen und in der Box konsequenter verteidigen.» Beispielsweise wie beim dritten Gegentor, als weder Thaler noch Da Silva Druck auf Passgeber Qarri ausüben.

Enttäuschung bei Bastien Conus: Zu häufig jubeln die Gäste im Brügglifeld. Freshfocus

Von den letzten vier Heimspielen hat der FC Aarau keines gewonnen. Der letzte, ungefährdete Heimsieg datiert gar aus dem Februar: 2:0 gegen Thun. «Zufall», meint Thaler zur Diskrepanz zwischen den Auftritten in der Fremde und Zuhause. «Das Spiel gegen Lausanne-Ouchy hat sich zu einer komplizierten Angelegenheit entwickelt, weil wir nach dem 1:0 die Partie nicht mehr kontrolliert haben und der Gegner wie eine Football-Mannschaft agiert: Sehr physisch, sehr direkt.»

In den wilden Phasen gegen Lausanne-Ouchy hätte man sich einen wie Imran Bunjaku gewünscht, der Ruhe und Ordnung ins Spiel bringen kann. Aber Bunjaku begann auf der Bank und blieb dort bis Spielschluss. Er, der letzte Saison unbestritten war, hat seinen Platz an Mischa Eberhard verloren. Eberhard ist ein anderer Spielertyp. Agiler und offensiver ausgerichtet als Bunjaku. Aber er versprüht nicht die Aura des Taktgebers, wie das Bunjaku tut. Und weil Allen Njie eher Zweikämpfer als Spielgestalter ist, vermisst man in Spielen wie am Samstag einen Strategen wie Bunjaku.

«Wir stellen wöchentlich einen Antrag bei der Liga, mit zwölf Spielern antreten zu dürfen», sagt Keller. «Ernsthaft: Wenn ich das gleiche Gefühl gehabt hätte wie Sie, wäre Bunjaku auf dem Platz gestanden. Bunjaku ist da. Und er ist auch da, um die Konkurrenz im Mittelfeld zu verschärfen. Aber ich habe die in unseren Augen besten elf Spieler aufgestellt.»

Shkelqim Vladi ist gegen Lausanne-Ouchy zweimal mittels Penalty erfolgreich. Hier gleicht er zum 3:3 aus. Freshfocus

Acht Tore in sechs Partien. Zuletzt ein Hattrick beim 4:0 in Bellinzona. Und nun zweimal vom Elfmeterpunkt erfolgreich. Der 21-Jährige ist «on fire». Rechnet man seine Torproduktion hoch, kommt er Ende Saison auf 48 Treffer.

Das ist eher unrealistisch. Aber die 30-Tore-Marke liegt durchaus drin. Diese wurde in der Challenge League (seit 2003) erst einmal geknackt. Der Brasilianer Gaspar schoss in der Saison 2007/08 für den FC Vaduz 31 Tore. Wenn Vladi weiter so kaltblütig agiert, wird Gaspars Rekord keiner für die Ewigkeit sein. Das wiederum würde bedeuten, dass Vladi nicht ewig im Brügglifeld spielt.

