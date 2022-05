FC Schaffhausen: Martin Andermatt wurde trotz Erfolg gekündigt

Challenge League Gekündigt trotz Aufschwung: Martin Andermatts Schicksal in Schaffhausen hängt vom Aufstieg ab Martin Andermatt, Aaraus einstiger Trainer, strebt mit dem FC Schaffhausen den Aufstieg in die Super League an. Trotzdem hat der 60-Jährige die Kündigung erhalten. Präsident Roland Klein erklärt vor dem Spitzenkampf gegen den FC Aarau den Grund. Peter Birrer Jetzt kommentieren 13.05.2022, 05.00 Uhr

Martin Andermatt trainierte den FC Aarau in der Saison 2009/2010.

Sie dribbeln, sie zaubern, sie treffen, sie jubeln. Locker und leicht sieht es aus, was die Schaffhauser in Thun abliefern. Wie sie es schaffen, Treffer an Treffer zu reihen.

5:2 steht es am Ende für die Mannschaft, die seit mittlerweile zehn Spielen ungeschlagen ist und seit dem 0:1 Anfang März gegen Stade Lausanne-Ouchy nicht weniger als 26 Punkte gesammelt hat. Nach dem klaren Erfolg im Berner Oberland führt sie die Tabelle an – die Tordifferenz zwei Runden vor Schluss ist besser als jene des punktgleichen FC Aarau.

Dabei verläuft Schaffhausens Start in die Saison ziemlich holprig, in mancher Hinsicht. Da ist diese enttäuschende Ausbeute von zwei Punkten in drei Spielen; und da ist dieses Problem, dass ein neuer Coach gefunden werden muss, weil Murat Yakin das Nationalteam übernimmt.

Die Beförderung von Hakan Yakins wird nicht erlaubt, der Assistenztrainer kann das dafür nötige Diplom nicht vorweisen. Artim Shaqiri soll stattdessen übernehmen, allerdings: Der Nordmazedonier erhält keine Arbeitsbewilligung. Darum geht die Suche des FC Schaffhausen weiter.

Es ist Mitte September, der FCS belegt nach sechs Spieltagen lediglich Rang acht. Der Rückstand auf Leader Winterthur ist bereits auf acht Punkt angewachsen. Wer würde es da schon wagen, einen Steigerungslauf vorauszusagen?

Wieder ein Duo mit Hakan Yakin

Dann wird die Lösung präsentiert. Die Schaffhauser verpflichten einen Routinier, der vor allem für Hakan Yakin kein Unbekannter ist: Martin Andermatt unterschreibt einen Vertrag mit einer dreimonatigen Kündigungsfrist.

Andermatt war Yakins Trainer bei YB und Bellinzona, später bildeten die beiden ein Duo an der Seitenlinie bei Erstligist Zug 94, jetzt arbeiten sie wieder eng zusammen. Eines macht der Neue schnell klar: Er stelle seine Uefa-Pro-Lizenz nicht einfach zur Verfügung, sondern wolle auch Verantwortung übernehmen.

Die Beförderung Hakan Yakins zum Cheftrainer in Schaffhausen wurde nicht erlaubt. Alessandro Della Valle / KEYSTONE

Der 60-Jährige hat länger nicht mehr im Tagesgeschäft gearbeitet, er war zwischen 2016 und 2018 als Aufsichtsrat und Berater von Hannover 96 tätig. Ihn reizt es, wieder regelmässig auf dem Trainingsplatz zu stehen, Spieler auszubilden, eine Mannschaft zu führen.

Dazu gehören in Schaffhausen anfänglich viele Gespräche, manchmal stellt er provokative Fragen, er sagt: «Es ging bei einigen darum, eine gewisse Blockade zu lösen.» Und: «Der Umgang mit dem Menschen ist für meine Arbeit ein zentraler Aspekt. Ich möchte wissen, was ihn beschäftigt, welche Sorgen er hat, um so auch zu verstehen, warum er vielleicht nicht sein Potenzial abruft.»

Andermatt hat die Kündigung erhalten

Auf einmal kommen die Schaffhauser in Fahrt, bis zur Winterpause arbeiten sie sich auf den vierten Platz vor. Sie, die lange niemand auf der Rechnung hatte, entwickeln sich immer mehr zu einem Spitzenteam in der Challenge League, gar zu einem Aufstiegsanwärter. Das hat mit individueller Klasse zu tun, mit Spielern wie Joaquin Ardaiz – der Stürmer aus Uruguay führt mit 20 Treffern die Torschützenliste vor dem Aarauer Kevin Spadanuda (18) an.

Aber es hat eben auch mit Martin Andermatt zu tun, der seinen Einfluss geltend macht, ohne sich in den Vordergrund zu drängen. Der Coach nutzt die Plattform beim FCS zudem, um Werbung in eigener Sache zu machen. «Martin ist ein Teamplayer», lobt Klubpräsident Roland Klein, «er war bereit, in die von uns eingeschlagene Richtung mitzuziehen. Und zweifellos hat er einen grossen Anteil daran, dass es so gut gelaufen ist.»

In der Wefox Arena empfängt FCS-Boss Roland Klein immer wieder illustre Gäste. So wie hier Ex-Fifa-Präsident Sepp Blatter. Andy Mueller / freshfocus

Allerdings könnte die Zusammenarbeit bald enden, denn: Andermatt hat die Kündigung erhalten. «Das ist der Situation geschuldet: Wir wissen noch nicht, in welcher Liga es für uns ab Sommer weitergeht», erklärt Klein, «das heisst, dass die wirtschaftlichen Voraussetzungen in der Super League ganz andere wären.» Das Budget beträgt gemäss Kleins Angaben derzeit rund drei Millionen Franken, bei einem Aufstieg würde es annähernd verdoppelt.

Aber eine Trennung sei, so der Präsident, keineswegs beschlossene Sache: «Wir werden mit Martin Andermatt reden, sobald in Sachen Ligazugehörigkeit Klarheit herrscht. Ich sehe durchaus eine Chance, dass wir zusammen weitermachen.»

Klein glaubt an deutlich mehr Publikum

Für Klein wäre ein Aufstieg «fantastisch» und «ein Lohn für die Arbeit, die alle in den letzten drei Jahren bei uns geleistet haben». Er ist auch überzeugt, dass der kümmerliche Schnitt von aktuell 883 Zuschauern pro Heimspiel deutlich angehoben würde: «Die Super League würde die Menschen in Schaffhausen und der Region enorm interessieren. Ich glaube, dass wir nicht weniger Publikum hätten als Lugano oder Lausanne.»

Ob Martin Andermatt erstmals seit seiner Zeit beim FC Aarau 2009/10 wieder in der Super League tätig sein wird oder anderswo einsteigt, ist ungewiss. Eines aber ist unbestritten: Er hat weiterhin grosse Lust auf Fussball und Träume, die Realität werden sollen.

Dazu passt die Episode aus seiner Zeit beim SSV Ulm. Andermatt sagte sich damals: «Ich will der erste Schweizer Trainer in der Bundesliga werden.» Dann machte er sich an die Arbeit – und führte den Verein 1999 in die höchste deutsche Spielklasse.

