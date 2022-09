Vor Yverdon: Warum der FC Aarau auf Weitschüsse setzen sollte

Challenge League Gegner Yverdon zittert: Darum sollte der FC Aarau häufiger aus der Distanz schiessen Am Freitagabend (19.30 Uhr im AZ-Liveticker) spielt der FC Aarau in Yverdon. Daten zeigen: Mit Weitschüssen könnten die Gäste einem Erfolg nahekommen. Doch daran hapert es noch beim FCA. Frederic Härri Jetzt kommentieren 29.09.2022, 05.00 Uhr

Bereits 15 Mal musste Yverdon-Goalie Kevin Martin (rechts) schon hinter sich greifen. Gelingt es auch Nuno da Silva (links) und den Aarauern, ihn zu bezwingen? Freshfocus

Wenn der FC Aarau am Freitagabend in Yverdon-les-Bains aufläuft, spielt der beste Stürmer nicht mit. Shkelqim Vladi ist verletzt. Zwar nicht so schlimm wie anfänglich befürchtet, allerdings wird der 22-Jährige seiner Mannschaft vier bis sechs Wochen fehlen.

Anzunehmen ist, dass sich Sportchef Sandro Burki angesichts Vladis Absenz nach einer Ergänzung für die Offensive umschaut. Ein ablösefreier Spieler soll, ja muss es sein, weil das letzte Transferfenster eben erst geschlossen wurde und das nächste erst im Januar öffnet. Ohnehin wird der neue Mann – sofern er kommen sollte – für die Partie gegen Yverdon-Sport noch keine Option darstellen können. Trainer Stephan Keller muss anderweitig Lösungen erörtern. Und eine Antwort darauf finden, wie ein Spieler zu ersetzen ist, der in der Meisterschaft knapp die Hälfte (8) der Aarauer Tore (17) erzielt hat.

Yverdon: in jedem Spiel mindestens ein Gegentor

Dafür lohnt ein Blick in die Statistik. Der auf Fussballdaten spezialisierte Anbieter Instat bietet einen Überblick darüber, auf welche Art und Weise der FCA bislang zu seinen Toren gekommen ist. Und insbesondere: Wie er seinem Westschweizer Tabellennachbarn am Freitag gefährlich werden könnte.

Yverdon-Trainer Marco Schällibaum. Claudio De Capitani / freshfocus

Beginnen wir mit Gegner Yverdon. Da gilt es vorderhand festzuhalten, dass die von Marco Schällibaum trainierte Equipe in der laufenden Saison – vorsichtig ausgedrückt – keineswegs unbezwingbar scheint. 15 Gegentore hat Yverdon bereits kassiert, was dem viertschwächsten Wert der Liga gleichkommt. In jedem Spiel musste Torhüter Kevin Martin mindestens einmal hinter sich greifen.

Betrachtet man nun, aus welchen Lagen die Gegentreffer entstanden sind, erhält man eine Ahnung, von wo aus die Yverdonais verwundbar sind. Ein probates Mittel scheint zum einen der Distanzschuss zu sein: Schon in drei Fällen fanden gegnerische Versuche von ausserhalb des Strafraums den Weg ins Tor (s. Grafik 1). Zuletzt gelang es dem Ex-Aarauer und jetzigen Lausanne-Akteur Raoul Giger, den nur 1,80 Meter grossen Martin aus der Ferne zu übertölpeln.

Grafik 1:

Gegentore (rot) und gegnerische Torschüsse aufs Tor von Yverdon-Sport. Instat

Aarau: Bisher erst ein Weitschusstor

Für die Spieler des FC Aarau bedeutet dies, dass sie im Stade Municipal gut daran tun, den Erfolg auch aus über 16 Metern Entfernung zu suchen. Gewiefte Distanzschützen bietet das Kader reichlich: Valon Fazliu, Nikola Gjorgjev, Nuno da Silva und Varol Tasar sind zu nennen.

Nur: An der Präzision haben es die Aarauer bislang missen lassen. Aus 13 Torschüssen von ausserhalb der Sechzehnmeterlinie entstand erst ein einziger Treffer (s. Grafik 2). Und diesen schoss erst noch Shkelqim Vladi beim 4:0-Sieg über Bellinzona.

Grafik 2:

Tore (rot) und Torschüsse des FC Aarau. Instat

Gegenwärtig müssen es die anderen richten. Und sollten die Distanzschüsse nicht die gewünschte Wirkung erzielen, sind da noch immer andere Schwächen des Gegners, die es zu bespielen lohnt. So ist bei Yverdon eine leichte bis mittlere Standard- und Konterschwäche erkennbar: Zwei Gegentore resultierten aus Eckbällen, deren fünf aus Gegenstössen.

Kontern kann der FCA

Das sind wünschenswerte ­Erkenntnisse für den FC Aarau. Denn dass dieser kontern kann, ist kein Geheimnis: Fünffach war er derart schon erfolgreich. Auch aus Standards weiss der FCA einiges an Zählbarem zu ­erschaffen. Dreimal reüssierte die Mannschaft nach einem Corner, zwei Tore schoss man im Zuge eines Freistosses.

Möglichkeiten gibt es ­genug, um das Vakuum nach Shkelqim Vladis Ausfall zu füllen.

